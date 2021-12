Tout savoir sur le Winter Dew Tour 2021

Le Winter Dew Tour est de retour et se déroulera du 15 au 19 décembre 2021 à Copper Mountain, aux États-Unis.

Au programme cette année, plus de 200 athlètes de 17 nations différentes seront en lice en snowboard slopestyle, superpipe* et street style hommes et femmes* et en ski slopestyle, superpipe* et streestyle hommes et femmes*, ainsi qu’en para-snowboard parallèle hommes et femmes.

Cette compétition est hautement importante pour les athlètes américains qui auront une chance unique d’accumuler des points pour tenter de figurer dans la listes des athlètes qui représenteront les États-Unis lors des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 prévus du 4 au 20 février prochain en République populaire de Chine.

Cette année encore, les plus grands noms du snowboard et du ski freestyle seront au Winter Dew Tour avec parmi eux, Shaun White, Chloe Kim ou encore Tess Ledeux.

Olympics.com vous présente les athlètes à suivre, le programme de compétition et où regarder le Winter Dew Tour 2021 en direct.

*épreuves non olympiques

Les top skieurs au Dew Tour 2021

La compétition de ski slopestyle féminin s’annonce bouillante cette année et pourrait bien être un avant goût des Jeux Olympiques de Beijing 2022. La Suisse Sarah Höfflin, championne olympique en titre, sera présente aux USA. Sa compatriote Mathilde Gremaud, vice-championne olympique en titre, devrait elle aussi être présente et faire son retour en compétition après une chute lors de la Coupe du monde de Stubai (19-20 novembre).

Mais face à elle, la jeune française Tess Ledeux, pépite du slopestyle et du big air mondial, détentrice du gros globe de cristal de la saison passée et championne du monde de la discipline en 2017, viendra leur faire de l’ombre. Il faudra aussi compter sur la nouvelle superstar du ski acrobatique, la Chinoise de 18 ans Eileen Gu, championne du monde en titre de slopestyle.

Chez les hommes, le champion du monde en titre, le Suisse Andri Ragettli sera lui aussi présent, tout comme le vainqueur de la saison de Coupe du monde 2020/21, l’Américain Colby Stevenson et son compatriote médaillé de bronze aux Mondiaux 2021, Alex Hall. Le Français Antoine Adelisse, partenaire d’entraînement de Tess Ledeux, sera également de la partie.

À LIRE AUSSI : Mathilde Gremaud : « Une figure, c’est comme un tableau d’artiste »

Côté superpipe, le Néo-Zélandais Nico Porteous, champion du monde en titre et médaillé de bronze de PyeongChang, sera face aux champion et vice-champion olympiques en titre, les Américains David Wise et Alexander Ferreira. À noter également le retour au Dew Tour du Français Kevin Rolland, deux après son terrible accident qui l’avait plongé dans le coma. Rolland, médaillé de bronze à Sotchi 2014, a repris la compétition à Aspen lors des Mondiaux 2021 où il s’était classé 8e.

En superpipe féminin, la Canadienne Cassie Sharpe, championne olympique en titre, sera en lice tout comme sa compatriote, Rachael Karker, vainqueur du globe de cristal la saison dernière. La Britannique Zoe Aktin, médaillée de bronze aux Mondiaux à Aspen, aura aussi son mot à dire en superpipe, tout comme la médaillée de bronze de PyeongChang, l’Américaine Brita Sigourney.

Le ski streetstyle est de retour pour la deuxième année consécutive au Dew Tour. La Norvégienne Johanne Killi s’était imposée l’an dernier devant l’Américaine Taylor Lundquist. Elles seront les deux skieuses à surveiller de près cette année encore. Chez les hommes, il faudra se tourner vers le Norvégien Siver Voll et l’Américain Colby Stevenson respectivement médaillé d’argent et d’or lors de la toute première compétition de streetstyle au Dew Tour 2020.

