Tout ce qu’il faut savoir sur le slalom parallèle par équipes mixte de Beijing 2022, le 19 février

Bouquet final attendu !

Dernière course de ski alpin des Jeux Olympiques de Beijing 2022, l’épreuve de slalom parallèle par équipes mixte s’annonce particulièrement épicée cette année.

Skieurs présents, règles, historique de l’épreuve... Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette discipline.

Un peu d'histoire

Le parallèle par équipes mixte est la plus récente des épreuves olympiques en ski alpin. Elle a fait ses débuts il y a quatre ans à Pyeongchang 2018.

La Suisse avait décroché l'or, l’Autriche l'argent. La Norvège avait battu la France pour la médaille de bronze.

Les règles du parallèle par équipes mixte

Le format de la compétition sera le même qu'il y a quatre ans. Les 16 meilleures équipes seront réparties dans un tableau à élimination directe : huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finales.

Pour constituer le tableau éliminatoire du « Team Event » qui ne peut pas comporter plus de seize équipes, on utilise le classement FIS des nations. La compétition démarre avec les huitièmes de finale. La nation classée n°1 affronte celle qui occupe le 16e rang, la n°2 est opposées à la 15e, la n°3 à la 14e et ainsi de suite.

Chaque équipe peut compter jusqu'à six skieurs. Mais seulement quatre d'entre eux, deux femmes et deux hommes, sont alignés à chaque tour. Chaque confrontation entre pays est composée de quatre duels entre skieurs et se déroule comme suit : fille contre fille, garçon contre garçon, puis fille contre fille et garçon contre garçon pour terminer.

Chaque manche remportée vaut un point. En cas de chute ou de faute des deux concurrents, celui qui est allé le plus loin gagne le point. Si à l'issue des quatre passages, le score est de 2-2, les temps de la meilleure femme et du meilleur homme sont additionnés et l'équipe la plus rapide l'emporte.

Quelles équipes sont en lice ?

La Suisse, championne olympique à Pyeongchang 2018, fera encore figure de grand favori. L’armada helvète est en effet plus qu’impressionnante : Marco Odermatt (champion olympique en slalom géant), Michelle Gisin (championne olympique en combiné alpin), Wendy Holdener (vice-championne olympique en combiné alpin, en bronze sur l'épreuve de slalom)...

S’ils conservent leur titre, les Helvètes pourraient améliorer leur propre record. En effet, avec 5 médailles d’or dans les épreuves de ski alpin à Beijing 2022, ils ont déjà fait mieux que l'Autriche à Turin 2006 (4 titres, 15 médailles).

Côté français, l'équipe sera emmenée par Tessa Worley, Coralie Frasse Sombet et Clara Direz, ainsi que par trois des skieurs présents dans le top 5 du slalom géant à Beijing 2022, Alexis Pinturault, Mathieu Faivre (médaillé de bronze) et Thibaut Favrot.

Les Bleus ont une belle chance de médaille : il y a quatre ans, ils avaient terminé au pied du podium, et à Saint-Moritz, ils étaient montés sur la plus haute marche aux Championnats du monde 2017 (Alexis Pinturault, Tessa Worley et Mathieu Faivre étaient déjà de la partie).

Pour ses derniers Jeux Olympiques, la Bornandine Tessa Worley, porte-drapeau de la délégation française et double championne du monde de slalom géant, a pour le moment terminé à la 19e place du super-G après être sortie en slalom géant.

Elle espère désormais la plus belle des conclusions. « J’adore courir dans ce genre d’événement avec un duel, une confrontation directe. J’aime énormément être en équipe aussi », avait-elle confié à Olympics.com.

La concurrence sera toutefois rude puisque l’Autriche (vice-championne olympique en titre), la Norvège, championne du monde en titre, la Suède, l’Allemagne ou encore le Canada et les États-Unis peuvent croire en leurs chances de de titre et de médailles.

Comment regarder le parallèle par équipes mixte à Beijing 2022 ?

Samedi 18 février

11h00 : 8e de finale parallèles par équipes mixte

11h47: quarts de finale parallèles par équipes mixte

12h14 : demi-finales parallèles par équipes mixte

12h37 : bronze parallèles par équipes mixte

12h46 : finale parallèles par équipes mixte

Les horaires sont indiqués en heure de Beijing