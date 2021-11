Tout savoir sur la Coupe du monde de ski alpin à Lake Louise

La Coupe du monde de ski alpin prend un nouveau tournant !

Pour la première fois depuis décembre 2019, les meilleurs skieurs de la planète ont traversé l'Atlantique pour se donner rendez-vous en Amérique du Nord. Lake Louise (CAN) va lancer une quinzaine de vitesse, exclusivement masculine, qui passera également par Beaver Creek (USA).

Surtout, la station canadienne va permettre aux spécialistes des épreuves de vitesse de s'expliquer pour la première fois de l'hiver. Après les deux descentes et le super-G prévus en Alberta, le classement général de la Coupe du monde risque d'évoluer fortement et une nouvelle hiérarchie pourrait se dégager à moins de trois mois des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Skieurs à suivre, format, programme : préparez-vous à un week-end riche en sensations fortes à Lake Louise.

Les skieurs à suivre à la Coupe du monde de Lake Louise

Le Suisse Beat Feuz est un des skieurs les plus attendus du week-end à Lake Louise. Vainqueur des quatre derniers globes de la descente, le skieur de Schangnau va faire sa rentrée. S'il arrive à conserver son bien une cinquième saison consécutive, il réalisera un exploit unique dans cette spécialité.

Dans sa quête du gros globe de cristal, Marco Odermatt sera également à surveiller. Quatrième de la descente des Championnats du monde et sur le podium de trois super-G en Coupe du monde, le Suisse a prouvé l'an passé qu'il était capable de briller dans les épreuves de vitesse. Comme à chaque étape, son duel avec le Français Alexis Pinturault sera particulièrement observé. Le Français est toujours en quête d'un premier podium cet hiver.

D'autres membres de la délégation tricolores peuvent espérer s'illustrer au Canada : Johan Clarey, Matthieu Bailet ou Nils Allègre.

Emmenée par Vincent Kriechmayr, auteur du doublé descente - super-G aux derniers Championnats du monde ou Matthias Mayer vainqueur du super-G de Lake Louise en 2019 et champion olympique en titre, l'équipe autrichienne a de sérieux atouts. Elle peut également compter sur Max Franz et Otmar Striedinger qui ont réalisé les deux meilleurs temps du premier entraînement de la descente.

Lors du deuxième et dernier entraînement, c'est le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde qui a réalisé le meilleur temps.

Son compatriote Kjetil Jansrud médaillé en descente et en super-G à Sotchi 2014 et à PyeongChang 2018, les Italiens Dominik Paris et Christof Innerhofer ou l'Américain Ryan Cochran-Siegle sont aussi très attendus à Lake Louise.

Le format de la Coupe du monde de Lake Louise

Deux épreuves distinctes sont au programme du week-end de Coupe du monde organisé à Lake Louise : la descente et le super-G.

La descente est la spécialité la plus spectaculaire du ski alpin. Si des portes jalonnent le parcours, c'est uniquement pour éviter aux skieurs de prendre un raccourci. C'est dans cette épreuve que le record du monde de vitesse en Coupe du monde a été établi. À Wengen en 2013, Johan Clarey a fait tomber la barrière des 160 km/h. Des sauts de plusieurs dizaines de mètres rendent également cette course impressionnante.

Après plusieurs entraînements tout au long de la semaine, une seule et unique manche sert à établir le classement. Le meilleur temps l'emporte et gagne 100 points pour le classement de la Coupe du monde.

En super-G, la donne est sensiblement la même. Si la pente est moins abrupte et les portes légèrement plus rapprochées, le classement est aussi décidé en une manche. Mais cette fois, il n'y a pas d'entraînement auparavant. Le tracé est repéré pendant une session unique de 90 minutes au matin de la course.

Le calendrier de la Coupe du monde de Lake Louise

Vendredi 26 novembre

12h00 heure locale (20h00 CET) : Descente

Samedi 27 novembre

12h15 heure locale (20h15 CET) : Descente

Dimanche 28 novembre

12h15 heure locale (20h15 CET) : Super-G

Comment suivre la Coupe du monde de Lake Louise ?

En France, les courses programmées à Lake Louise, comme le reste de la saison de Coupe du monde de ski alpin, seront diffusées sur Eurosport.

Côté suisse, le circuit international est retransmis sur la RTS.

Le ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Six épreuves de ski alpin sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le slalom géant, le super-G, le slalom, la descente, le combiné alpin et le slalom parallèle par équipes mixtes vont se dérouler du 6 au 19 février au Centre national de ski alpin dans la zone de Yanqing.