Breaking rules · Kacyo racconta il breaking in Italia da dentro la scena: dai primi duemila ad un 2022 che punta a Parigi 2024

Kacyo è una delle voci più iconiche e rappresentative della breaking culture in Italia: "nel giro" dai primi 2000, quando era tutto molto più interconnesso con la doppia H, l'hip hop, si è fatto attraversare dal movimento e da tutte le sue mutazioni, mentre dai parcheggi, piazze e scantinati è arrivato come un un fiume in piena all'investitura di sport Olimpico.

Il 2022 è un anno semplicemente cruciale per questa danza sportiva che a Parigi 2024 farà l'esordio assoluto a cinque cerchi: un Campionato del mondo appena concluso, un Europeo tra pochi giorni, e ogni tappa di avvicinamento ai Giochi che sprigiona sistematicamente un'energia e un'intensità agonistica uniche.

In Italia e nel breaking, Kacyo praticamente c'è stato da sempre: iniziato all'hip hop da un cugino, mc della scena meridionale quando era solo un adolescente, si innamora della break sotto i portici di Piazzale Ungheria, a Palermo, il suo primo palco.

Diventato presto un breaking boy (bboy) full time, ambasciatore azzurro in molti dei più importanti eventi degli anni zero, il ballerino siciliano è diventato grande insieme a uno dei movimenti più irriverenti delle culture urbane, accompagnandolo fino al raggiungimento dello status Olimpico.

Oggi, dopo 25 anni di crew, battle e flow, Di Mauro è dall'altra parte della barricata per coltivare e condurre i talenti italiani in questa fase nuova della break dance.

Cosa significa fare breaking in Italia, oggi, e cosa è stato farlo quando praticamente convertiva in una mosca bianca? Come ha vissuto il Mondiale 2022 e come guarda al prossimo Europeo di Manchester al via tra pochi giorni?

Olympics.com si è fatto tutto orecchie ascoltando Giuseppe Di Mauro, in arte bboy Kacyo, battagliando da Palermo a Padova via mondo.

Da bboy a tecnico federale: Kacyo e il breaking, un percorso condiviso

L'esordio del breaking ai Giochi Olimpici Giovanili del 2018 a Buenos Aires è stato vissuto come uno spartiacque nella storia del movimento. Sul nuovo status di sport Olimpico assurto dal breaking, Kacyo non nega il cambiamento in termini concreti, ma non ha dubbi sul fatto che non ne sia stata intaccata l'essenza culturale:

"Abbiamo sempre fatto sport. Quando noi parliamo di sport, voi paragonate il breaking a un'altra disciplina, ma non dovete fare il paragone con altre discipline perché la ginnastica artistica è artistica, il karate è il karate, il breaking è breaking.

"Il valore dello sport non è snaturare quello che è la disciplina in sè, i valori dello sport sono lo stare insieme, e noi l'abbiamo sempre fatto; crescere, il rispetto, e questi sono veramente i valori fondamentali della nostra disciplina. Ci sono sempre stati!

"Quello che facciamo alle Olimpiadi è lo stesso che facciamo al BC One o a qualsiasi altro evento, anche piccolo. Anzi, la cosa bella è che nella tua stanza sei tu e due amici, qui sei tu, i tuoi amici e tanta altra gente che non conosci. Ma che ha una cosa in comune: la passione per questa disciplina... così si può soltanto crescere.

"Grazie anche alla Federazione Italiana, abbiamo dimostrato che non c'è nessuno stravolgimento: quello che possiamo fare nei centri federali lo facciamo in palestra, in accademia da me a Padova, o in strada. Le stesse attività. Solo che cambia il posto.

"La forza del breaking, dell'hip hop in sé e per sé, come movimento, come cultura, ha delle radici e delle basi veramente solide. Quando si parla di rispetto e quando si parla di crescere, questo è l'hip hop. Quindi per me il breaking non si è snaturato. Per me ha fatto questo questo percorso in maniera così naturale, perché abbiamo delle delle basi veramente forti".

