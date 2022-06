रोड टू पेरिस 2024: रोइंग क्वालिफिकेशन सिस्टम के बारे में जानें

रोइंग 1900 से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा रहा है। हमेशा बेहतरीन परिदृश्य और स्थानों की खासियत के साथ यह खेल एक बार फिर पेरिस 2024 के कार्यक्रम का हिस्सा होगा। टोक्यो 2020 के बाद दूसरी बार प्रतियोगिता में बराबर संख्या में पुरुषों और महिलाओं के इवेंट शामिल होंगे।



रोवर्स पेरिस 2024 में अपने स्थान को पक्का करने के लिए क्या करने वाले हैं, रोवर्स से जुड़े सवालों के जवाब जानें।

पेरिस 2024 में कितने एथलीट रोइंग में प्रतिस्पर्धा करेंगे?

लगभग 502 रोवर पेरिस 2024 में प्रतिस्पर्धा करेंगे: जिनमें प्रत्येक जेंडर के 251 एथलीट हिस्सा लेंगे। यह संख्या टोक्यो 2020 की तुलना में 24 एथलीट कम है। इस आंकड़े में ओलंपिक खेलों रेगाटा के दौरान अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मेजबान देश (प्रत्येक जेंडर के लिए एक) और यूनिवर्सैलिटी स्थान (प्रत्येक जेंडर के लिए दो) शामिल हैं। इन छह स्थानों के अलावा 496 एथलीट (पुरुषों और महिलाओं प्रत्येक के लिए 248) सात ओलंपिक बोट वर्गो में प्रतिस्पर्धा करेंगे:

•58 एथलीट (प्रति जेंडर 29): सिंगल स्कल्स

• 52 एथलीट (प्रति जेंडर 26): पेयर

• 52 एथलीट (प्रति जेंडर 26): डबल स्कल्स

• 72 एथलीट (प्रति जेंडर 36): कॉक्सलेस फोर

• 72 एथलीट (प्रति जेंडर 36): क्वाड्रपल स्कल्स

• 126 एथलीट (प्रति जेंडर 63): आठ

• 64 एथलीट (प्रति जेंडर 32): लाइटवेट डबल स्कल्स

पेरिस 2024 के लिए रोइंग क्वालिफिकेशन सिस्टम क्या है?

मेजबान देश के रूप में फ्रांस पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताओं के लिए एक कोटा का हकदार है। यूनिवर्सैलिटी स्थान के लिए निर्धारित पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए दो कोटा भी होंगे। यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) के त्रिपक्षीय आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

14 ओलंपिक बोट वर्गों में से प्रत्येक के लिए 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोटा अर्जित करने के तीन मौके होंगे:

•1. 2023 वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप

सर्बिया के बेलग्रेड में 3-10 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाली 2023 वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप में 336 एथलीटों (168 पुरुषों और 168 महिलाओं) के पास 2024 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने का सुनहरा मौका होगा। यह प्रतियोगिता नेशनल मेंबर फेडरेशन के साथ सभी NOC के लिए खुली है, जो विश्व रोइंग के मेंबर हैं। प्रत्येक इवेंट में क्वालिफिकेशन कोटा के अनुसार सर्वोच्च स्थान पर रहने वाली टीम अपनी नेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए बोट के लिए क्वालीफाई करेगी।

•2. 2023 में कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन रेगाटास

कुल 64 एथलीटों (32 महिलाओं और 32 पुरुषों) के पास चार कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन रेगाटास एशिया/ओशिनिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के माध्यम से क्वालीफाई करने का मौका होगा। उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से वे NOC क्वालीफाई कर सकते हैं, जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, किसी भी वर्ग में क्वालीफाई नहीं किया या 2023 विश्व रोइंग चैंपियनशिप में सिर्फ एक बोट क्वालीफाई की है। प्रत्येक कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन रेगाटा में चार इवेंट होंगे और वर्ल्ड रोइंग 2022 के समापन तक कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन रेगाटा के स्थान और तारीखों की घोषणा करेगा।

•3. फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन रेगाटा (मई 2024 में TBC)

फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन रेगाटा 48 पुरुषों और 48 महिलाओं (कुल 96 एथलीट) के लिए ओलंपिक खेलों पेरिस 2024 के लिए अपना स्थान पक्का करने का आखिरी मौका होगा। यह इवेंट मई 2024 में स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में होगा। ओलंपिक क्वालिफिकेशन रेगाटा में कोई भी NOC किसी भी इवेंट में हिस्सा ले सकता है जिसमें वे पहले से क्वालीफाई नहीं थे। इस मामले में उन इवेंट की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिनके लिए NOC फाइनल में क्वालीफाई कर सकता है।

प्रत्येक क्वालिफिकेशन रेगाटा के बाद वर्ल्ड रोइंग परिणामों के आधार पर संबंधित NOC की पुष्टि करेगा कि उन्होंने कोटा स्थान प्राप्त किया है या नहीं। इसमें NOC को यह तय करना होगा कि वे क्वालीफाई बोट को 14 दिनों के अंदर स्वीकार कर लें।

यदि NOC किसी स्थान को स्वीकार नहीं करता है, तो वह क्वालीफाई न करने वालों के बीच पहली योग्य बोट में जाएगा। (सभी प्रमुख तिथियों के साथ टाइमलाइन देखें)।

पेरिस 2024 रोइंग प्रतियोगिता का शेड्यूल क्या है?

