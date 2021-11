Tout savoir sur les TQO de hockey sur glace féminin, où la France tentera de se qualifier pour Beijing 2022

Trois places restent à prendre pour le tournoi olympique de hockey sur glace femmes à Beijing 2022. Elles seront distribuées le 14 novembre à l'issue des trois derniers Tournois de qualification olympique (TQO).

Douze nations peuvent encore espérer rejoindre le Japon et la République populaire de Chine dans le groupe B des JO. Elles ont été réparties dans trois groupes de quatre équipes. Les tournois de qualification olympique seront organisés à Fussen (Allemagne), Chomutov (République Tchèque) et Lulea (Suède), du 11 au 14 novembre.

Avec neuf membres du top 15 mondial, l'issue de ces TQO s'annonce incertaine et les matchs engagés. Face à la Suède, à la Slovaquie et la République de Corée, les Françaises vont tenter de finir en tête de leur groupe pour décrocher une qualification olympique historique : jamais une équipe de France féminine de hockey sur glace n'a participé aux JO.

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les TQO de hockey sur glace femmes.

Les hockeyeuses à suivre pendant les TQO

« On est en position d'outsider face à la Suède. C'est une grosse nation du hockey qui a toujours été classée parmi les meilleures du monde. Elles ont de grosses individualités. » Marion Allemoz donne le ton. La capitaine de l'équipe de France a identifié le principal rival des Bleues dans la course à Beijing 2022. Les Suédoises, septièmes à PyeongChang, sont favorites dans le groupe E des TQO de hockey sur glace femmes. Elles joueront à domicile et peuvent compter sur des redoutables individualités qui évoluent en SDHL, le prestigieux championnat suédois. Parmi elles, on retrouve notamment l'attaquante Maja Nylen-Persson ou la gardienne Sara Grahn.

Marion Allemoz les connaît bien pour les croiser régulièrement avec équipe de MoDo. Cadre de l'équipe de France, la joueuse de 32 ans évolue avec le club suédois basé à Örnsköldsvik depuis la fin de son aventure canadienne. Comme 16 autres Tricolores, elle a été reconduite après avoir découvert le Championnat du monde élite en 2019. Cette expérience pourrait aider les filles de Grégory Tarlé à surprendre leurs hôtes dans un choc qui pourrait être une véritable finale.

Arrivées en Suède samedi 6 novembre, les Françaises ont entamé leur préparation pour le TQO avec un match amical contre le pays hôte, lors duquel elles se sont inclinées 8-0.

Attention également aux deux autres pays de ce groupe E. La République de Corée pourrait surfer sur la dynamique de son succès dans le tournoi de pré-qualification olympique pour participer aux JO une deuxième fois consécutive. « La République de Corée a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang en tant que pays hôte. Elle est 17e au classement mondial, on ne sait pas trop à quoi s'attendre face à cette équipe », a expliqué Marion Allemoz au sujet des compatriotes de LEE Eun-Jee.

Enfin, la Slovaquie, 15e au classement mondial, peut aussi prétendre au statut d'outsider. « C'est une équipe qui nous ressemble un peu plus. Elle est moins homogène mais elle a le même profil que nous », a analysé la capitaine tricolore.

Dans les autres groupes, l'Allemagne de la gardienne Jennifer Harss et la République tchèque d'Alena Mills, troisième meilleure buteuse du dernier Championnat du monde, sont les mieux placées au classement mondial et elles pourront profiter de l'avantage du terrain.

Les groupes des TQO de hockey sur glace femmes

Groupe C (à Chomutov, RTC) : République tchèque, Hongrie, Norvège, Pologne

: République tchèque, Hongrie, Norvège, Pologne Groupe D (à Fussen, ALL) : Allemagne, Danemark, Autriche, Italie

: Allemagne, Danemark, Autriche, Italie Groupe E (à Lulea, SUE) : Suède, France, Slovaquie, République de Corée

Composition de l'équipe de France de hockey su glace féminin

BALDIN Caroline, Zurich (SUI)

LAMBERT Caroline, EC Wil (SUI)

MAMERI Margaux, Evry/Viry

GENDARME Gwendoline, Neuchâtel (SUI)

LOCATELLI Athéna, IFK Helsinki (FIN)

MOREL Emma, Vermont Academy (USA)

PARMENT Léa, Bordeaux

PELISSOU Marie-Pierre, Neuchâtel (SUI)

QUARTO Lucie, Carlton University (CAN)

VILLIOT Léa, HCLR

ALLEMOZ Marion, Modo (SWE)

AURARD Chloé ATT, Northeastern University (USA)

BARBIRATI Jade, Chambéry

BAUDRIT Lore, Modo (SWE)

BOUCHE Anouck, Colmar

DUVIN Estelle, Turku (FIN)

ESCUDERO Lara, Budapest (HUN)

GRENIER Raphaëlle, Lyon

JOUANNY Betty, Bomo Thun (SUI)

MESPLEDE Julia, Vermont Academy (USA)

PASSARD Emmanuelle, IFK Helsinki (FIN)

RIHET Morgane, Cergy

ROZIER Clara, IFK Helsinki (FIN)

Le format des TQO de hockey sur glace femmes

Les douze équipes encore en lice pour une qualification aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 sont réparties en trois groupes de quatre. Tous les TQO se dérouleront sous le format d'un mini-championnat.

Chaque pays va affronter une fois les adversaires de son groupe. Une victoire dans le temps réglementaire vaut trois points alors qu'un succès après prolongation rapporte deux points au vainqueur et un au perdant. En cas d'égalité au classement, les équipes seront départagées grâce au résultat de la confrontation directe.

Le vainqueur de chaque TQO est qualifié pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Ils seront reversés dans le groupe B. Le qualifié avec le meilleur classement mondial affrontera la République populaire de Chine pour le match d'ouverture au Palais Omnisports de Wukesong, le 3 février 2022.

Où suivre les TQO de hockey sur glace femmes

L'intégralité des trois TQO seront diffusés sur Olympic Channel.

Le hockey sur glace à Beijing 2022

En hockey sur glace, deux titres seront mis en jeu à Beijing 2022. Chez les femmes, dix nations sont qualifiées. Elles seront réparties en deux groupes de cinq pour le tour préliminaire qui est prévu du 3 au 8 février. Les cinq équipes du groupe A et les trois meilleures du groupe B après la phase de poules seront qualifiées pour les quarts de finale. La suite de la compétition se déroulera sous la forme d'une phase à élimination directe classique.

Chez les hommes, les 12 nations qualifiées sont réparties en trois groupes de quatre pour le tour préliminaire qui se déroulera du 9 au 13 février. À l'issue du tour préliminaire, les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième seront directement qualifiés pour les quarts de finale. Les huit autres équipes vont s'affronter en barrages pour tenter de les rejoindre en phase finale. Le tournoi olympique masculin se terminera avec une phase à élimination directe classique.

Les matchs vont se dérouler au Palais National Omnisports et au Palais Omnisports de Wukesong.