Tout savoir sur la Coupe du monde de slalom de Levi

Alors que les skieurs ont mis le cap sur les États-Unis pour préparer les premières épreuves de vitesse de la saison, les skieuses se retrouvent en Finlande pour participer à deux slaloms dans la station de Levi.

Après le slalom géant de Sölden et le parallèle de Lech/Zürs, ces deux courses en deux jours pourraient être un premier tournant dans le classement général. Elles vont surtout lancer la Coupe du monde de slalom et la course au petit globe de la spécialité. À moins de trois mois des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, Levi va aussi permettre de dégager une première hiérarchie chez les slalomeuses.

Les skieuses à suivre à la Coupe du monde de Levi

Levi va rappeler de bons souvenirs à Petra Vlhova. En sept participations au slalom finlandais, la Slovaque est montée sur le podium à cinq reprises. L'an passé, elle s'était notamment illustrée avec un week-end parfait en s'imposant deux fois. Ces succès lui avaient permis de prendre les commandes du classement général de la Coupe du monde avant de remporter le gros globe de cristal en fin de saison.

De nombreuses prétendantes vont tenter d'empêcher la skieur de 26 ans de réaliser un nouveau doublé ce week-end. Victorieuse à Sölden en ouverture de la saison, Mikaela Shiffrin sera redoutable si elle est pleinement remise de sa blessure au dos. Après son absence au parallèle de Lech/Zürs, son état de forme sera particulièrement scruté.

L'an passé, il n'y a pas que Petra Vlhova qui est montée sur les deux podiums à Levi. Katharina Liensberger y était aussi parvenue avec deux troisièmes places. Ce samedi 20 novembre, la slalomeuse autrichienne va remettre son petit globe de la spécialité en jeu.

Si la délégation suisse fera sans Lara Gut-Behrami, elle pourra compter sur le retour de Wendy Holdener. Blessée aux mains durant l'automne, la double championne du monde de combiné alpin reste sur six saisons dans le top 5 de la Coupe du monde de slalom.

L'équipe de France sera emmenée par Doriane Escané et Nastasia Noens. Le week-end du 13 novembre, elles ont toutes les deux brillé avec une victoire chacune sur le circuit FIS à Storklinten.

Le format de la Coupe du monde de Levi

Le slalom est une des épreuves techniques du ski alpin. À Levi du 20 au 21 novembre, deux courses distinctes seront au programme.

Un slalom se décide au meilleur des deux manches. Elles ont lieu le même jour sur deux tracés différents. Les temps sont additionnés et la skieuse la plus rapide s'impose. Pour participer à la deuxième manche et avoir une chance de s'imposer, il faut terminer dans le top 30 de la première manche. L'après-midi, les skieuses encore en lice s'élancent alors dans l'ordre inverse du classement matinal pour se disputer la victoire.

Le calendrier de la Coupe du monde de Levi

Samedi 20 novembre

1re manche : 10h30

2e manche : 13h30

Dimanche 21 novembre

1re manche : 10h30

2e manche : 13h30

Comment suivre la Coupe du monde de Levi ?

En France, le slalom parallèle de Lech/Zürs, comme le reste de la saison de Coupe du monde de ski alpin, sera diffusé sur Eurosport.

Côté suisse, le circuit international est retransmis sur la RTS.

Le ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Six épreuves de ski alpin sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le slalom géant, le super-G, le slalom, la descente, le combiné alpin et le slalom parallèle par équipes mixtes vont se dérouler du 6 au 19 février au Centre national de ski alpin dans la zone de Yanqing.