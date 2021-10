I 15 costumi di Halloween più divertenti delle atlete e degli atleti Olimpici

La maggior parte del tempo della vita di un atleta ruota intorno ad allenamenti e gare, ma è necessario anche un po' di relax e divertimento. E non c'è giorno migliore di Halloween per tirare fuori tutti i trucchi e festeggiare!

Olympics.com ripercorre i costumi di Halloween più spaventosi, divertenti e geniali indossati dagli olimpionici invernali.

Connor McDavid (Canada, hockey su ghiaccio)

La star degli Edmonton Oilers, Connor McDavid, convocato nella nazionale canadese per Beijing 2022 insieme a Sidney Crosby e Alex Pietrangelo, potrebbe vincere una medaglia d'oro per i suoi costumi di Halloween. Riconosci il ragazzo a destra? Connor era un perfetto Homer Simpson nel 2018, e la sua ragazza, Lauren Kyle, vestiva i panni di Marge. Che coppia magnifica!

Un anno dopo, McDavid ha rovinato non solo il Natale, ma anche Halloween. Decidi tu quale è il tuo preferito: Homer o il Grinch?

Alex Ovechkin (ROC, hockey su ghiaccio)

Il capitano dei Washington Capitals e tre volte olimpionico, Alex Ovechkin, ha onorato Halloween travestendosi da vigile del fuoco, detenuto e allenatore sportivo. Ma il look che ha scelto nel 2015 è certamente il più riuscito, con tanto di cucciolone in braccio.

Sicuramente il suo è un batman dal cuore molto gentile, accompagnato dalla partner perfetta: catwoman.

Marc-Andre Fleury (Canada, hockey su ghiaccio)

L'estremo difensore dei Chicago Blackhawks, medaglia d'oro con il Canada alle Olimpiadi Invernali del 2010 a Vancouver, ha rubato il cuore dei fan con il suo divertente costume del 2019. Si è vestito come il cugino Itt, il famoso personaggio della famiglia Addams. "Ci sono ottime possibilità che, l'anno prossimo, mio marito non mi lasci fare il suo costume", ha detto ridendo sua moglie Veronica, che si è vestita da un altro personaggio degli Addams, Wednesday Addams.

P.K. Subban (Canada, hockey su ghiaccio)

Eccone un altro che potrebbe aggiungere all'oro Olimpico vinto con il Canada alle Olimpiadi invernali 2014 a Sochi, la medaglia d'oro per i costumi di Halloween: sembra che P.K. Subban sia veramente ispirato dalla musica, tirando fuori look impressionanti, come quello in questa foto, omaggio a Thriller di Michael Jackson.

In un'altra occasione si era vestito da Purple Rain di Prince e aveva twittato: "Festa preferita dell'anno", giustamente.

E non possiamo perderci quest'altra perla, stavolta non legata alla musica, ma sicuramente esilarante.

A questo punto, potresti pensare che sia una lista con soli giocatori di hockey...Non preoccuparti, ci sono molti altri atleti a cui piace travestirsi per Halloween!

Shaun White (USA, snowboard)

Tre volte medaglia d'oro Olimpica nell'halfpipe, con il suo snowboard, Shaun White ha nominato Moonage Daydream di David Bowie come una delle canzoni che più lo ispirano. Potrebbe essere questo il motivo per cui si è vestito da Duca Bianco nel 2014?

Ma se vuoi davvero morire dal ridere, devi vedere come 'Flying Tomato' si è trasformato in una bellissima sirena.

Lolo Jones (USA, bob)

L'ostacolista e bobbista statunitense Lolo Jones, che ha gareggiato sia ai Giochi Olimpici Estivi che a quelli Invernali, sa come godersi la sua nuova disciplina. Indossare una testa di pollo sopra il casco e ballare in pista? Perché no, se è Halloween!

Ashley Wagner (USA, pattinaggio di figura)

Questa ragazza dai capelli rossi sembra un personaggio dei fumetti... riesci a riconoscere la medaglia di bronzo Olimpica del pattinaggio artistico del 2014? Se avesse indossato questa parrucca nella finale, sarebbe piaciuta a tutti.

Johny Weir (USA, pattinaggio di figura)

Questo pattinatore statunitense e due volte olimpionico, non solo ci si veste, ma pattina anche come un vampiro. Johny Weir, noto per i suoi costumi sontuosi, ha partecipato a "Nancy Kerrigan's Halloween on Ice".

Gus Kenworthy (USA, freestyle)

Lo sciatore freestyle britannico-statunitense, medaglia d'argento nello slopestyle maschile alle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014, ha vinto l'edizione di Halloween nel 2019: ha pubblicato una serie di selfie dopo essersi travestito dai diversi personaggi di American Horror Story: 1984!

Squadra canadese di bob

La squadra maschile canadese di bob, l'acclamato Team Kripps, in occasione di Halloween è stata di ispirazione per le colleghe della nazionale femminile. Kristen Bujnowski, nella squadra alle Olimpiadi del 2018 a PyeongChang, ha condiviso in rete una serie di scatti in cui, con le sue compagne, imita una foto degli uomini, con tanto di barbe posticce.

Mikaela Shiffrin (USA, sci alpino)

Questa foto è diversa dalle precedenti, perchè non è stata l'atleta a scegliere di travestirsi in quel modo, ma questo look di Halloween della due volte campionessa Olimpica di sci alpino Mikaela Shiffrin non poteva mancare in questa carrellata! Scommettiamo che questa piccola zucca non poteva immaginare il brillante futuro che aveva davanti a sé?