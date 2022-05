Ce qu’il ne fallait pas rater du week-end : doublé français aux Championnats d’Euope d’iQFoil, Schalck en or et retour de PAB

La sensation du week-end : Mejdi Schalck remporte sa première Coupe du monde d’escalade

À seulement 18 ans, le Français Mejdi Schalck était déjà monté sur deux podiums de Coupe du monde. Mais à Salt-Lake City, dimanche 20 mai, il a décroché sa première victoire, en bloc, devant les deux Japonais Ogata Yoshiyuki et Kawamata Rei. Ce véritable exploit pour le vice-champion du monde junior de difficulté est très encourageant à un peu plus de deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Oriane Bertone (17 ans) qui avait terminé deuxième à Séoul début mai, n’a pas réussi à accéder à la finale et a fini 7e.

En vitesse, la Française Aurélia Sarisson a terminé 5e, tandis que Guillaume Moro s'est classé 11e chez les hommes.

Les grimpeurs auront de nouveau l’occasion de se mesurer en bloc et en vitesse dès le week-end prochain, toujours à Salt Lake City, pour une nouvelle étape de Coupe du monde, du 27 au 29 mai.

La performance du week-end : l’iQFoil français sur le toit de l’Europe

Les Championnats d’Europe d’iQFoil avaient lieu du 15 au 22 mai à Torbole, en Italie, et la France a une nouvelle fois été intouchable. Avec Hélène Noesmoen et Nicolas Goyard, les deux titres sont restés dans le clan tricolore.

Noesmoen a remporté son troisième titre consécutif, alors que Nicolas Goyard, le frère de Thomas, médaillé d’argent à Tokyo 2020 en RS:X, a quant à lui décroché son deuxième titre européen.

« Gagner une compétition de ce niveau, qui est un des événements majeurs de notre saison, est déjà génial. Et quand ça se répète c’est encore plus fort. Mais le niveau est dense et il ne va pas falloir se reposer jusqu’aux Mondiaux cet automne à Brest », a déclaré Hélène Noesmoen, qui tentera de décrocher un deuxième titre consécutif aux Championnats du monde, prévus à Brest en octobre prochain.

Goyard, lui aussi champion du monde en titre, estime qu’il pourra être meilleur lors du rendez-vous planétaire.

« J’ai été en dessous de mon niveau habituel, j’ai fait pas mal d’erreurs lors des départs notamment et n’avais mon meilleur matériel. Mais le résultat est là, j’ai joué le jeu jusqu’au bout et suis heureux de remporter ce titre pour la deuxième année consécutive ! »

Voir les résultats complets des Championnats d’Europe d’iQFoil

La récompense du week-end : le bronze pour les rugbymen français

Les World Series de rugby faisaient escale à Toulouse, du 20 au 22 mai, et les Bleus ont remporté la médaille de bronze. Grâce à une victoire contre les Samoa 17-12 dans le match pour la troisième place, les partenaires de Paulin Riva, deuxième meilleur marqueur du tournoi, ont décroché le bronze et se hissent désormais à la 6e place du classement général, avant les deux dernières étapes prévues à Londres et Los Angeles.

Les doubles champions olympiques fidjiens se sont de nouveau imposés, après leur première victoire de la saison à Singapour. Ils ont battu l’Irlande en finale (29-17).

Côté femmes, Toulouse représentait la dernière étape des World Series 2022. Et si la France, vice-championne olympique, n’a pas pu se hisser sur le podium, elle obtient la deuxième place au classement général grâce à leur victoire contre le Canada lors du match pour la cinquième place (19-14). « C’est le signe d’une vraie force mentale », a déclaré David Courteix, l’entraîneur des Bleues, à L’Équipe.

L’Australie s’est inclinée en finale contre la Nouvelle-Zélande (14-21), mais termine en tête du général grâce à quatre victoires (Dubai à deux reprises, Séville et Langford). Les Black Ferns, championnes olympiques en titre, n’avaient quant à elles disputé que deux étapes.

Voir le classement général femmes des World Series 2022

Voir le classement général hommes des World Series 2022

Le rendez-vous du week-end : des Interclubs d’athlétisme explosifs

Certains des plus grands athlètes français s’étaient donnés rendez-vous pour la finale des Interclubs à Grenoble, dimanche 22 mai.