पेरिस 2024 में पुरुषों और महिलाओं की प्रतियोगिताओं में सात इवेंट आयोजित किए जाएंगे:

•सिंगल स्कल्स (महिला/पुरुष)

• पेयर (महिला / पुरुष)

• डबल स्कल्स (महिला/पुरुष)

• कॉक्सलेस फोर (महिला/पुरुष)

• क्वाड्रपल स्कल्स (महिला/पुरुष)

• आठ (महिला/पुरुष)

• लाइटवेट डबल स्कल्स (महिला/पुरुष)

14 रोइंग इवेंट h27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच आयोजित होंगे। ओलंपिक और पैरालंपिक गांव से 39 किमी की दूरी पर शानदार वैरेस-सुर-मार्ने नॉटिकल स्टेडियम में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

इन रोवर्स पर होंगी सभी की नजरें

टोक्यो 2020 में दो सबसे यादगार पल आयरलैंड और ग्रीस के हैं, जिसमें दोनों देशों के एथलीटों ने मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स में फिटन मैकार्थी और पॉल ओ'डोनोवन और सिंगल स्कल्स में 24 वर्षीय स्टेफानोस नटौस्कोस ने रोइंग में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया।

चीनी एथलीट ने भी टोक्यो 2020 में एक स्वर्ण और दो कांस्य पदक के साथ पोडियम पर शानदार वापसी की। पेरिस 2024 में एक बार फिर उनका प्रदर्शन देखने लायक होंगे।

इसके अलावा रोइंग सुपरपावर ग्रेट ब्रिटेन ने टोक्यो में सिर्फ दो पदक हासिल किए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहां कोई पदक नहीं जीता। क्योंकि वूमेंस 8 चौथे स्थान पर रही और उनकी लगातार चौथा स्वर्ण जीतने की कोशिश असफल रही।

फ्रांस पदक तालिका में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से शीर्ष स्थान पर था, ह्यूगो बाउचरॉन और मैथ्यू एंड्रोडियास ने डबल स्कल्स में अपने 2018 विश्व खिताब में ओलंपिक स्वर्ण पदक शामिल किया।

लौरा टारनटोला और क्लेयर बोव दोनों अपने घरेलू खेलों में महिलाओं के लाइट डबल स्कल्स में रजत पदक जीतने के लिए योग्य युवा रोवर्स थीं। उन्होंने टोक्यो में अपने विजेताओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। इटली की वेलेंटीना रोडिनी और फेडेरिका सेसरिनी ने सिर्फ 0.14 सेकेंड के समय में स्वर्ण पदक जीता।

डबल स्कल्स में रोमानिया की अंकुता बोदनार और सिमोना रैडिस ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोनों की उम्र 22 वर्ष होने के कारण उन्हें पेरिस और उसके बाद के खेलों का भी हिस्सा बनना चाहिए।

नीदरलैंड ने विश्व रिकॉर्ड और एक युवा टीम के साथ मेंस क्वाड्रपल स्कल्स में जीत हासिल की। इस टीम के 31 वर्षीय डिर्क यूटेनबोगार्ड पेरिस का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।

मर्टिन और वैलेंट सिंकोविच भाइयों ने रियो 2016 से अपने डबल स्कल्स खिताब में पेयर्स में स्वर्ण जीतकर टोक्यो में इतिहास रचा था। इसके बाद क्रोएशिया भी अपने यादगार ओलंपिक पलों को फिर से दोहराना चाहेगा।

पेरिस 2024 के लिए रोइंग क्वालिफिकेशन टाइमलाइन

•31 दिसंबर 2022: विश्व रोइंग कॉन्टिनेंटल ओलंपिक क्वालिफेकशन रेगाटा के स्थान को निर्धारित करने के लिए

•3-10 सितंबर 2023: 2023 विश्व रोइंग चैंपियनशिप, बेलग्रेड, सर्बिया

•15 सितंबर 2023:* विश्व रोइंग NOC को लिखित रूप में प्राप्त कोटा स्थानों की पुष्टि करेगा।

•29 सितंबर 2023: विश्व रोइंग को निर्धारित कोटा स्थानों के इस्तेमाल की पुष्टि करने के लिए NOC

•6 अक्टूबर 2023: विश्व रोइंग को सभी अप्रयुक्त कोटा स्थानों को फिर से निर्धारित करने के लिए

•TBD:अफ्रीका कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन रेगाटा, TBD

• TBD: अमेरिका कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन रेगाटा, TBD

• TBD: एशिया और ओशिनिया कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन रेगाटा, TBD

• TBD: यूरोपीय कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन रेगाटा, TBD

•19-21 मई 2024 (TBC): फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन रेगाटा, ल्यूसर्न, स्विटजरलैंड

•संबंधित क्वालिफिकेशन रेगाटा के बारे में: इवेंट के पांच दिनों के अंदर विश्व रोइंग NOC के लिए लिखित रूप में प्राप्त कोटा स्थानों की पुष्टि करेगा।

• इवेंट के दो सप्ताह बाद: NOC को विश्व रोइंग के लिए आवंटित कोटा स्थानों के इस्तेमाल करने की पुष्टि करेगा।

•प्रत्येक पिछले चरण के बाद पांच दिनों के अंदर: विश्व रोइंग के सभी अप्रयुक्त कोटा स्थानों को फिर से आवंटित करेगा।

TBD: त्रिपक्षीय आयोग NOC (जहां लागू हो) को यूनिवर्सैलिटी स्थानों के निर्धारण की लिखित पुष्टि करेगा।

•7 जून 2024: विश्व रोइंग किसी भी अप्रयुक्त कोटा स्थानों को फिर से निर्धारित करेगा।

•8 जुलाई 2024: पेरिस 2024 स्पोर्ट एंट्री की समय सीमा

• 25 जुलाई 2024: ओलंपिक रेगाटा ड्रा मीटिंग

• 26 जुलाई - 11 अगस्त 2024: ओलंपिक खेल पेरिस 2024

पेरिस 2024 में होने वाले अन्य खेलों के क्वालिफिकेशन सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।