Tout savoir sur Liège-Bastogne-Liège hommes et femmes, le 24 avril

Après la Flèche wallonne, place à la fin des Classiques ardennaises avec Liège-Bastogne-Liège, surnommée la Doyenne, ce dimanche 24 avril.

Un grand nombre de coureurs ayant disputé la Flèche wallonne, le 20 avril, enchaînera avec Liège-Bastogne-Liège. Son départ se situe à une quarantaine de kilomètres du Mur de Huy, où le Belge Dylan Teuns chez les hommes et l'Italienne Marta Cavalli chez les femmes ont décroché la victoire lors de la Flèche wallonne.

Comme chaque année, Liège-Bastogne-Liège marque la fin des classiques printanières, laissant place à la saison des Grands Tours, qu’inaugurera le Giro d’Italia (6-29 mai).

L’année dernière, le Slovène Tadej Pogacar avait remporté Liège-Bastogne-Liège, juste devant le Français Julian Alaphilippe. Chez les femmes, la Néerlandaise Demi Vollering avait été titrée, devançant sa compatriote et championne olympique du contre-la-montre à Tokyo 2020, Annemiek van Vleuten.

Parcours, programme, palmarès : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la 108e édition hommes et 6e édition femmes de Liège-Bastogne-Liège.

Le top des coureurs de Liège-Bastogne-Liège 2022

Une nouvelle bataille entre les cadors du circuit s’annonce pour la dernière classique de l’année. Une bataille que compte bien remporter Julian Alaphilippe, après être passé très près lors des deux dernières éditions. En 2020, le double champion du monde français avait levé les bras trop tôt avant de se faire déclasser à la cinquième position par le jury en raison d’une vague créée dans le sprint final. Le Slovène Primoz Roglic avait remporté l’édition 2020.

L’année suivante, c’est un autre Slovène, Tadej Pogacar, vainqueur des deux derniers Tour de France, qui avait dépassé Alaphilippe sur la ligne d’arrivée. L’édition 2022 sera-t-elle la bonne ? En tous cas, le Français, qui a remporté la deuxième étape du Tour du Pays basque (4-9 avril) et chuté lors de la Flèche brabançonne (13 avril) avant de terminer 4e de la Flèche wallonne, en a fait sa priorité du début de saison.

Tadej Pogacar sera bien présent pour tenter de remporter un deuxième Monument. Au début du mois, il a terminé au pied du podium sur le Tour des Flandres (4e). Son compatriote Primoz Roglic manquera à l'appel en raison d’une douleur musculaire derrière un genou ressentie après le Tour du Pays basque.

Le Belge Wout Van Aert, partenaire de Roglic dans l’équipe Jumbo-Visma, sera en revanche présent, après avoir contracté le Covid-19 à la fin du mois de mars et décroché une deuxième place lors de Paris-Roubaix (17 avril) pour son retour à la compétition.

À 30 ans, le tout frais vainqueur de la Flèche wallonne Dylan Teuns peut aussi rêver du doublé avec Liège-Bastogne-Liège, qui n'a plus été réalisé depuis 2017 avec les victoires de l'Espagnol Alejandro Valverde (41 ans, 4 victoires à Liège). Le quadragénaire reste sur une deuxième place au Mur de Huy où il a terminé quelques mètres derrières le Belge.

Le top des coureuses de Liège-Bastogne-Liège 2022

Le plateau de la 6e édition femmes de Liège-Bastogne-Liège présentera également les meilleures coureuses du monde, dont le niveau s’élève d’année en année. Avec quatre victoires lors des cinq éditions de Liège-Bastogne-Liège, les Néerlandaises seront évidemment aux avant-postes, avec en première ligne Demi Vollering, qui a remporté l’édition 2021. Après sa deuxième place lors de l’Amstel Gold Race (10 avril) et sa victoire lors de la Flèche brabançonne 2022, l’athlète de 25 ans sera sans aucun doute l’une des favorites.

Sa compatriote de 39 ans Annemiek van Vleuten, qui a remporté l’or à Tokyo 2020 en contre-la-montre, cherchera à s’imposer une deuxième fois dans les rues belges, après son succès en 2020 et sa deuxième place en 2021. Victorieuse lors des Tour d’Italie (Giro) 2018 et 2019, van Vleuten a terminé deuxième du Tour des Flandres et quatrième de l’Amstel Gold Race (10 avril).

La Belge Lotte Kopecky, titrée lors des Strade Bianche (5 mars) et du Tour des Flandres, et deuxième du Paris-Roubaix (16 avril), tentera d’ajouter un nouveau titre à son palmarès sur les routes de son pays.

La jeune coureuse italienne Marta Cavalli (24 ans) sera également attendue après sa victoire lors de l’Amstel Gold Race et de la Flèche wallonne, tout comme sa compatriote Elisa Longo Borghini, médaillée de bronze en course en ligne à Tokyo 2020 et lauréate du Paris-Roubaix 2022.

La Suissesse Elise Chabbey, 4e sur les pavés du Paris-Roubaix, pourra également jouer sa carte.

Le parcours de Liège-Bastogne-Liège 2022

Chez les hommes, les coureurs devront parcourir 257,7 km, composés de 10 difficultés avec notamment la Côte de la Roche-aux-Faucons, dernière ascension, au kilomètre 243,8 (1,3 km de montée à 11% de moyenne). Le départ se situe à Liège, tout comme l’arrivée.

Chez les femmes, les coureuses prendront le départ à Bastogne pour une arrivée à Liège, après 142,5 km d’efforts dont jalonnés de six côtes et un col, avec la même Roche-aux-Faucons qui devrait être décisive pour le classement final.

Le programme de Liège-Bastogne-Liège 2022

8h40 - Départ de Liège-Bastogne-Liège femmes

10h30 - Départ de Liège-Bastogne-Liège hommes

Sur quelle chaîne regarder Liège-Bastogne-Liège ?

En France, Liège-Bastogne-Liège 2022 sera à suivre en direct sur Eurosport et France TV.

Les derniers vainqueurs de Liège-Bastogne-Liège

Hommes

2021 : Tadej Pogacar (SLO)

2020 : Primoz Roglic (SLO)

2019 : Jakob Fuglsang (DEN)

2018 : Bob Jungels (LUX)

2017 : Alejandro Valverde (ESP)

Femmes