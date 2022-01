Tout savoir sur la nouvelle épreuve par équipes mixtes de snowboard cross

Pour mettre en avant l’égalité entre les sexes, les épreuves mixtes sont devenues un pilier du programme olympique. Aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, il y en aura neuf : quatre nouvelles et cinq qui ont déjà eu lieu lors de précédentes éditions des JO d’hiver.

Le 12 février 2022, l’épreuve de snowboard cross par équipes mixtes va faire ses grands débuts sur la scène olympique. Les premières médailles olympiques de l'histoire de cette épreuve vont être décernées ce jour-là.

Un maximum de 16 équipes composées de deux athlètes vont s’affronter dans une compétition à élimination directe qui montera en intensité jusqu’à une grande finale dans laquelle quatre nations vont se battre pour tenter de décrocher un titre olympique historique.

Le format du snowboard cross par équipes mixtes aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Si le snowboard cross par équipes mixtes va faire sa première apparition aux Jeux Olympiques d'hiver, c’est un événement qui rythme la saison de Coupe du monde depuis presque une décennie. Cette épreuve a déjà eu lieu au niveau international à plusieurs reprises depuis la saison 2012/13.

La popularité de cette compétition s’explique par son format excitant qui vous tient en haleine.

Chaque équipe est constituée de deux snowboardeurs : une femme et un homme. L’homme est le premier à s’élancer. Quand le premier participant passe la ligne d’arrivée, son avance sur les autres compétiteurs est transférée à sa compatriote. Les femmes s’élancent ensuite avec un décalage en fonction du classement de la course des hommes. La première femme à passer la ligne d’arrivée permet donc à son équipe de gagner la course.

À Beijing 2022, les deux meilleures équipes de chaque série accèdent aux demi-finales. Les demi-finales suivent le même déroulement pour permettre à quatre équipes de se qualifier pour la grande finale.

Comment suivre le snowboard cross par équipes mixtes aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Genting Snow Park, aussi connu sous le nom de Secret Garden, à Chongli sera le site olympique qui accueillera toutes les épreuves de snowboard (à l’exception du big air). C’est donc là-bas que se déroulera le snowboard cross par équipes mixtes.

L’intégralité de cette épreuve se tiendra au cours de la même journée alors cochez immédiatement la date du 12 février 2022 dans vos calendriers.

La compétition débutera avec les quarts de finale à 10h00 heure locale. Les demi-finales suivront une demi-heure plus tard. À 10h50, une petite finale aura lieu juste avant la grande finale qui verra les quatre meilleures équipes s’affronter pour monter sur la plus haute marche du podium.

Pourquoi le snowboard cross par équipes mixtes est si spécial ? Un olympien explique

Les snowboardeurs ont l’habitude de participer à des épreuves individuelles, mais avec l’épreuve par équipes mixtes, d’autres atouts sont nécessaires. Belle Brockhoff et Jarryd Hughes sont conscients qu’ils ont eu besoin d’ajouter des qualités à leur arsenal avant les Championnats du monde 2021.

« On a a des besoins différents. On a juste eu besoin de s’adapter et ça s’est très bien passé. Vous savez, on a été capable d’obtenir ce que l’on voulait. On a partagé des idées au sujet de l’approche nécessaire pour cette course alors on a fait les ajustements voulus et ça a bien marché », a expliqué Brockhoff à Olympics.com.

Par « bien marché », l’Australienne parle d’une stratégie qui a permis au duo de remporter le titre mondial.

Être membre d’une équipe signifie qu’il faut un plus grand sens des responsabilités. Si vous faites une erreur, ça impacte aussi les résultats de votre coéquipier.

« Vous partagez en quelques sortes la responsabilité. Dans les épreuves individuelles, si vous vous ratez, c’est uniquement de votre faute. Dans l’épreuve par équipes mixtes, vous partagez un peu plus cette responsabilité. »

Malgré cette responsabilité supplémentaire, Belle Brockhoff préfère voir le côté positif. Les choses sont peut-être un peu plus compliquées, mais vous pouvez aussi profiter des qualités de votre coéquipier.

« Jarryd a la capacité de trouver des opportunités sur la piste et de les saisir. Il est capable de réaliser la manche la plus rapide sur la piste », a-t-elle remarqué.

Les athlètes à surveiller pendant l’épreuve de snowboard cross par équipes mixtes

Les Australiens Jarryd Hughes et Belle Brockhoff sont champions du monde en titre et ils vont essayer d’ajouter un titre olympique à leur palmarès. S’ils y arrivent, ça sera une première médaille aux JO d’hiver pour Brockhoff et une deuxième pour Hughes qui est le vice-champion en titre de l’épreuve individuelle hommes.

D’autres équipes vont se présenter à Pékin en visant la médaille d’or. C’est notamment le cas des Italiens Lorenzo Sommariva et Michela Moioli. Ils ont remporté la médaille d’argent aux derniers Championnats du monde et ils ont gagné la seule Coupe du monde de l’hiver à Montafon au courant du mois de décembre. Moioli est également la championne olympique en titre de l’épreuve individuelle. Sera-t-elle capable de conserver ce titre et d’y ajouter une médaille d’or par équipes mixtes pour s’offrir un incroyable doublé ?

À Montafon, le duo italien s’est imposé devant les Tchèques Eva Samkova et Jan Kubicik. Les Français Quentin Sodogas et Chloe Trespeuch sont montés sur la troisième marche du podium.