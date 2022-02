1000m donne Olimpici, Fontana cade e Schulting vince l'oro davanti a Choi e Desmet

Non riesce un'altra zampata ad Arianna Fontana (ITA) nei 1000m femminili del programma di short track Olimpico, con la campionessa in carica Suzanne Schulting (NED) che si impone davanti a Minjeong CHOI (KOR) e alla sorpresa Hanne Desmet (BEL).

Peccato per la dieci volte medaglia Olimpica, caduta in piena bagarre per le medaglie e poi punita per un contatto con l'americana Kristen SANTOS entrambe fuori dalla lotta per il podio. Dietro all'imprendibile olandese, che chiude col crono di 1:28.39 e diventa la seconda donna a rivincere i 1000m Olimpici dal 1998, le due "superstiti", la coreana Choi Minjeong, 1:28.46, oro nei 1500 a PyeongChang 2018 e 3 medaglie Olimpiche in totale, e la new entry Hanne Desmet, 1:28.94, finalista nei 500m e vincitrice della prima medaglia Olimpica in carriera.

La Desmet, in particolare, centra un'impresa storica: è la prima medaglia per il Belgio a Beijing 2022 e la prima in assoluto nello short track per il suo paese.

Arianna Fontana, l'atleta più vincente di sempre nello short track con 10 medaglie Olimpiche, fallisce l'assalto per superare in vetta alla classifica delle azzurre più medagliate all time la mitica Stefania Belmondo, anche se proverà un nuovo assalto nei 1500m.

IL PODIO OLIMPICO DEI 1000M FEMMINILI

1- Suzanne Schulting (NED), 1:28.39

2 - Choi Minjeong (KOR), 1:28.46

3 - Hanne Desmet (BEL), 1:28.94

Le prossime gare dello short track alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede di gara: Stadio indoor della Capitale

(Orari cinesi, +7 rispetto all'Italia)

13 febbraio

19:00 - Uomini 500m - Quarti di finale

19:27 - Uomini 500m - Semifinali

19:35 - Donne 3000m Staffetta - Finale B

19:44 - Donne 3000m Staffetta - Finale A

20:09 - Uomini 500m - Finale B

20:14 - Uomini 500m - Finale A

16 febbraio

19:30 - Donne 1500m - Quarti di finale

20:15 - Donne 1500m - Semifinali

20:32 - Uomini 5000m Staffetta - Finale B

20:44 - Uomini 5000m Staffetta - Finale A

21:11 - Donne 1500m - Finale B

21:18 - Donne 1500m - Finale A

