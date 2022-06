Après leur titre en Golden League, que peuvent viser les volleyeuses françaises avant Paris 2024 ?

L’équipe de France de volleyball femmes tient le premier titre de son histoire ! Ce dimanche 19 juin, les Bleues ont battu la République tchèque à Orléans en finale de la Golden League (3-0).

Ce succès est venu parachever une campagne de rêve dans ce rendez-vous européen qui rassemble neuf nations non qualifiées pour la Volleyball Nations League.

Les Tricolores sont restées invaincues tout au long de la compétition avec six victoires en autant de rencontres et seulement deux petits sets lâchés en cours de route. Elles ont terminé en tête de la poule A grâce à leurs succès face à l'Espagne et à la Bosnie puis ont écarté la Croatie et la République tchèque lors du Final Four.

« On a eu différents moments de compétition pendant lesquels une ou deux titulaires ont été en difficulté, malgré ça, on n’a jamais perdu, c’est la preuve qu’on a toujours su trouver des ressources collectives pour compenser ces difficultés passagères. C’était la même chose aujourd’hui en finale, certaines ont été à un niveau moyen et d’autres se sont transcendées, comme Lucille Gicquel, pour mettre l’équipe en sécurité. Le collectif est toujours parvenu à trouver des ressources, c'est la leçon de cette compétition », a analysé Emile Rousseaux à l’issue de la finale sur le site de la FFVB.

Le sélectionneur belge de l’équipe de France a mis en avant l’incroyable performance de Lucille Gicquel en finale. Et c'est amplement mérité !

La pointue a été élue MVP du tournoi grâce à ses 20 points en finale dont celui de la victoire. Elle a parfaitement suppléé Héléna Cazaute, sa capitaine. C'était la troisième sortie à 20 points ou plus de la joueuse de Cuneo depuis le début de la compétition.

Dans la continuité d’un EuroVolley 2021 réussi

« C’est juste une superbe récompense de quelques années de travail, de tout ce que l’équipe a produit, de notre progression, c’est trop bon ! On est arrivées sur cette Golden League en se disant qu’on pouvait essayer de faire quelque chose, mais sans penser à gagner, on a pris les matchs les uns après les autres, et finalement la victoire finale est au bout, on est super contentes, super reconnaissantes et très fières de notre équipe », a savouré Lucille Gicquel sur le site de la FFVB.

Ce titre est venu valider les progrès des volleyeuses françaises.

L’an passé, elles avaient terminé l’Euro 2021 à la septième place. Les Tricolores avaient été éliminées par la Serbie, double-tenante du titre, pays-hôte et futur finaliste, en quarts de finale. Elles n’étaient pas allées aussi loin dans cette compétition depuis 2013.

Cet exploit a été le point de départ d’une Olympiade qui pourrait être historique à tout point de vue. Alors que 12 des 14 joueuses qui ont participé au dernier EuroVolley sont montées sur la plus haute marche du podium en Golden League, les échéances importantes se multiplient à l’horizon…

À LIRE AUSSI : Découvrez le système de qualification du volleyball pour Paris 2024

De premières en premières

Cette victoire en Golden League va permettre aux Françaises de découvrir un nouveau niveau d’adversité : elles vont participer à la Challenger Cup pour la première fois de leur histoire.

Cette compétition, prévue dans la ville croate de Zadar du 28 au 31 juillet, pourrait être un incroyable tremplin. Le vainqueur de ce tournoi qui regroupera huit équipes dans un tableau à élimination directe sera promu en Volleyball Nations League 2023.

Et dans la foulée de leur succès en Golden League, les coéquipières d’Héléna Cazaute peuvent prétendre à ce ticket.

Elles croiseront notamment la route du Cameroun, de la Colombie ou de la République tchèque et de la Croatie qu'elles ont battu le week-end dernier.

Se qualifier pour la compétition qui regroupe les 16 meilleures nations de la planète serait une grande première mais surtout une magnifique opportunité de gagner de l’expérience sur la route des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les Françaises vont participer aux JO pour la première fois de leur histoire grâce au quota attribué au pays-hôte. Une apparition historique qui a été préparée de la meilleure des manières avec un titre inédit en Golden League.