Il ballerino palermitano è la dimostrazione vivente che se c'è scambio il cambiamento è una componente fisiologica: facendo parte da sempre della scena, adesso che il suo ruolo si è istituzionalizzato nelle dinamiche federali, Di Mauro non perde mai il filo con bboy Kacyo.

Per lui la chiave sta nella formazione continua, aspetto connaturato allo sport stesso: "Il breaking è questo, e alla fine è la filosofia dell'hip hop, always a student: tu puoi prendere da un ragazzo e viceversa. Siamo in continua crescita, sia io che ora sono un un tecnico che balla da più di vent'anni, che un ragazzo che balla da cinque. Per noi ballare è uno scambio. Ci alleniamo in circle, in cerchio, e tutti insieme, uno a uno entriamo dentro il cerchio. Sì, c'è il confronto, però è genuino. Questa voglia di insegnare c'è sempre stata: io spiego una cosa a te e tu la spieghi a me. Uno scambio libero".

Giuseppe Kacyo Di Mauro

Continuando a rompere le regole

In Italia il fermento del breaking non si è più fermato. "Dal 2018 fino ad oggi stiamo cercando di impostare la Federazione, ovvero la nostra disciplina in Federazione in una certa maniera, perché noi veniamo da un mondo un po più free, un po più libero. Veniamo veramente dalla strada. Per noi tutto questo è un mondo nuovo, non solo per noi, ma proprio in tutto il mondo".

"Non è facile capire certe dinamiche, specialmente per i giovani. Però per fortuna che la nostra comunità è una comunità genuina: noi facciamo hip pop, basta che stiamo insieme, balliamo e condividiamo la stessa passione, stiamo bene, quindi veniamo da questo mondo di armonia".

Un mondo genuino che è si è messo a braccetto con le formalità istituzionali, ma che mantiene vivo l'istinto dell'improvvisazione:

"Dal 2017 in poi, il mio percorso agonistico, si è un po fermato però qualche garetta l'ho fatta anche con i miei allievi. Ci siamo ritrovati in una competizione agli Europei l'anno scorso in Russia, dove siamo partiti dall'Italia con quattro ballerini e il giorno dopo avevamo un crew vs crew, un team contro team. Gli organizzatori ci avevano detto che noi potevamo partecipare in quattro, ma alla fine era un cinque contro cinque. Il responsabile tecnico federale del progetto Olimpico mi fa 'Giuseppe, balla tu, tanto non è uno contro uno, balla con loro'. E lì è stato veramente un bel momento perché sono partito da tecnico, ho affrontato la competizione dei ragazzi il giorno prima, e il giorno dopo stavo lì a gareggiare con iloro Per fortuna è andata bene, abbiamo preso il terzo posto, quindi abbiamo chiuso in bellezza. Questo è il breaking, è sempre imprevedibile, qualcosa di assurdo. Da quella competizione lì sono tornato a casa veramente pieno di stimoli, gratificato non solo come tecnico. Ci prendiamo le nostre soddisfazioni. Lavoriamo per il progetto Olimpico, ma c'è anche questo, c'è mettersi in gioco anche dopo più di vent'anni".

Buenos Aires 2018 YOG

Buenos Aires e l'aprirsi al mondo

Cosa succede quando una creatura che nasce nella strada si ritrova a battagliare con cinque cerchi sullo sfondo? Prima cosa: non cambia la propria essenza.

"L'essenza è sempre quella. è il bello del breaking. Ci ritroviamo in mezzo a tantissime altre nazioni e noi le supportiamo perché comunque abbiamo vissuto quell'esperienza insieme e per noi è uno scambio. Quando ci sfidiamo con una persona è uno scambio di energia. E il bello è proprio questo: più l'avversario è carico, e dà le vibrazioni giuste, più il tuo breaking prende dall'avversario e prende quelle vibrazioni. Quello fa parte anche del nostro flow, che è proprio riuscire a mescolare le energie e la grinta. È il bello poi anche della nostra disciplina `è che si chiama battle, ma dopo il battle c'è veramente il saluto e il rispetto. Cioè può vincere veramente l'avversario, chiunque, ma finisce lì. Ecco i valori dello sport: stare insieme e il crescere.

