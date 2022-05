Tout savoir sur le tournoi de Toulouse des World Rugby Sevens Series 2022

Toulouse sera la capitale mondiale du rugby à 7 du 20 au 22 mai.

Le stade Ernest-Wallon va accueillir une étape des World Rugby Sevens Series, l'antépénultième de la saison pour les hommes et la dernière pour les femmes. Les enjeux seront donc de taille dans l'habituelle antre du Stade toulousain.

À domicile, les Françaises, vice-championnes olympiques en titre, vont tenter de consolider leur deuxième place au classement alors que les Bleus peuvent espérer se rapprocher du top 4.

Programme, favoris, diffuseurs, joueurs à suivre : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le tournoi de Toulouse des World Rugby Sevens Series 2022.

Les joueuses à suivre lors du tournoi de Toulouse des World Rugby Sevens Series 2022

Pour leur retour aux World Rugby Sevens Series après plus de deux ans d'absence, la Nouvelle-Zélande a atteint la finale du tournoi de Langford, fin avril. Les Black Ferns, championnes olympiques en titre, avaient été emmenées par Portia Woodman, Michaela Blyde, et Tyla Nathan-Wong. Ces trois joueuses étaient présentes à Tokyo l'été dernier et ont été élue dans l'équipe-type du tournoi organisé au Canada.

Au Canada, la Française Jade Ulutule et l'Irlandaise Amee-Leigh Murphy Crowe ont encore prouvé qu'il fallait compter sur elles pour faire le spectacle. La première a passé la barre des 180 points inscrits cette saison et la seconde a confirmé son statut de meilleure marqueuse d'essais de l'exercice en cours avec 32 visites dans l'en-but adverse.

Elles seront très attendues au stade Ernest-Wallon. La France comptera aussi sur Séraphine Okemba, Shannon Izar ou Chloé Pelle pour terminer la saison à la deuxième place du classement.

Les Australiennes ont gagné quatre des cinq premières étapes de la saison et sont déjà assurées de finir la saison à la première place. Elles sont emmenées par Charlotte Caslick, Faith Nathan ou Tia Hinds.

Les joueurs à suivre lors du tournoi de Toulouse des World Rugby Sevens Series 2022

L'Afrique du Sud avait commencé la saison en gagnant les quatre premiers tournois grâce à l'apport offensifs de joueurs comme Selvyn Davids ou Siviwe Soyizwapi. Ils se présenteront à Toulouse avec le statut de favoris.

L'Argentine sera aussi très attendue. Elle reste sur une victoire au tournoi de Vancouver, en avril, grâce au jeu au pied de Marcos Moneta. C'était la troisième victoire des Pumas sur le circuit mondial et la première depuis 2009.

Entre la domination sud-africaine et la surprise argentine, il y a eu un succès des Fidji à Singapour, également en avril. Les doubles champions olympiques en titre avaient été portés par Viwa Naduvalo et ses dix essais.

Après six étapes, deux joueurs ont dépassé la barre des 30 essais marqués : l'Australien Corey Toole et l'Irlandais Terry Kennedy qui en totalisent 32.

La Nouvelle-Zélande sera redoutable, comme toujours, grâce à des joueurs comme Caleb Tangitau et Akuila Rokolisoa. Ils n'étaient pas présents l'été dernier quand les All Blacks ont décroché la médaille d'argent aux Jeux de Tokyo.

Paulin Riva et Jordan Sepho font partie des joueurs les plus attendus dans les rangs français. Le capitaine tricolore et son jeune coéquipier ont déjà passé la barre des 100 points inscrits depuis le début de la saison. Ils occupent actuellement la septième place du classement.

Le programme du tournoi de Toulouse des World Rugby Sevens Series 2022

Le tournoi de Toulouse des World Rugby Sevens Series se tiendra sur trois jours. Les phases de poules se dérouleront du vendredi matin jusqu'au samedi à la mi-journée. C'est ensuite les matchs à élimination directe qui commenceront à partir du samedi à 15h30. La journée de dimanche sera rythmée par les matchs de classement et le dernier carré de chaque tournoi. Les finales auront lieu à partir de 17h56.

Le format du tournoi de Toulouse des World Rugby Sevens Series 2022

Une compétition femmes et une compétition hommes sont au programme du tournoi de Toulouse. Chez les femmes, douze équipes sont réparties en trois groupes de quatre. À l’issue de la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les quarts de finale. Les autres s’affrontent dans des matchs de classement.

La compétition se poursuit avec une phase à élimination directe classique. Des points sont attribués en fonction du classement final du tournoi : 20 points pour le vainqueur, 18 pour le finaliste, 16 pour le troisième, etc. Ils permettent ensuite de calculer le classement de la saison.

Chez les hommes, le principe est le même mais le nombre d'équipes est plus important. Il y a 16 nations réparties en quatre groupes de quatre. Avec ce format, les deux premiers du classement de chaque groupe accèdent à la phase à élimination directe quand les deux autres sont reversés dans les matchs de classement. À l'issue de tournoi, le vainqueur obtient 22 points pour le classement de la saison.

Les vainqueurs des étapes des World Rugby Sevens Series 2022

Femmes

Dubaï : Australie

Malaga : États-Unis

Séville : Australie

Langford : Australie

Hommes

Dubaï : Afrique du Sud

Malaga : Afrique du Sud

Séville : Afrique du Sud

Singapour : Fidji

Vancouver : Argentine

Sur quelle chaîne regarder le tournoi de Toulouse des World Rugby Sevens Series 2022

En France, le circuit mondial de rugby à 7 est à suivre sur les chaînes du groupe Canal+ qui en possède les droits. Les rencontres du sept de France seront diffusées en direct. Au Canada, c’est la CBC qui retransmet le circuit mondial de rugby à 7.

Les joueurs français sélectionnés pour le tournoi de Toulouse des World Rugby Sevens Series 2022

Femmes

Valentine Lothoz

Lou Noel

Chloé Pelle

Nassira Kondé

Yolaine Yengo

Joanna Grisez

Alycia Christiaens

Camille Grassineau

Carla Neisen

Mathilde Coutouly

Chloé Jacquet

Iän Jason

Jade Ulutule

Hommes