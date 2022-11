L'UEFA crée la nouvelle Ligue des nations féminine, qualificative pour Paris 2024

L’UEFA a annoncé la création de la Ligue des nations féminines, une compétition qui attribuera deux quotas pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

En tant que pays hôte, la France bénéficie d’un quota automatique. Elle sera rejoint par les deux finalistes de la Ligue A de la Ligue des nations, qui débute à l’automne 2023.

La nouvelle Ligue des nations féminine : « Un reflet du modèle sportif européen »

Trois ligues composent cette nouvelle compétition. Seize équipes sont réparties dans quatre groupes pour les ligues A et B, et 19 équipes composent la ligue C, avec quatre groupes de quatre équipes et un groupe de trois équipes.

Chaque nation disputera un match aller et retour contre les autres nations de leur groupe, et les quatre meilleures équipes de la ligue A disputeront les Finales de la Ligue des Nations, qui consistent en deux demi-finales en une seule manche, ainsi qu’un match pour la troisième place et une finale.

Les deux finalistes remporteront un quota pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Si la France rejoint la finale, le dernier des trois quotas réservés à une équipe européenne reviendra au vainqueur du match pour la troisième place.

Les tournois auront également des conséquences sur les qualifications pour l’Euro 2025 : le classement final de la Ligue des Nations déterminera les positions pour les qualifications continentales.

« Après un Euro historique, il est temps de poursuivre le développement des équipes nationales femmes », a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Čeferin.

« Nous avons mis en place un système ouvert, compétitif et continu dans lequel chaque match compte, un reflet du modèle sportif européen. Je suis convaincu que ce format aidera toutes les associations nationales européennes et maintiendra en vie le rêve de se qualifier pour une compétition internationale majeure. »