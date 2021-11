Trop rapide pour être effrayé : Bill Johnson, une vie à skier à la limite

Au début des années 1980, malgré une troisième place au classement des médailles des Jeux Olympiques d'hiver de Lake Placid 1980, l'équipe américaine cherchait toujours à décrocher le premier titre olympique de son histoire en ski alpin.

Cette année-là, l'avantage d'évoluer à domicile n'avait pas été suffisant pour y parvenir. Chez les hommes, seul Phil Mahre est monté sur le podium en ski alpin. Il s'est imposé en combiné mais cette épreuve n'était pas encore inscrite au programme olympique et elle n'avait lieu que dans le cadre des Championnats du monde organisés au même moment. L'Américain a quand même décroché une médaille olympique avec l'argent en slalom.

Chez les femmes, seule Cindy Nelson a remporté une médaille dans les rangs américains avec l'argent en combiné.

L'Europe avait confirmé sa domination avec les favoris annoncés : le Suédois Ingemar Stenmark et la star du Liechtenstein Hanni Wenzel.

Phil Mahre

Une médaille tellement attendue

Aux Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo 1984, Bill Johnson n'avait pas encore 24 ans et participait aux JO pour la première fois de sa carrière. C'était un jeune homme fin et blond originaire de Californie avec un caractère intrépide et un style plus proche du surf que du ski. Malgré son âge, il dégageait déjà une confiance semblable à celle des athlètes les plus expérimentés du plateau.

Membre de l'équipe américaine de ski alpin depuis plusieurs saisons, il n'était pas encore parvenu à réussir une performance significative avant cette saison. Dans la station suisse de Wengen, moins d'un mois avant Sarajevo 1984, Bill Johnson a finalement décroché la première victoire de sa carrière en Coupe du monde. Avec un énorme courage lors de sa course, il s'imposait en descente.

Offensive sur les pentes enneigées du Lauberhorn, il a failli perdre l'équilibre à la réception d'un saut. Mais au lieu de tomber, l'Américain est parvenu à transformer ce qui ressemblait à une erreur en victoire inattendue.

Pas mal pour un garçon qui s'est tourné vers le ski après avoir tenté de voler une voiture.

À seulement 17 ans, Bill s'est retrouvé à la croisée des chemins. Il a été poursuivi pour avoir tenté de voler une Chevrolet.

Grâce à l'empathie du juge, le casse-cou blond a eu l'opportunité de transformer sa peine en heures de travaux d'intérêts généraux à l'école de ski du coin. C'est grâce à cette chance que Bill Johnson est devenu skieur professionnel.

Après son incroyable médaille d'or, il a révélé la clé de sa réussite. Une véritable leçon de vie pour lui. « Il n'y a qu'une ligne très fine entre la limite du contrôle et la perte de contrôle. C'est l'essence même d'une course de ski. Vous devez toujours skier à la limite pour gagner. »

Un pionnier

Après Wengen, Bill Johnson s'est préparé à surprendre les stars européennes du ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo 1984.

Interrogé au sujet du rookie américain, Franz Klammer, surnommé le « Kaiser autrichien » après sa médaille d'or olympique à Innsbruck 1976, a qualifié Johnson de « fainéant ».

Ce n'était pas vraiment une marque de respect. Klammer a même eu un message pour lui. « S'il veut gagner, il va devoir très bien skier. » Johnson s'est chargé de lui répondre. « Ils se battent tous pour la deuxième place. » La descente olympique organisée en Yougoslavie avait tous les ingrédients pour en faire un événement historique.

Quand le grand jour est arrivé, le 22 février 1984, Bill Johnson a fait preuve de technique et de confiance dans les sauts, atteignant des pics de vitesse avec une maîtrise pure sur la piste. Il était penché comme s'il était fait en caoutchouc, a fendu l'air et atterri fort sur la piste de Bjelašnica. Il s'est offert le titre olympique avec une facilité déconcertante.

C'était en 1984 et Bill Johnson est devenu le premier skieur américain à monter sur la plus haute marche d'un podium de ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver, pour sa première participation. Mais aussi la dernière.

Bill Johnson aux Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo 1984

« Skier, c'est ma vie »

Le champion olympique a fait durer les célébrations autant que possible. Quand des journalistes lui ont demandé « quelle est la valeur d'une médaille olympique ? », il a répondu avec un clin d'œil en disant « des millions ». Bill Johnson en a surtout profité pour s'acheter une nouvelle Porsche, une maison à Malibu, faire des apparitions à la TV et des fêtes et se permettre de nombreux autres excès.

Après son succès à Sarajevo 1984, il a progressivement pris ses distances avec le ski. Entre les blessures et un manque d'implication, l'Américain n'est pas parvenu à se qualifier aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary 1988. Il est devenu père à trois reprises avec sa femme Gina Ricci mais il a aussi vécu la douloureuse perte d'un enfant en 1992, quand Ryan, 13 mois, s'est noyé dans son bain.

Lorsque le manège médiatique s'est arrêté, après presque 20 ans en retrait, Bill Johnson a tenté de se remettre au ski. Il a essayé de renouer avec la source de sa gloire pour reconquérir sa femme après avoir divorcé.

L'Américain s'est remis à l'entraînement et malgré ses 40 ans, il s'est fixé les Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City 2002 comme objectif. Ce projet a changé sa vie. Et cette fois de manière définitive. Aux Championnats nationaux dans le Montana en 2001, il a été victime d'un accident qui a provoqué des lésions irrémédiables au cerveau. Il allait avoir besoin de soin à vie.

Malgré ça, il a participé au relais de la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture à Salt Lake City 2002. Aux côtés de Phil Mahre. Il lui a été demandé si tout cela avait valu le coup. « Bien sûr », avait-il répondu.

En 2013, il a refusé de poursuivre ses traitements thérapeutiques. Cette décision a provoqué plusieurs accidents cardio-vasculaires et une infection mortelle trois ans plus tard.

« J'aime skier et je vais toujours vouloir skier parce que c'est ma vie », a-t-il confié, même s'il était à peine capable de le murmurer.