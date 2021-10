Le week-end des olympiens : victoire pour Ledeux, Pinturault et Worley se placent

Ski alpin, patinage artistique, ski et snowboard big air, short-track : le week-end du 23 octobre a été riche en événements internationaux. Alors que Beijing 2022 débutera dans un peu plus de 100 jours, les premières manches de Coupe du monde ont lancé cette saison olympique.

Pour tout savoir des performances des athlètes francophones du week-end, voici le debrief' !

Coupe du monde de ski alpin : Les Suisses ont le sourire, les Français se placent

Dans la course au gros globe de cristal, le duel entre Marco Odermatt et Alexis Pinturault est officiellement lancé. La slalom géant de Sölden a permis au Suisse d'être le premier leader de la Coupe du monde de ski alpin. À 24 ans, il s'est imposé pour la première fois sur les pentes exigeantes du glacier de Rettenbach.

« C’est fantastique. Commencer la saison avec une victoire, c’est génial. C’était difficile, surtout à la fin avec la luminosité et ce mélange de soleil et d’ombre. Mais gagner la première course, c’est excellent pour la confiance », a-t-il réagi dans les colonnes du Matin.

Alors que son compatriote Gino Caviezel a terminé au pied du podium, Alexis Pinturault s'est classé cinquième. Malgré une reprise compliquée, le skieur de Courchevel a entamé la défense de son gros globe de cristal avec un top 5. Suffisant pour ne pas s'inquiéter.

« Je m'attendais à ce que la première course soit juste. J'espérais des conditions difficiles, de la glace, ce qui correspond bien à mon ski, parce que je savais que techniquement j'étais présent. Mais il me manquait encore les 5 ou 10% où il faut que j'arrive à monter le curseur », a expliqué le Français à L'Équipe.

Chez les femmes, Lara Gut-Behrami s'est déjà affirmée comme la principale rivale de Mikaela Shiffrin. Il n'y a qu'elle qui a réussi à rivaliser avec la double championne olympique américaine. Grâce à un rythme intéressant sur les skis, la Suissesse a pris la deuxième place de la première course de la saison.

« Mon ski n'était pas parfait. Mais en tout cas, c'était déjà très rapide, et c'est plus que bien », a-t-elle réagi à la RTS.

Après une première manche où elle a perdu plus d'une seconde et demie, Tessa Worley est allée chercher la huitième place. La Française a terminé derrière la Canadienne Valérie Grenier.

À 24 ans, elle a surpris en se hissant au septième rang. « Ça confirme que mon ski est bon et que j’en ai encore dans le réservoir pour pousser plus loin », a réagi celle qui a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en slalom géant à La Presse.

Coupe du monde de ski big air : Tess Ledeux est déjà au rendez-vous

Tess Ledeux a réussi sa rentrée ! Favorite au podium olympique à Beijing 2022, la Française a remporté la première Coupe du monde de ski big air de l'hiver. À Coire, en Suisse, elle a notamment marqué les esprits avec un Cork 1200 noté 95,25 sur son deuxième essai. Ce saut lui a permis de devancer Sarah Höfflin, la championne olympique de ski slopestyle.

Malgré une chute à l'entraînement et un début de saison plus précoce que d'habitude, la skieuse de 19 ans n'a pas tremblé.

« C'est vrai que je n'avais pas trop d’attentes sur cette ouverture de Coupe du monde. Je ne voulais pas mettre tout de suite en première ligne les objectifs de l’hiver et les sauts qui vont avec. J'avais dit que j'irai tranquille pour ne pas me blesser mais avec l'adrénaline de la compétition, je me suis prise au jeu. Mais c'est un bon signal pour la suite », a-t-elle expliqué au Dauphiné Libéré.

Chez les hommes, ni Antoine Adelisse, ni Timothé Sivignon n'ont réussi à se qualifier pour la finale. Ils sont restés aux portes du top 10 en se partageant la 11e place.

Coupe du monde de snowboard big air : Victoire inédite pour Jonas Bösiger, Sébastien Toutant se retire

Jonas Bösiger a commencé la saison de la meilleure des manières. Devant son public, le Suisse a remporté la première Coupe du monde de snowboard big air de sa carrière. Avec un back 1620 mute et un front triple cork 1440 mute, il est devenu le premier athlète suisse à s'imposer à ce niveau depuis plus de dix ans.

Le Français Enzo Valax n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Le Canadien Sébastien Toutant non plus. Le champion olympique en titre de snowboard slopestyle a été victime d'une chute sur son premier saut et n'a participé à la fin des qualifications.

Skate America : Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen en bronze pour le premier Grand Prix de la saison

Absents à PyeongChang 2018, Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen s'affirment comme de sérieux prétendants au podium olympique à Beijing 2022. En danse sur glace, ils ont pris la troisième place du premier Grand Prix ISU de la saison. Troisième de la danse rythmique, le duo canadien a résisté aux Espagnols Olivia Smart et Adrian Diaz en danse libre pour ramener une médaille de bronze de Las Vegas pour la deuxième fois consécutive.

« Nous sommes tellement heureux de pouvoir refaire notre danse libre. On n'a fait cette chorégraphie qu'une fois l'an passé. Elle est très personnelle pour nous. Elle raconte notre histoire, nos cultures et nos expériences », a expliqué Nikolaj Sorensen à l'ISU au sujet du programme réalisé sur Call to Prayer et The Last Kingdom.

Dans l'épreuve masculine, le Français Adam Siao Him Fa a pris la neuvième place du premier Grand Prix de sa carrière. Encore trop juste physiquement à cause d'une pubalgie contractée durant l'été, Kévin Aymoz s'est retiré après le programme court.

Coupe du monde de short-track : Les Canadiens à la fête, Sébastien Lepape abonné aux finales

Deux athlètes canadiens ont été médaillés lors de la première Coupe du monde de short-track de l'hiver : Courtney Sarault en argent sur 1 500 m femmes et Pascal Dion en bronze sur 1 000 m hommes.

Si Kim Boutin s'est aussi illustrée avec deux places dans le top 10 (5e sur 1 500 m, 10e sur 1 000 m), la délégation française n'a pas été en reste.

Sébastien Lepape a devancé le Belge Stijn Desmet pour terminer au pied du podium sur 1 500 m et a participé à la finale B sur 500 m. Le relais mixte, le relais hommes et Tifany Huot-Marchand sur 1 500 m ont aussi atteint la finale B de l'épreuve test des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

NHL : Roman Josi, puissance 4

Dans la nuit de dimanche à lundi, Roman Josi a réalisé son meilleur match de la saison en NHL. Le Suisse a été impliqué sur quatre des cinq buts des Nashville Predators face au Minnesota Wild (5-2). Buteur dès la quatrième minute, le capitaine de la franchise du Tennessee a ensuite délivré trois assists pour permettre à Ryan Johansen, deux fois, et Filip Forsberg de marquer. Le défenseur né à Berne a été décisif à sept reprises depuis le début de la saison de NHL.

Un de ses compatriotes fait mieux : Timo Meier. Lui aussi retenu dans la première liste de la sélection helvétique pour Beijing 2022, l'ailier des San José Sharks en est à huit points (trois buts, cinq assists). Ce dimanche 24 octobre, il a marqué le dernier but de la franchise californienne sur la glace des Boston Bruins (4-3). Le natif d'Herisau a été décisif lors des cinq derniers matchs.

