Tout savoir sur les Championnats d’Europe de patinage artistique 2022

L’année 2022 va livrer un premier verdict avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022.

En effet, les meilleurs patineurs d’Europe vont se réunir à Tallinn en Estonie du 12 au 16 janvier. Quelques jours après la fin des Championnats d’Europe, le même Tondiraba Ice Hall, une patinoire pouvant accueillir près de 6 000 spectateurs, accueillera également le Championnat des Quatre Continents, une compétition de l’ISU qui réunit les patineurs non-européens et qui se déroulera en Europe pour la première fois de l’histoire.

Découvrez ici quels patineurs seront présents aux Championnats d'Europe, à quel moment ont lieu quelles épreuves et où vous brancher pour regarder les directs.

Le top des danseurs sur glace aux Championnats d’Europe 2022

Les amoureux de danse sur glace attendaient avec impatience le choc entre les champions d’Europe et du monde en titre Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov, de la Fédération de patinage artistique de Russie (FFKKR), et les Français Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron. Mais ces derniers ont annoncé le 6 janvier qu’ils n’y participeraient pas pour éviter tout risque de contracter le Covid-19 avant Beijing 2022, après avoir remporté l'argent à PyeongChang 2018. Les stars de la danse sur glace mondiale avaient également terminé en argent lors de la dernière édition des Europe, en 2020, avant de faire une pause de 20 mois hors des patinoires. Ils étaient donc absents aux Mondiaux 2021.

Depuis leur retour international au Finlandia Trophy (8-10 octobre), les Français avaient pourtant gagné chacune des compétitions auxquelles ils avaient participé, comme les masters d’Epinal, le Finlandia Trophy et leurs deux Grands Prix de cette saison.

Sinitsina/Katsalapov pourraient donc profiter de l’absence de Papadakis/Cizeron pour décrocher leur deuxième titre européen en deux éditions. Ils ont eux aussi fini sur la première marche du podium au NHK Trophy et à la Rostelecom Cup cette saison.

Les Italiens Charlène Guignard/Marco Fabbri ont également signé deux podiums en Grand Prix (deux médailles d’argent) en plus de remporter le Lombardia Trophy et la Coupe d’Autriche dans la série Challenger. Au Gran Premio d’Italia et aux Internationaux de France – remportés par Papadakis/Cizeron – Alexandra Stepanova/Ivan Bukin ont fini en bronze les deux fois, comme lors des derniers Championnats d’Europe 2020. Il faudra donc aussi veiller sur eux.

La France sera représentée par Evgeniia Lopareva/Geoffrey Brissaud et Loïcia Demougeot/Theo Le Mercier.

Le top des patineurs aux Championnats d’Europe 2022

Qui dit Championnats d’Europe, dit absence des grands patineurs d’autres nations mondiales, comme les Japonais Yuma Kagiyama et Yuzuru Hanyu, ou encore les Américains Nathan Chen et Jason Brown. En revanche, un patineur de la FFKKR pourrait briller en Estonie : Evgeni Semenenko. Il a pris le bronze à Patinage Canada. Mikhail Kolyada, de son côté, a dû renoncer en raison d'une blessure alors qu'il est le seul patineur de la FFKKR à avoir réussi à se hisser à deux reprises sur le podiums des Grands Prix cette saison : il a fini en argent à Gran Premio d’Italia et à la Rostelecom Cup.

Leur compatriote Dmitri Aliev, champion d’Europe 2020, ne défendra pas son titre, sa saison ayant été ponctuée par les blessures. En revanche, le Géorgien Morisi Kvitelashvili, médaillé de bronze aux Europe 2020, sera présent. Il a remporté un Grand Prix cette saison, la Rostelecom Cup fin novembre.

Kévin Aymoz, tout fraîchement couronné champion de France pour la cinquième fois et qualifié pour Beijing 2022 avec Adam Siao Him Fa, espère montrer ses capacités, lui qui avait terminé au pied du podium européen en 2019. L’Italien Daniel Grassl ne sera pas non plus à écarter. Il a pris le bronze au Grand Prix à Turin.

