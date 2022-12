Troisième forum annuel Terre de Jeux 2024 : des centaines de projets sportifs et 24 trophées décernés

« L’une des priorités de Paris 2024 depuis le premier jour du projet, c’est de permettre à toute la France, à tous les territoires et toutes les entités du mouvement sportif, de vivre pleinement l’aventure des Jeux », a déclaré Estanguet, également triple champion olympique de canoë slalom. « Avec ce troisième forum, l’objectif de Paris 2024 c’est de mettre en valeur l’engagement des labellisés et de les récompenser avec la première édition des Trophées Terre de Jeux 2024. »

Tony Estanguet , président de Paris 2024, était présent à Montpellier, aux côtés notamment de la ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques Amélie Oudéa-Castéra et de Michaël Delafosse , maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole.

Marie Barsacq , directrice Impact et Héritage de Paris 2024, a quant à elle parlé du programme « trente minutes d’activités sportive quotidienne » qui sera mis en place dans toutes les écoles françaises en 2024 pour « une génération en meilleure santé », ainsi que de l’aménagement des cours de récréation pour favoriser l’activité sportive des filles et des garçons, ensemble.

« On ne voyait pas trop nos voisins. Aujourd’hui, on les voit beaucoup. »

Les premiers Trophées Terre de Jeux ont été décernés

Pour la première édition des « Trophées Terre de Jeux 2024 », 24 projets portés par des labellisés se sont vu remettre un prix par la vice-championne olympique de basketball Émilie Gomis et le champion paralympique de tennis fauteuil Michaël Jeremiasz, lors d'une cérémonie aux accents humoristiques.

Ce trophée est symboliquement composé de quelques grammes de la terre d’Olympie, berceau des Jeux Olympiques ; une manière de récompenser leur engagement dans la dynamique des Jeux et de valoriser les projets sportifs mis en place au quotidien.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 250 candidatures autour de cinq thématiques: éducation et citoyenneté ; environnement et climat ; santé et bien-être ; inclusion, solidarité, égalité ; culture et célébration.

Les départements de Côte d’or et Bouches-du-Rhône font parie des lauréats, comme les villes de Poissy et Saint-Quentin-en-Yvelines.