Les top snowboarders au Dew Tour 2021

Le snowboard ne sera pas en reste non plus lors de cette nouvelle édition hivernale du Dew Tour. Tous les regards seront tournés vers la légende américaine Shaun White, triple champion olympique de halfpipe. À 35 ans, le snowboardeur et ses 13 victoires aux Winter X-Games, n’a rien à envier aux plus jeunes et continue de performer au plus haut niveau. Le Japonais Ayumu Hirano, de 12 ans le cadet de White et double vice-champion olympique à Sotchi et PyeongChang, tentera d’enflammer les montagnes américaines en superpipe. Son compatriote Yūto Totsuka, premier au classement général la saison passée, sera lui aussi en quête de victoire, qui serait un message fort à l’approche des JO de Beijing 2022.

Chez les femmes en superpipe, la sensation américaine Chloe Kim sera au cœur de l’attention. La championne olympique en titre de 21 ans s’est récemment attribuée un deuxième titre mondial à Aspen en 2021. Elle sera au Dew Tour avant de partir en quête d’un deuxième sacre olympique consécutif. La Chinoise Jiayu Liu, deuxième à PyeongChang, aura probablement envie de briller à domicile lors des JO, elle devrait donc être dans une forme olympique à moins de deux mois de la cérémonie d’ouverture de Beijing 2022.

En snowboard slopestyle féminin, la Canadienne Laurie Blouin, vice-championne olympique à PyeongChang, sera de nouveau face à l’Américaine Jamie Anderson, médaillée d’or en République de Corée. La Finlandaise Enni Rukajarvi, double médaillée olympique (argent à Sotchi et bronze à PyeongChang) sera aussi de la partie.

Chez les hommes, le contingent canadien sera mené par Max Parrot, vice-champion olympique de slopestyle à PyeongChang et Mark McNorris, médaillé de bronze aux derniers JO. Le champion olympique en titre de big air Canadien Sébastien Toutant, médaillé d’argent aux Mondiaux 2021 en slopestyle, sera aussi en lice. Face à eux, le Norvégien Marcus Kleveland, champion du monde 2021 tentera de marquer les esprits avant les Jeux Olympiques d’hiver, où il espère conserver sa couronne olympique.

Les meilleures snowboardeuses de streetstyle seront également présentes au Winter Dew Tour avec notamment la jeune Américaine Alexis Roland, aujourd’hui âgée de 22 ans mais qui avait fait sensation il y a 16 ans avec une vidéo d’elle réalisant des figures impressionnantes à seulement 6 ans. Sa compatriote Nora Beck sera aussi a surveiller de près.

L’Américain Miles Fallon sera aussi de retour pour tenter de conserver son titre en streetstyle après s’être imposé en 2020. Le Finlandais Rene Rinnekangas, deuxième en 2020, tentera de prendre la place de Fallon cette année à copper Mountain.

Où regarder le Winter Dew Tour 2021 ?

Toutes les compétitions du Winter Dew Tour seront retransmises en direct sur le site officiel de l’événement.

Liens et programme livestream pour regarder le Dew Tour en direct.

Programme du Winter Dew Tour 2021

Le programme est indiqué en heure locale soit UTC -7h. Les horaires sont susceptibles de changer.

Mercredi 15 décembre

9h15 - 11h : snowboard slopestyle hommes - qualifications

10h30 - 12h15 : ski superpipe hommes - qualifications

12h15 - 13h45 : Snowboard slopestyle femmes - qualifications

13h30 - 15h : Ski superpipe femmes - qualifications

Jeudi 16 décembre

9h15 - 11h : ski slopestyle hommes - qualifications

10h30 - 12h15 : snowboard superpipe hommes - qualifications

12h15 - 13h45 : ski slopestyle femmes - qualifications

13h30 - 15h : snowboard superpipe femmes - qualifications

Vendredi 17 décembre

9h45 - 11h15 : para-snowboard slalom hommes et femmes - finales

12h - 13h15 : ski slopestyle hommes - finale

14h - 15h : ski slopestyle femmes - finale

Samedi 18 décembre

9h - 10h : snowboard slopestyle femmes - finale

10h35 - 11h50 : snowboard slopestyle hommes - finale

12h50 - 13h35 : ski superpipe femmes - finale

14h10 - 15h10 : ski superpipe hommes - finale

16h - 16h20 : ski streetstyle femmes - finale

16h40 - 17h : snowboard streetstyle femmes - finale

17h20 - 17h55 : ski streetstyle hommes - finale

18h15 - 18h50 : snowboard streetstyle hommes - finale

Dimanche 19 décembre