Yassine Aouich, skieur marocain : « Aller aux Jeux, c’est ma médaille d’or »

Yassine Aouich a de quoi être fier. Le Maroc aussi.

À l’âge de 31 ans, le skieur alpin Yassine Aouich sera le seul athlète à représenter le Maroc aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Le dimanche 13 février, il participera à ses premiers Jeux Olympiques en disputant l’épreuve du slalom géant au coude à coude avec des grands noms du ski alpin, comme le Français Alexis Pinturault, le Suisse Marco Odermatt ou encore le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Mais pour Yassine Aouich, le rêve est déjà accompli. « Je ne me compare pas aux grands. Aller là-bas, c'est ma médaille d'or », raconte-t-il, les yeux pétillants, lors d’un entretien exclusif avec Olympics.com alors qu’il revient d’un entraînement dans la station d’Isola 2000, dans les Alpes-Maritimes en France, lui qui habite et s’entraîne habituellement à Ifrane, la ville où il a grandi au Maroc. « Ce n'est que du bonheur ce que je suis en train de vivre. »

« J’ai pleuré »

S’il participe aux Championnats nationaux un peu partout dans le monde, comme au Liechtenstein, en Turquie, en Afrique du Sud ou encore au Monténégro, ses seules expériences de compétition majeure restent les Championnats du monde 2019 et 2021.

Le moment où il a compris qu’il allait avoir l’honneur de dévaler les pistes du Centre national de ski alpin de Yanqing, en République populaire de Chine, est intervenu en février. « J’étais à Malbun, au Liechtenstein. Je suis allé sur le site de la FIS et j’ai vu que j’avais obtenu les points nécessaires. J’ai pleuré ! Je suis quelqu'un qui est très, très émotionnel. Et j'ai réalisé : "Voilà, mon rêve est là. Je ne rêve pas, c'est la réalité". »

« Le ski m’a sauvé »

Il faut dire que pour atteindre son rêve olympique dans un sport qu’il aime pour « les sensations et l’adrénaline » qu’il lui procure, Yassine Aouich n’a pas emprunté le chemin le moins tortueux. Il explique que c’est son père qui l’a emmené skier pour la première fois dans la station de ski de Michlifen, à une vingtaine de kilomètres d’Ifrane, alors qu’il était encore gamin.

« Tous les enfants du quartier allaient skier, mais les pistes n’étaient pas préparées, les remontées mécaniques étaient à l'ancienne donc on remontait à pied. Comme la station était loin, je faisais beaucoup d’auto-stop. Je viens d’une famille très modeste donc quand j’avais 13, 14 ans, j’ai travaillé comme moniteur et, grâce à ça, j'ai pu acheter mes manuels scolaires, des vêtements et avoir de l’argent de poche. Le ski m’a sauvé quand j’étais jeune donc je suis très, très reconnaissant envers ce sport. »

Pour pallier ce manque de moyens, il a aussi bénéficié du soutien financier de son grand-père, l’une de ses grandes inspirations, décédé en fin d’année dernière. « C’était mon premier sponsor, il me donnait des sous, il m’a vraiment, vraiment soutenu. Mais surtout, il gardait toujours le sourire. Il me disait toujours : "Tu vas réussir, tu vas y arriver, ne baisse pas les bras". Grâce à lui, j'ai gardé courage. Et voilà, j'ai réussi à le faire. »

Aouich, un autodidacte

Réussir dans le ski, ce n’était toutefois pas gagné d’avance pour Aouich qui a dû se débrouiller tout seul pour apprendre à skier. « Au Maroc, on a de la neige, mais on n'a pas la culture du ski », déplore-t-il. « Ici, les gens skient comme ça [il lève les coudes très haut en riant], comme dans les années 1950. Mais c'est tout à fait normal parce qu’ils ne voyagent pas et il n’y a pas de formations. »

Alors, pour se former aux techniques du slalom géant notamment, Aouich raconte avoir regardé beaucoup de vidéos d’autres grands skieurs en Coupe du monde, un circuit qu’il suit assidûment. « Je me souviens bien de l’Américain Bode Miller [six médailles aux JO dont un titre en 2010], c'était une source d'inspiration pour moi. Il était fort en descente, il était fort aussi en géant, en Super-G. Je me suis aussi inspiré de Ted Ligety [double champion olympique en 2006 et 2014]. C'était un monstre. »

En revanche, il avoue aussi avoir dû surmonter de grandes périodes de solitude avant d’obtenir enfin le soutien de la Fédération royale marocaine et du CNOM. « J’étais tout seul, je galérais à droite et à gauche. Mais moi, je n’abandonne jamais. Je me suis dit que je devais travailler dur ». Il y a eu les blessures aussi, comme cette chute à Sariakamis (Turquie) en 2017 qui lui a valu de perdre connaissance et de se faire poser sept points de suture.

Il récolte enfin le fruit de son travail

Mais aujourd’hui, il voit enfin le fruit de son dur labeur et dispose des moyens financiers et de l’aide technique de sa Fédération. Il peut par exemple compter sur le soutien de son compatriote Nourddine Bouchaal, qui l’entraîne désormais et qui pourra lui donner des conseils puisqu’il a lui-même participé au slalom géant aux Jeux Olympiques d’Albertville 1992.

Aouich sait aussi qu’il bénéficiera du soutien moral des autres skieurs « exotiques », comme il les appelle, nommément Yohan Goutt Gonçalves (27 ans, Timor-Leste), Carlos Maeder (43 ans, Ghana) ou encore Benjamin Alexander (38 ans, Jamaïque).

Et au moment de s’élancer du haut de la piste olympique pour la toute première fois de sa vie, Aouich espère surtout pouvoir se détendre comme son idole Roger Federer, un sportif qu’il admire pour son calme en toutes circonstances. « Quand je suis stressé, je skie comme un robot alors que quand je suis relax et tranquille, je skie bien », explique l’athlète marocain qui vise le milieu du classement lors de sa course, le 13 février. « Je veux me faire plaisir aux Jeux et essayer de tout donner. Je suis vraiment tellement fier d’être le seul représentant du Maroc aux Jeux. Les Jeux Olympiques, c'était l'objectif. C'est ce que j'ai rêvé de faire. Et El Hamdouli'Allah, j'ai réussi à le faire. Donc je veux lâcher les chevaux ! »

