WNBA : Iliana Rupert décroche le titre avec les Las Vegas Aces

Après une saison riche en succès en France, Iliana Rupert a décroché le titre WNBA avec les Las Vegas Aces, ce dimanche 18 septembre.

Au terme d’un quatrième match contre le Connecticut Sun remporté 78-71, la franchise de Las Vegas a remporté la série de matchs 3-1 pour empocher le premier titre WNBA de son histoire, après une finale en 2020.

Rupert devient ainsi la troisième Française à gagner le titre WNBA, après Sabrina Palie, en 2006 avec le Shock de Détroit, et Sandrine Gruda, en 2016 avec les Sparks de Los Angeles.

Lors de la finale, la championne olympique Chelsea Gray a inscrit 20 points.

« Nous n'avons pas aimé le sentiment de l'année dernière », a déclaré Gray, MVP des Finales, évoquant l'élimination en demi-finale en 2021. « Mes coéquipières sont géniales. J'ai travaillé tellement dur pour ça. »

Si Rupert n’est pas entrée en jeu pendant le match 4 de la Finale, elle a participé à la campagne victorieuse dès le mois de juin, avec notamment un match à 13 points contre le Liberty de New York, où évoluait sa compatriote Marine Johannès, pendant la saison régulière, et six points contre le Mercury de Phoenix en playoffs.

Becky Hammon, qui a pris les rênes des Aces en 2022, est devenue la première coach à remporter le titre WNBA pour sa première saison.

Rupert en 2022 : Championne de France et WNBA, et vainqueur de l’Eurocoupe

À seulement 21 ans et après une médaille de bronze à Tokyo 2020, Rupert conclut une saison de clubs aux multiples succès, avec le titre de championne de France et la victoire en EuroCoupe sous les couleurs de Bourges. Dans ces deux compétitions, elle a aussi décroché une récompense individuelle avec le trophée de MVP de la saison dans l'Hexagone et celui de meilleure joueuse du Final Four de la compétition européenne.

En France, elle a été une grande artisane des succès berruyers avec une moyenne de 13,8 points en 27 minutes par match en Ligue féminine de basketball (LFB), mais aux USA, son rôle était bien différent. Celui d’une rookie efficace en sortie de banc, évoluant aux côtés de stars comme A'ja Wilson, médaillée d’or aux JO de Tokyo 2020, MVP et meilleure défenseuse de la saison 2022 de WNBA, Chelsea Gray et Kelsey Plum, championne olympique de basket 3x3.

Rupert a terminé la saison WNBA avec 3,8 points et 2,3 rebonds de moyenne.

Elle va désormais rejoindre l’équipe de France de basket pour disputer la Coupe du monde, qui se déroule du 22 septembre au 1er octobre en Australie. Après une longue saison, l’intérieure de 1,94 m retrouvera un rôle important dans le dispositif de Jean-Aimé Toupane, nouveau sélectionneur des Bleues.

Résultats de la finale WNBA 2022 entre le Connecticut Sun et les Las Vegas Aces