Le top des patineuses aux Championnats d’Europe 2022

Depuis 2014, les athlètes féminines de la FFKKR ont raflé tous les titres de championnes d’Europe. En 2020, elles ont même réalisé un triplé et si l’on en croit leur magnifique saison jusqu'à présent, elles risquent fort de réitérer l’exploit. Si la championne d’Europe en titre Alena Kostornaia ne sera pas présente à Tallinn, la vice-championne Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova, médaillée de bronze, qui ont toutes deux 17 ans, espèrent décrocher leur premier titre européen.

Trusova a remporté Skate America, le seul Grand Prix auquel elle a participé cette saison. Shcherbakova a aussi fini en haut du podium au Gran Premio d’Italia et aux Internationaux de France. Leur compatriote Kamila Valieva n’a encore jamais fait de podium européen, mais elle a aussi gagné les deux Grands Prix auxquels elle a participé.

Laisseront-elles l’occasion de s’exprimer à la Belge Loena Hendrickx, qui a signé sa meilleure prestation aux Europe en 2018 avec une cinquième place ? Elle a pris le bronze au Gran Premio d’Italia cette saison. Léa Serna représentera la France qui n’a cependant pas obtenu de quota chez les féminines à Beijing 2022.

Le top des couples aux Championnats d’Europe 2022

Chez les couples également, les Europe sont dominés par les athlètes de la FFKKR. Aleksandra Boikova/Dmitrii Kozlovskii sont champions en titre. En 2020, ils ont été suivis de Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov en argent et de Daria Pavliuchenko/Denis Khodykin en bronze. Les deux premiers seront à Tallinn, mais le troisième couple n’est que suppléant cette fois tant la sélection fut relevée. Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov sont, eux, titulaires et restent sur un beau début de saison avec deux victoires en Grand Prix.

Si, cette saison, aucun couple européen – hors FFKKR – n’est monté sur un podium de Grand Prix, les Allemands Minerva Fabienne Hase/Nolan Seegert et les Espagnols Laura Barquero/Marco Zandron ont pris les première et deuxième places du Nebelhorn Trophy en série Challenger.

La France ne sera pas représentée dans l’épreuve des couples à Beijing 2022, mais le sera aux Championnats d’Europe avec Coline Keriven/Noël-Antoine Pierre et Camille Kovalev/Pavel Kovalev.

Le format des Championnats d’Europe 2022

Le format des Championnats d’Europe 2022 suivra celui des Grands Prix organisés par l’ISU cette saison. Les hommes, les femmes et les couples dérouleront leur programme court de 2 min 40 (+/- 10 s), et de 2 min 50 (+/- 10 s) pour les danseurs sur glace.

Le lendemain ou le surlendemain, ils retourneront sur la glace pour présenter leur programme libre d’une durée de 4 min (+/- 10 s). On connaît déjà les programmes des patineurs puisqu’ils les ont déjà présentés lors de Grands Prix ou compétitions de la série Challenger cette saison, mais ils peuvent toujours y apporter quelques modifications pour surprendre et impressionner les juges.

Le programme des Championnats d’Europe 2022

Mercredi 12 janvier

11h25 : hommes, programme court

18h45 : couples, programme court

Jeudi 13 janvier

11h05 : femmes, programme court

19h : couples, programme libre

Vendredi 14 janvier

12h : danse sur glace, danse rythmique

18h : hommes, programme libre

Samedi 15 janvier

13h35 : danse sur glace, programme libre

18h30 : femmes, programme libre

Un gala aura lieu le dimanche 16 janvier à partir de 15h30.

Où suivre les Championnats d’Europe 2022

Si vous habitez déjà en Estonie, vous pouvez vous rendre à la patinoire de Tondiraba, dans la capitale Tallinn. Les billets sont disponibles ici.

En France, la chaîne France 3 et le site de France Télévisions retransmettront également les différentes épreuves. Vous aurez également la possibilité de regarder le streaming en direct sur la chaîne YouTube de l’ISU.