Le champion du monde du 800 m en 2017 Pierre-Ambroise Bosse effectuait sa rentrée estivale, et il s’est imposé sur le fil, avec un chrono de 1 min 48 s 21. Il a déclaré qu’il ne sentait « pas prêt » au micro de L’Équipe, et tentera de réaliser les minima pour les Championnats du monde 2022, en juillet aux États-Unis, fixés à 1 min 44 s 70.

Wilhem Belocian a quant à lui couru le 110 m haies en 13,37 s avec un vent de face, un peu moins d’un mois après avoir enregistré 13,23 s au meeting de Jacksonville, aux USA.

Jimmy Vicault poursuivait également sa montée en puissance à Grenoble, avec une victoire lors du 100 m en 10,14 s. Il avait couru en 10,07 s un peu plus tôt dans la semaine lors de sa série du meeting de Savona en Italie, avant de terminer 3e de la finale en 10,12 s, où le champion olympique Marcell Jacobs s’était imposé (10,04 s).

L’Entente Franconville Césame Val-d’Oise a remporté le titre en totalisant 69 144 points, devant le CA Montreuil 93 (67 762 points) et Lille Métropole Athlétisme (65 817 points).

Les autres résultats du week-end

Tennis

Roland-Garros a débuté ce dimanche 22 mai, et les premiers grands duels ont livré leur verdict. La surprise du jour est venue avec la défaite d’Ons Jabeur contre Magda Linette. Après avoir remporté le premier set, la favorite tunisienne a concédé les deux suivants (6-3, 6-7, 5-7) et n’a pas pu concrétiser son bon début de saison, avec notamment une victoire en WTA 1000 à Madrid. Le Canadien Félix Auger-Aliassime a remporté son premier match à Roland-Garros, après deux défaites au premier tour en 2020 et 2021, en cinq sets contre le Péruvien Juan Pablo Varillas (2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3). La Française Kristina Mladenovic s’est également inclinée contre la Canadienne Leylah Fernandez (0-6, 5-7), tandis que Grégoire Barrère s’est imposé en cinq sets contre le Japonais Taro Daniel (3-6, 6-2, 0-6, 6-3, 6-4). Côtés favoris, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Maria Sakkari et Belinda Bencic se sont tous imposés sans concéder de set.

Voir les résultats complets de la première journée de Roland-Garros

Tir à l’arc

La deuxième étape de Coupe du monde de tir à l’arc avait lieu à Gwangju, en République de Corée, du 16 au 22 mai. Chez les femmes, la championne d’Europe Lisa Barbelin a terminé 9e d’une compétition remportée par Choi Misun (KOR). Côté hommes, le premier Français était Pierre Plihon (35e). C'est le Sud-Coréen Kim Je Deok, double champion olympique à Tokyo 2020, a remporté le titre.

Voir les résultats complets de la Coupe du monde de Gwangju

Cyclisme sur route

La Française Juliette Labous a remporté sa première épreuve labélisée World Tour, ce dimanche lors du Tour de Burgos (19-22 mai). Après quatre jours de course dans la province espagnole de Burgos, elle s'est imposée devant sa compatriote Evita Muzic (+17 s) et la Néerlandaise Demi Vollering (+17 s), qui avait remporté Liège-Bastogne-Liège en 2021. La Française de 23 ans avait terminé à la 9e place du contre-la-montre de Tokyo 2020, épreuve dont elle détient titre de championne de France 2020.

Voir les résultats complets du Tour de Burgos femmes

Les événements de la semaine : Fin du Giro et début du tableau final de Roland-Garros

Le Giro s'achèvera le 29 mai après trois semaines tout autour de l’Italie.

Roland-Garros a démarré le 22 mai et se terminera le 5 juin, tandis que le FISE Montpellier se déroulera du 25 au 29 mai, avec notamment des compétitions de BMX Freestyle, skateboard street et breaking.

La première étape de Coupe du monde d’aviron aura lieu à Belgrade du 27 au 29 mai, et les Championnats d’Europe de canoë slalom se tiendront à Liptovsky Mikulas, en Slovaquie, du 26 au 29 mai.

En athlétisme, la Diamond League s’arrêtera à Eugene, aux États-Unis, le 28 mai. La Coupe d’Europe de 10 000 m aura lieu le même jour à Pacé, en Bretagne.