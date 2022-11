Tout ce qu'il faut savoir sur Victor Wembanyama 

Tous les fans de basketball ne parlent que d'un joueur : Victor Wembanyama.

Le joueur de 18 ans est annoncé comme le plus grand talent de sa génération. Et ce n'est pas uniquement grâce à ses incroyables qualités physiques. Le basketteur de 2,19 m dont l'envergure dépasse les 2,40 m impressionne à chacun de ses pas sur le parquet grâce à une aisance technique unique pour un joueur de sa taille.

Il suffit de le voir enchaîner les tirs à trois points pour être convaincu qu'il est une star en devenir.

Le joueur des Metropolitans 92 est connu en France depuis quelques temps déjà. Sa première apparition dans l'élite du basketball hexagonal remonte à septembre 2020.

Sa cote de popularité a explosé depuis le début de l'automne grâce à des performances remarquées en championnat, mais surtout parce que les Américains ont pu l'observer de plus près. Le club francilien est allé à Las Vegas pour deux matchs amicaux face à la G League Ignite au début du mois d'octobre.

Depuis, Victor Wembanyama est au centre de toutes les discussions.

L'ailier français a conclu sa tournée américaine avec 36,5 points, 7,5 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception, et 4,5 contres de moyenne. Son rendement a permis au club francilien de quitter le Nevada avec un bilan équilibré d'une victoire pour une défaite. Mais le score n'était pas le plus important dans cette série.

Wemby a prouvé qu'il était bien au-dessus des autres prétendants à la Draft NBA 2023, y compris Scoot Henderson qui est annoncé parmi les premiers choix.

Il a déjà le statut de prodige et même les meilleurs joueurs du monde sont impressionnés par lui.

Voici ce que vous devez savoir sur le joueur qui fait ses débuts en équipe de France au mois de novembre pour être autant convaincu que LeBron James, Stephen Curry ou Giannis Antetokounmpo...

Victor Wembanyama aurait la plus grande envergure du championnat s'il jouait en NBA dès cette saison Photo de 2022 Getty Images

Victor Wembanyama, membre d'une fratrie très prometteuse

Victor Wembanyama est né le 4 janvier 2004, au Chesnay, une ville d'Ile-de-France située à l'ouest de Paris. Ses parents sont deux anciens athlètes.

Son père Felix Wembanyama, mesure 2,00 m et faisait de l'athlétisme alors que sa mère, Élodie de Fautereau pratiquait le basketball et est désormais coach.

Enfant, le futur prodige du basketball français a joué au football, souvent en tant que gardien, et a essayé le judo avant de marcher dans les traces de sa mère en optant pour le basket.

Et il n'est pas le seul Wembanyama a brillé dans cette discipline.

Eve, la grande sœur de Victor, a notamment gagné l'Euro U16 en 2017 avec les Bleues. À ses côtés, on retrouvait des joueuses comme Iliana Rupert ou Marine Fauthoux qui sont montées sur le podium des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

Son petit frère Oscar brille aussi. Le joueur de 15 ans a récemment renforcé l'équipe U18 de l'ASVEL.

LIRE AUSSI - Guide complet des qualifications pour la Coupe du monde de basketball 2023

Une erreur a permis sa découverte

La première fois que Victor Wembanyama a été repéré, c'était pendant un match U11 à Versailles.

Michael Allard, un entraîneur de Nanterre, s'y était rendu. Un « coach adjoint » a attiré son attention avec son physique longiligne.

Il se demandait quel style de joueur il était. Quelques instants plus tard, il a eu une réponse.

Le basketteur qui lui a tapé dans l'œil depuis le banc de touche n'était pas membre du staff mais bien un joueur de l'équipe U11 : c'était Victor Wembanyama.

Michael Allard a immédiatement pris son téléphone pour appeler le directeur technique en charge des U11 à la JSF Nanterre et évoquer sa découverte.

Peu après, Victor Wembanyama a rejoint les équipes de jeunes de la JSF. Il a finalement fait ses débuts en équipe première lors d'un match d'EuroCoupe en 2019. La même année, il a découvert le Championnat de France jusqu'à s'y imposer avec le trophée de meilleur jeune joueur de la saison 2020/21.

À l'été 2021, il a quitté la région parisienne pour signer un contrat de trois ans avec l'ASVEL. Cette opportunité lui a permis de conserver son trophée de meilleur jeune joueur de la saison sur la scène nationale, mais aussi de découvrir l'EuroLigue sur la scène continentale.

Cet été, Wemby a décidé de quitter les champions de France pour signer aux Metropolitans 92. C'est en Ile-de-France qu'il passera sa dernière saison européenne avant de se présenter à la Draft NBA.

À quel point Victor Wembanyama est talentueux ? Il suffit d'interroger Nicolas Batum

Avec son physique impressionnant, Victor Wembanyama est un aimant qui attire l'attention de tout le monde, même avant de mettre un pied sur le parquet.

Un de ses suiveurs de la première heure est Nicolas Batum, vice-champion olympique à Tokyo 2020 et 14 saisons NBA à son actif.

À cette époque, Victor Wembanyama avait seulement 14 ans et jouait près de là où l'équipe de France s'entraînait. Au moment de quitter l'entraînement, le capitaine des Bleus s'est arrêté pour regarder son jeune compatriote.

Le joueur des Los Angeles Clippers a parlé de ce moment à Andscape, confiant qu'il n'a pas hésité à venir et féliciter le jeune joueur tant il l'a impressionné.

« J'ai vu ce gamin de 14 ans marcher et je me suis dit que je devais le voir jouer. Je l'ai vu bouger, dribbler et j'ai appelé Tony Parker, le président de l'ASVEL, pour lui dire qu'on devait recruter ce gars, Victor Wembanyama. »

« Pour ceux qui m'écoutent, ça fait quatre ans que je parle de lui. »

À LIRE AUSSI : LeBron James, Rudy Gobert, Kevin Durant, ce que les stars NBA disent de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama est prêt à lancer son aventure en équipe de France

Victor Wembanyama pourrait connaître sa première apparition en équipe de France, ce vendredi 11 novembre en Lituanie.

Le joueur de 18 ans a été appelé pour les deux prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2023.

Il aurait même pu faire ses débuts en équipe nationale plus tôt sans un soucis physique durant l'été. Le joueur des Metropolitans 92 avait été appelé pour la préparation de l'EuroBasket avant d'y renoncer, retardant simplement la date de ses grands débuts avec le maillot frappé du coq.

Le joueur qui tourne à 19 points, 8,3 rebonds, 1,8 passe décisive et 2 contres depuis le début de la saison peut prétendre à une place à la Coupe du monde 2023 s'il continue avec ce rendement. Surtout, Wemby a l'occasion de s'affirmer chez les Bleus en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024.

L'ailier pourrait renforcer une équipe de France qui reste sur une médaille d'argent à Tokyo 2020.

L'argent, c'est aussi la couleur de la médaille qu'il a eu autour du cou à la fin de ses deux compétitions internationales disputées avec les équipes de France jeunes.

À l'Euro U16 en 2019 puis à la Coupe du monde U19 en 2021, ses records et ses nominations dans l'équipe-type du tournoi n'avaient pas été suffisants pour mener les Tricolores au titre.

Il avait compilé 9 points, 9,6 rebonds et 5,3 contres par match au rendez-vous continental remporté par l'Espagne et totalisé 14 points, 7,4 rebonds et 5,7 contres de moyenne au Mondial gagné par les États-Unis.

À LIRE AUSSI : Comment se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en basketball