"A livello di movimento, a Buenos Aires eravamo l'unico padiglione dove realmente la gente, anche che non ne capiva niente di breaking, stava lì intorno al cerchio... si era creata questa magia, questo cerchio di persone, i ballerini dentro, la giuria... era veramente energia pura, tutti insieme. È questo l'hip hop.

"Ho questa immagine di Thomas Bach, del presidente del CIO, lì, seduto a terra, insieme a giovani. E mi vengono i brividi, perché è quella l'essenza di quello facciamo noi: stare tutti insieme. Stiamo lì e supportiamo chi sta dentro, e vedere il Presidente, una persona che sta ai vertici, vederlo insieme ai ballerini, alla gente, è fantastico. Questa per me è la forza della nostra disciplina: quei valori dello stare insieme, del rispettare chi balla".

Fuori dal ghetto

Un contributo cruciale per la crescita del movimento, per Kacyo, è rappresentato dalla codifica del regolamento, il Trivium Judging, quello che può essere considerato il codice dei punteggi usati dai giudici del breaking.

"Creare un sistema di giudizio significa trasparenza, e trasparenza significa crescita. Sono punti che mi hanno aiutato tanto a capire e a divulgare e a crescere.

"Questo è stato un passo verso il mondo esterno, per far capire realmente la nostra disciplina e apprezzarla.Ora il breaking sta alle Olimpiadi come danza sportiva grazie alla gente che negli anni 70 è uscita dal ghetto e il Trivium dà la possibilità di tornare a casa e analizzare tutti gli aspetti di una sfida, i vari parametri. Per esempio: siamo andati meno bene sulla creatività, quindi hai perso questa sfida per questo punto, per questo valore. Che si fa? Lo alleniamo, lo sviluppiamo.

"E la Federazione, quello che potrebbe essere l'istituzione, in questa fase rappresenta il lavoro di squadra, il lavoro di crew. Per noi la è la crew di appartenenza, è la base, quindi il bello è anche questo: siamo arrivati a questo punto in una maniera veramente naturale".

L'esperienza del Mondiale, la carica per l'Europeo: uno sguardo lungo dal 2022 a Parigi 2024

Il bilancio dell'Italia al Mondiale, il primo appuntamento autunnale valido per il ranking Olimpico di Parigi 2024, per Kacyo è positivo ma per il coach della squadra azzurra si è ancora nella fase di crash test:

"Siamo partiti con 4 atleti per il Mondiale e siamo arrivati in top 100. Bgirl Anti (Antilai Sandrini) è arrivata 5a [prima europea nella rassegna iridata], bboy Fat (Omar Fatnassi) è arrivato 75esimo, mentre bboy Mowgly (Cristian Bilardi) e bgirl Alessandrina (Alessandra Chillemi) sono arrivati 40mi. Per noi è un ottimo risultato, siamo soltanto all'inizio di questo percorso. Questa è stata la seconda gara di qualifica Olimpica e per noi è stato un buon risultato. Per Manchester (l'Europeo) la federazione sta mandando 8 ragazzi, 4 uomini e 4 donne e lì l'obiettivo è di stare alti in classifica".

Dal Campionato del mondo a quello europeo passeranno soltanto poche settimane: l'evento continentale è previsto per il 5 e 6 novembre prossimo.

"Manchester 2022 sarà la terza gara di qualifica e ci aspettiamo un buon risultato anche lì, per noi è solo l'inizio e queste due gare sono due competizioni in cui noi vogliamo vedere come si omportanto i nostri ragazzi, ma soprattutto come si comportano gli avversari. Sono per noi occasioni di studio, di analisi per le prossime competizioni del 2023".

"Zero aspettative, però io dico 'Godiamocela, facciamoci prendere da quello che sono i nostri valori. Facciamoci prendere dall'essenza dell'esperienza e godiamoci il momento, proviamoci. Andiamo lì e cerchiamo di dare il tutto per tutto, anche con poco tempo. Però se mettiamo cuore in quello che facciamo prima o poi, il sacrificio verrà sempre ricompensato. Ma al di là del risultato, ci porteremo a casa una bella esperienza che ci fortifica".