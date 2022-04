Ce qu'il ne fallait pas rater du week-end : Pluie de médailles pour les pistards français, Evenepoel s'offre la Doyenne et record personnel pour Jarno De Smedt

La performance du week-end : les pistards français se montrent dès le début de la Coupe des Nations

Les Français ont brillé lors de la première étape de la Coupe des Nations 2022 de cyclisme sur piste, du 21 au 24 avril. Ils ont ramené neuf médailles du Vélodrome Sir Chris Hoy de Glasgow pour finir à la première place du classement des médailles.

Dans les épreuves inscrites au programme olympique pour Paris 2024, ils sont montés sur six podiums dont quatre fois sur la plus haute marche. Dès la première journée, dédiée aux épreuves par équipes, le collectif tricolore s'est illustré avec l'argent de Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal en vitesse par équipes hommes. Ce trio avait gagné le bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Quelques minutes plus tard, les Bleus ont été victorieux en poursuite par équipes hommes grâce à Thomas Denis, Eddy Le Huitouze, Corentin Ermenault et Benjamin Thomas. Ce dernier a également remporté la Madison hommes aux côtés de Thomas Boudat.

Dans cette épreuve, deux Françaises se sont imposées chez les femmes : Marion Borras et Valentine Fortin. Mathilde Gros s'est aussi illustrée en gagnant le keirin femmes et Sébastien Vigier avec le bronze en vitesse individuelle hommes.

À noter que dans les épreuves non-olympiques, Corentin Ermenault a gagné la poursuite individuelle hommes et Valentine Fortin a pris la deuxième place dans la course à élimination femmes tout comme Melvin Landerneau dans le contre-la-montre hommes.

Le Canada s'est aussi illustré avec l'argent en vitesse par équipes femmes, le bronze de Lauriane Genest en keirin femmes et l'or de Kelsey Mitchell en vitesse individuelle femmes. La Belgique a décroché deux médailles de bronze en omnium avec Fabio Van Den Bossche chez les hommes et Lotte Kopecky, récente vainqueur du Tour des Flandres en cyclisme sur route, chez les femmes.

Le duel du week-end : Basket Landes gagne la Coupe de France après deux prolongations

Basket Landes a gagné la première Coupe de France de son histoire. Les basketteuses de Mont-de-Marsan ont pris le meilleur sur Bourges dans un match épique (91-88). Deux prolongations ont été nécessaires pour départager les deux pensionnaires de LFB.

Les coéquipières de Céline Dumerc ont finalement battu le Tango, vainqueur de l’Eurocoupe, après 50 minutes de jeu. Trois olympiennes françaises qui ont remporté le bronze à Tokyo 2020 ont gagné le trophée Joë Jaunay : Marine Fauthoux, Marie-Ève Paget et Valériane Ayayi-Vukosavljevic.

Pour cette dernière, ce titre est particulier. Ce n’était que son deuxième match depuis la naissance de son premier enfant. La médaillée de bronze de Tokyo 2020, en 2021, a compilé cinq points, un rebond, deux passes décisives et trois interceptions en douze minutes de jeu. C’est la quatrième fois de sa carrière qu’elle remporte la Coupe de France.

LIRE AUSSI - Cinq olympiennes françaises remportent l’Eurocoupe de basket avec Bourges

La récompense du week-end : un premier Monument pour Remco Evenepoel

Trois ans après ses premières victoires sur le World Tour, Remco Evenepoel a décroché le plus beau succès de sa carrière ce dimanche 24 avril sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. Le Belge a remporté son premier Monument en s’offrant la Doyenne des Classiques.

Dans une course marquée par la lourde chute de son coéquipier Julian Alaphilippe, le cycliste de 22 ans a attaqué dans La Redoute puis fait la différence dans la Roche-aux-Faucons. Il s’est imposé avec 48 secondes d’avance sur le peloton. Remco Evenepoel a été accompagné par deux de ses compatriotes sur le podium : Quinten Hermans et Wout Van Aert.

Ce succès lui permet d’être le plus jeune vainqueur de Liège-Bastogne-Liège depuis Valeer Van Sweevelt en 1968.

En handball, Ludovic Fabregas, Dika Mem, Timothey N'Guessan et Melvyn Richardson remportent tout sur leur passage. Les quatre joueurs français avaient décroché l'or olympique à Tokyo l'été dernier et ils sont assurés de terminer la saison avec au moins deux titres.

Après avoir gagné la Coupe du Roi, les Tricolores du FC Barcelone ont été sacrés champions d'Espagne ce samedi 23 avril à cinq journées de la fin du championnat. Ce doublé pourrait se transformer en triplé dans les semaines qui viennent avec le dénouement de la Ligue des Champions qui est attendu à la mi-juin.

Le record de la semaine : performance inédite pour Jarno De Smedt

Jarno De Smedt a commencé la Coupe du monde de tir à l’arc de la meilleure des manières. Le Belge a obtenu le meilleur résultat de sa carrière lors de la première étape de l’année à Antalya avec une septième place. Il a terminé les qualifications au 26e rang avant de se hisser jusqu’en quarts de finale.

Après avoir notamment battu le Français Pierre Plihon, l'archer de 22 ans a été battu par l'Espagnol Miguel Alvarino Garcia, futur vainqueur de l’épreuve.

Cette performance permet au 17e des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 d'intégrer le top 30 mondial pour la première fois de sa carrière. Il est désormais 26e. Deuxième d'une Coupe du monde par équipe l'an passé, il a décroché son troisième top 10 en individuel après avoir terminé 9e à Berlin en 2019 et à Lausanne en 2021.

Les événements à suivre cette semaine : des titres européens à décerner en badminton et en judo

Plusieurs titres continentaux vont être décernés dans cette dernière semaine du mois d’avril. Les championnats d'Europe de badminton vont avoir lieu à Madrid du 25 au 30 avril alors que ceux de judo se dérouleront à Sofia du 29 avril au 1er mai.

LIRE AUSSI - Tout savoir sur les Championnats d’Europe de badminton, du 25 au 30 avril

Un autre rendez-vous européen est prévu en water-polo avec la finale Europe de la Ligue mondiale du 28 au 30 avril à Podgorica. La France défiera le Monténégro en quarts de finale.

Les meilleurs surfeurs de la planète sont attendus en Australie avec une étape de la WSL à Margaret River jusqu'au 4 mai. Le circuit mondial de rugby à 7 femmes fera escale à Langford au Canada du 30 avril au 1er mai.

En escrime, la semaine s’annonce chargée avec la Coupe du monde de fleuret du 29 avril au 1er mai : les femmes seront à Taüberbischofsheim (GER) et les hommes à Plovdid (BUL).

En cyclisme sur route, la saison des classiques est terminée et les coureurs vont prendre la direction de la Suisse avec le Tour de Romandie (26 avril - 1er mai).