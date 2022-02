10.000 metri Olimpici, van der Poel secondo oro con record del mondo, argento Roest (NED) e bronzo Italia con Ghiotto

All'Ovale Nazionale di Pechino va in scena la gara più lunga del programma del pattinaggio di velocità, e lo svedese Nils van der Poel conferma la sua superiorità bissando il successo dei 5000 demolendo il suo record del mondo con l'eccezionale tempo di 12:30.74.

Secondo ancora una volta l'olandese Patrick Roest, 12:44.59, che si piazza davanti a un gigantesco Davide Ghiotto 12:45.98 (nuovo record italiano), che mantiene l'Italia in zona podio nella distanza dopo l'oro di Nicola Tumulero a PyeongChang 2018.

Gara fantastica per l'azzurro che ha sfruttato nel migliore dei modi il treno del Campione del mondo van der Poe, restandogli in scia per metà gara per poi perdere inesorabilmente terreno sull'ovale pechinese. Solo il canadese Ted-Jan BLOEMEN ha provato a portare via il bronzo all'italiano, ma ha ceduto nel finale.

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, CET+7)

12 febbraio

16:00 - 16:23 -- Team pursuit donne - Quarti di finale

16:53 - 17:34 -- 500m uomini

13 febbraio

21:00 - 21:26 -- Team pursuit uomini - Quarti di finale

21:56 - 22:37 -- 500m donne

15 febbraio

14:30 - 14:42 -- Team pursuit donne - Semifinali

14:52 - 15:04 -- Team pursuit uomini - Semifinali

15:24 - 15:30 -- Team pursuit donne - Finale D

15:30 - 15:36 -- Team pursuit donne - Finale C

15:43 - 15:49 -- Team pursuit uomini - Finale D

15:49 - 15:55 -- Team pursuit uomini - Finale C

16:22 - 16:28 -- Team pursuit donne - Finale B

16:28 - 16:34 -- Team pursuit donne - Finale A

16:41 - 16:47 -- Team pursuit uomini - Finale B

16:47 - 16:53 -- Team pursuit uomini - Finale A

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio