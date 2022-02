Tout savoir sur la hockeyeuse Marie-Philip Poulin

Icône, idole, inspiration…

Marie-Philip Poulin est toutes ces choses et bien plus encore. Difficile de résumer en un seul mot cette joueuse qui a tant fait pour le hockey sur glace et l’équipe du Canada.

La double championne olympique et du monde a été buteuse décisive à Vancouver 2010 et à Sotchi 2014, et a remporté le titre de MVP de la ligue de hockey femmes du Canada à trois reprises.

Poulin, 30 ans, est l’une des plus grandes joueuses de l’histoire de ce sport.

Le match Canada - USA, quant à lui, est l’une des plus grandes rivalités de l’histoire olympique et ces dernières années, Poulin a fait la différence quand il l’a fallu.

Vous le saviez peut-être déjà, mais saviez-vous aussi qu’elle adore aller cueillir des pommes et qu’elle est amie avec le grand Sidney Crosby ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Marie-Philip Poulin avant la rencontre entre le Canada et le ROC, le lundi 7 février, aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

1. Inspirée par son grand frère

La passion de Poulin pour le hockey est née quand elle a voulu imiter son grand frère Pier-Alexandre.

Petite, Marie-Philip assiste à toutes les rencontres de son grand frère. Elle tombe alors véritablement amoureuse du hockey. Son frère l’emmène même jouer avec lui parfois. « Je me souviens qu’il me laissait jouer au hockey avec ses potes et tout le monde disait : "mais qui a ramené une fille ici ?" », raconte-t-elle à Hockey Canada. « Mon frère disait : "attendez". Et après le match, tout le monde me voulait dans son équipe. »

La relation entre le frère et la sœur n’a pas beaucoup changé depuis. « On a un lien très spécial, lui et moi », explique-t-elle dans le podcast Top of HER Game de Sportsnet. « C’est à cause du hockey et du coup, on communique énormément. Quand j’ai fait un mauvais match ou que je suis dans une mauvaise passe, je lui passe un coup de fil pour lui parler. »

« Je ne vais pas forcément beaucoup parler, mais je sais qu’il aura regardé le match et qu’il saura me dire les choses à améliorer. C’est comme ça que j’ai grandi. C’est lui qui a m’a appris à être la personne que je suis aujourd’hui. »

C’est ainsi que Pier-Alexandre Poulin, auteur de 116 matches Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Fog Devils de Saint-Jean et les Saguenéens de Chicoutimi, a inspiré l’une des meilleures hockeyeuses de l’histoire.

2. Marquée par la victoire inoubliable à Salt Lake City

Son grand frère n’a pas été sa seule inspiration toutefois. À partir du moment où elle a regardé l’équipe femmes du Canada remporter l’or face aux USA aux Jeux Olympiques de Salt Lake City 2002, elle était accroc.

Cette victoire 3-2 du Canada, qui a pourtant été mené, a fortement marqué l’esprit de Poulin, 10 ans à l’époque et qui regardait la rencontre avec sa maman. Elle se souvient de Kim St-Pierre, elle aussi Québécoise, réaliser un arrêt héroïque, mais aussi Hayley Wickenheiser et Jayna Hefford, futures membres du Temple de la renommée, livrer un match splendide.

Elle se souvient aussi avoir vu les Canadiennes éclater en sanglots à la fin du match et demander à sa mère : « Mais pourquoi elles pleurent ? » Et sa mère de lui répondre : « Un jour, tu comprendras ». Elle avait tellement raison.

3. Dans les traces des grandes internationales canadiennes

Six ans après avoir vu ses prédécesseuses remporter l’or aux États-Unis, Poulin porte déjà les couleurs du Canada après avoir fait ses débuts avec les moins de 18 ans. Elle ne met pas longtemps à battre tous les records chez les jeunes.

Meilleure scoreuse du Canada aux Championnats du monde femmes U18 de l’IIHF 2008 à Calgary, l’attaquante devient la meilleure marqueuse de l’histoire de l’équipe U18 avec 31 points en 17 matches.

En 2009, Poulin remporte une médaille d’argent aux Mondiaux seniors et en 2010, elle devient championne olympique. Elle n’a que 18 ans.

En 2015, les cadres Wickenheiser, Hefford et Jennifer Botterill raccrochent leurs patins. C’est le moment où Caroline Ouellette décide de passer le capitanat à Poulin et à la nouvelle génération.

« C’était très spécial, surtout de la part de ces grands noms du sport », raconte Poulin. « Ce n’est pas rien. Je me souviens encore ce que j’ai ressenti dans le vestiaire grâce à elles. »

4. Marie-Philip Poulin et Sidney Crosby : un respect mutuel

En parlant de grands noms du hockey, Poulin et Crosby partagent un moment d’histoire olympique à Vancouver 2010. Lors de ses premiers JO, Poulin a inscrit deux buts en finale tandis que Sidney Crosby a inscrit le but en or des hommes face aux USA.

Les deux athlètes ont à nouveau décroché l’or à Sotchi 2014, et le respect mutuel est évident. On voit souvent Crosby assister aux rencontres des femmes.

« On est tous les deux passionnés de hockey », explique Poulin sur nhl.com. Crosby, lui, admire son homologue : « Elle fait un excellent travail malgré la pression qu’elle a sur elle depuis son plus jeune âge. Je me souviens très bien de ses buts dans les grands rendez-vous. »

Poulin et Catherine Ward avec l'or à Sotchi 2014. Photo de 2014 Getty Images

5. Une quatrième participation aux Jeux

La capitaine de l’équipe femmes a fait mieux que Crosby à PyeongChang 2018 en marquant dans une troisième finale olympique de suite. Elle était la première femme à réaliser cet exploit.

Crosby n’a pas eu l’occasion d’égaler ce record puisque les joueurs de la NHL n’ont pas participé aux Jeux en République de Corée il y a quatre ans, et n’aura pas non plus la possibilité de le faire à Beijing 2022 pour la même raison.

Poulin, elle, participe bien à ses quatrièmes JO d’affilée et vise une troisième médaille d’or. Aux Mondiaux 2021 en août dernier, elle a montré qu’elle était encore décisive pour l’équipe du Canada avec un nouveau but de la victoire en prolongation en finale. Espérons pour elle que ça continue à Pékin.

6. Poulin et son adorable chiot

Voici Arlo, le meilleur ami à quatre pattes de Poulin. Elle l’a adopté pendant la pandémie.

7. Cueillir des pommes en famille

L’un des passe-temps préférés de Poulin est la cueillette des pommes ! En famille.