Yuzuru Hanyu blessé et forfait pour le NHK Trophy

Le double champion olympique Yuzuru Hanyu va rater le NHK Trophy, à Tokyo, la semaine prochaine, après s’être blessé aux ligaments de la cheville droite. Le Japonais, qui a remporté l’or en patinage artistique aux Jeux de Sotchi 2014 et de PyeongChang 2018, a annoncé son forfait alors qu’il a été victime d’une mauvaise chute sur la glace. La compétition va donc avoir lieu sans lui au Japon, du 12 au 14 novembre prochains.

Dans un communiqué publié sur le site Internet de la NHK en japonais, Hanyu a déclaré : « J’ai beaucoup préparé le NHK Trophy, mais je suis tombé et je me suis blessé. Je suis très déçu. » Il a ajouté par la suite qu’il essaierait « de revenir le plus vite possible ». « Il va falloir contrôler la douleur et récupérer sur la glace. »

Hanyu, également double champion du monde, est un patineur hors norme. Il est notamment le premier patineur à avoir marqué plus de 100 points dans le programme court olympique (101.45 points en 2014). En début de semaine, il avait dévoilé, lors d’un entretien avec le diffuseur NHK, qu’il espérait réaliser un quadruple Axel, le saut le plus difficile du patinage artistique, lors du NHK Trophy 2021.

« J’espère vraiment réussir un quadruple Axel au NHK Trophy », avait-il dit. « J’espère pousser mes limites techniques afin de livrer une prestation émouvante pour le public. »

Cependant, après cette blessure, la légende japonaise du patinage va devoir patienter alors qu’il reste moins de 100 jours avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022, du 4 au 20 février 2022.