बीजिंग 2022 बोबस्ले इवेंट का हुआ अंत, यहां इस इवेंट से जुड़ी ख़बरें और रिकॉर्ड देखें

बोबस्ले इवेंट का बीजिंग 2022 में ड्रामा, इमोशन और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के साथ एक रोमांचक अंत देखने को मिला।

Kaillie Humphries अब तक की पहली मोनोबॉब ओलंपिक चैंपियन बनीं तो वहीं उनकी यूएसए टीम की साथी Elana Meyers Taylor ने अपना चौथा और पांचवा पदक जीत कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया और ओलंपिक में महिला वर्ग की सबसे सफल बोबस्ले एथलीट भी बन गई।

जर्मनी की Laura Nolte की उत्साह के बारे में क्या कहना है, उन्हें मोनोबॉब इवेंट में हार का सामना करना पड़ जिसके बाद भी वह हार नहीं मानी और वापसी करते हुए वूमेन वर्ग की दो इवेंट में जीत हासिल की?

मेंस इवेंट में जर्मनी के Francesco Friedrich ने टू एंड फोर मैन ओलंपिक इवेंट में अपने स्वर्ण पदक को डिफेंड किया और अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनकर उभरे।

यहां नीचे हम उन सभी प्रभावशाली प्रदर्शन पर और करीब से नज़र डालेंगे, और देखेंगे कि एथलीटों का खुद क्या कहना है।

तीन सबसे यादगार पल

1- Kaillie Humphries ने जीता पहला मोनोबॉब ओलंपिक खिताब

बीजिंग 2022 के मोनोबॉब इवेंट ओलंपिक में डेब्यू किया ओर खेल इतनी गंभीरता से खेला जैसे कि वह शायद किसी सख्त परीक्षा में बैठी हों।

Kaillie Humphries ने इस इवेंट को जीतने के लिए एक मास्टरक्लास लगाया और ओलंपिक के भावनात्मक पहलू को छू दिया।

साल 2019 में उन्होंने कनाडा छोड़कर एलर्जेनिक्स में रहने लगी। जिसके बाद USA के लिए उन्होंने दो ओलंपिक खिताब जीते। उन्हें नागरिकता के पेपर के संबध में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था जिसके बाद उन्हें यह डर था कि ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं।

लेकिन ओलंपिक से ठीक दो महीने पहले उनका पासपोर्ट आया और वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए तैयार हो गईं और ओलंपिक में खिताब पर मुहर लगा दिया।

मोनोबॉब इवेंन में वूमेन बोबस्लेडर ने पहली बार ओलंपिक में दो पदक हासिल किया, और इसका पूरा श्रेय Humphries की टीम के साथी Elana Meyers Taylor को जाना चाहिए। इस अनुभवी पायलट ने अपने उम्दा प्रदर्शन से मोनोबॉब में रजत और टू वूमेन इवेंट में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अभी तक पांच इवेंट में हिस्सा लिया और हर रेस में पदक जीत कर का अपना अद्भुत रिकॉर्ड बनाए रखा है।

2 - Laura Nolte ने वापसी की

यानकिंग नेशनल स्लाइडिंग सेंटर में शायद सबसे भावनात्मक पल तब आया जब Laura Nolte और Deborah Levi ने टू वूमेन इवेंट में अपना परचम लहराया।

साल 2016 की मोनोबॉब यूथ ओलंपिक गेम्स चैंपियन जर्मनी की Nolte को उस इवेंट में शीर्ष -3 में रहने की बहुत उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह चौथे स्थान पर रही जिसके बाद उनके आंखों से आंसू छलक पड़े।

हालांकि, कुछ दिनों बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए Levi के साथ अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया। यह यकीनन ओलंपिक की सबसे बड़ी वापसी में से एक था।

लॉरा नोल्टे और डेबोरा लेवी ने बीजिंग 2022 में टू वूमेंस बोबस्ले का खिताब जीतने के बाद जश्न मनाया। फोटो क्रेडिट Getty Images

3 - Francesco Friedrich एक बार फिर दो खिताबों पर कब्जा किया

शायद इस पल, Francesco Friedrich को मेंस बोबस्ले में कोई नहीं हरा सकता है।

प्योंगचांग में टू और फोर मेंस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने के चार साल बाद, उन्होंने इस उपलब्धि को फिर से दोहराया है।

और सबसे डरावनी बात यह है कि? सिर्फ 31 साल की उम्र में जर्मनी का यह दिग्गज मिलानो कॉर्टिना 2026 में अपनी इस उपलब्धि की हैट्रीक न लगा दे!

किसने क्या कहा

सब कुछ बदल गया है, मैं अभी भी स्तनपान कर रही हूं। मैं यह मेडल अपनी मां और बेटे को समर्पित करती हूं। मेरी माँ ने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे दिखाया कि एक मजबूत महिला कैसी दिखती है और मेरा बेटा मुझे हर एक दिन दिखाता है कि बाधाओं को कैसे पार किया जाए और कठिन परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए।

Elana Meyers Taylor ने बताया कि कैसे वह साल 2020 में मां बनी और फिर खेल में वापसी करते हुए बीजिंग 2022 में रजत और कांस्य जीता जिसके बाद उनका जीवन कैसे बदल गया है।

मुझे याद है साल 2002 में जीतने वाली पहली महिलाएं, Jill Bakken और Vonetta Flowers थी। और भविष्य में युवा लड़कियां 'आई रिमेम्बर कैली' कहने वाली हैं, उनके पास अब दो अवसर हैं, और उम्मीद है कि भविष्य में फोर वूमेन इवेंट में और भी अधिक पदक जीतने के अवसर मिले। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा अगर हम भविष्य में भी पदक जीतने की कोशिश करें। मुझसे पहले की महिलाओं ने ऐसा किया है और मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जारी रहे।

USA की Kaillie Humphries ने अपना तीसरा ओलंपिक खिताब और पहला मोनोबॉब ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद अपने सफर पर बात की।

हम इस मायने में काफी धन्य हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसा काम है जो बहुत मजेदार है और आपके लिए इससे बेहतर शायद ही कुछ हो। जीवन में 10, 15, 20 साल हो सकते हैं कि आप खुद को एक खेल के लिए समर्पित कर सकते हैं, फिर आपको इसे छोड़ना होगा और कुछ और करना होगा जो जिसमें आप उतने सक्षम नहीं हो, और उसके बाद दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे।

Francesco Friedrich यकीनन अब तक के सबसे प्रभावशाली विंटर ओलंपियन रहे हैं, उन्होंने अपने टू मेन बोबस्ले इवेंट में ओलंपिक खिताब को डिफेंड किया है।

बीजिंग 2022 में बोबस्ले इवेंट की मेडल लिस्ट

मोनोबॉब:

स्वर्ण पदक: Kaillie Humphries (यूएसए)

रजत पदक: Elana Meyers Taylor (यूएसए)

कांस्य पदक: Christine de Bruin (कनाडा)

टू -वूमन:

स्वर्ण पदक: Laura Nolte and Deborah Levi (जर्मनी)

रजत पदक: Mariama Jamanka and Alexandra Burghardt (जर्मनी)

कांस्य पदक: Elana Meyers Taylor and Sylvia Hoffman (यूएसए)

टू-मैन:

स्वर्ण पदक: Francesco Friedrich and Thorsten Margis (जर्मनी)

रजत पदक: Johannes Lochner and Florian Bauer (जर्मनी)

कांस्य पदक: Christof Hafer and Matthias Sommer (जर्मनी)

फोर-मैन:

स्वर्ण पदक: Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer, Alexander Schüller (जर्मनी)

रजत पदक: Johannes Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber, Christian Rasp (जर्मनी)

कांस्य पदक: Justin Kripps, Ryan Sommer, Cam Stones, Ben Coakwell (कनाडा)