Tout savoir sur la finale de hockey sur glace femmes Canada - USA aux JO 2022, le 17 février

Comme on se retrouve.

Canada - USA, ce grand classique du hockey sur glace en finale femmes des Jeux Olympiques.

En effet, cette confrontation a eu lieu cinq fois, sur les six finales des JO disputées depuis l’intégration de l’épreuve femmes au programme olympique, à Nagano 1998. L’autre finale a opposé la Suède au… Canada, qui l’a emporté à Turin 2006.

Le Canada est l’équipe la plus titrée aux JO, avec quatre médailles d’or au palmarès. Elle compte aussi deux médailles d’argent après la première finale perdue (3-1) face aux USA, à Nagano 1998, et la dernière édition à PyeongChang 2018 où elles se sont aussi inclinées aux tirs au but contre les Américaines. Il s’agit des deux seuls titres des USA aux JO.

Aux Championnats du monde, depuis 1990, Canada - USA a été l’affiche de la finale 19 fois en 20 éditions. Les Canadiennes sont reparties vainqueurs 11 fois. Les Américaines sont 9 fois championnes du monde puisqu’elles ont aussi battu la Finlande en finale 2019.

En 163 confrontations en tout, le Canada l’a emporté 91 fois. Six des 12 dernières confrontations ont été décidées après prolongation. Depuis les JO 2018, le Canada a gagné 12 fois, contre 10 pour les États-Unis.

Alors à quoi s’attendre dans ce dernier match du tournoi de hockey sur glace femmes des Jeux Olympiques de Beijing 2022, le 17 février à 12h10 (heure de Pékin) ? Quelles sont les stars à suivre ? Qu’ont-elles dit avant la grande finale ? Présentation.

Leur dernière confrontation

C’était déjà aux JO 2022, le 8 février dernier dans le tour préliminaire. Les Canadiennes ont pris l’avantage en première période par Brianne Jenner, avant de voir les Américaines recoller au score puis passer devant en l’espace de deux minutes en deuxième période par l’intermédiaire de Dani Cameranesi et Alex Carpenter.

Jenner égalisait, toujours en deuxième période, puis Jamie Lee Rattray et l’incontournable Marie-Philip Poulin, par ailleurs porte-drapeau de la délégation du Canada, portaient le score à 4-2. Il ne bougeait plus dans le troisième tiers-temps.

À PyeongChang 2018, les deux équipes s’étaient aussi rencontrées en phase de groupe avant de fêter leurs retrouvailles en finale. Le Canada l’avait emporté 2-1 au tour préliminaire, les USA s’étaient vengés aux tirs au but en finale.

La forme des deux équipes

C’est bien simple : les Canadiennes ont remporté tous leurs matchs à Beijing 2022, passant même la barre des 10 buts quatre fois en six rencontres. Les Américaines ne se sont inclinées qu’une seule fois, face aux Canadiennes.

Les matches du Canada à Beijing 2022

Contre Suisse : victoire 12-1

Contre Finlande : victoire 11-1

Contre ROC : victoire 6-1

Contre USA : victoire 4-2

Quart de finale, contre Suède : 11-0

Demi-finale, contre Suisse : 10-3

Les matches des USA à Beijing 2022

Contre USA : victoire 5-2

Contre ROC : victoire 5-0

Contre USA : victoire 5-0

Contre Canada : défaite 4-2

Quart de finale, contre République tchèque : victoire 4-1

Demi-finale, contre Finlande : victoire 4-1

Les stars à surveiller

Ann Renée Desbiens (CAN) : la gardienne canadienne a subi 53 tirs contre les USA au tour préliminaire et n’a laissé passer que deux buts. Une prestation décisive comme celle-ci pourrait aisément faire basculer la finale en faveur du Canada.

Marie-Philip Poulin (CAN) : quatrième participation de la capitaine aux JO après ses débuts à Vancouver 2010. À l’âge de 18 ans, elle a inscrit les deux buts en finale à Vancouver et a aussi marqué le but décisif en prolongation à Sotchi. Buteuse également en finale à PyeongChang, elle est la seule joueuse à avoir marquer au moins un but dans trois finales olympiques consécutives.

À LIRE AUSSI : Tout savoir sur la hockeyeuse Marie-Philip Poulin

Sarah Nurse (CAN) : l’attaquante était déjà présente à PyeongChang. Elle faisait aussi partie de l’équipe du Canada qui décrochait son premier titre de championne du monde depuis 2012, l’an dernier à Calgary face aux USA. La joueuse de 27 ans a déjà trouvé le chemin des filets quatre fois à Pékin, grâce notamment à un triplé contre la Finlande. Elle a offert quatre passes décisives en quart de finale face à la Suède, et quatre autres contre la Suisse en demi-finale.

Clin d’œil : Des Barbie à l’effigie de Nurse et de Poulin ont été mises en vente en novembre 2020.

Hilary Knight (USA) : elle a inscrit son cinquième but du tournoi contre la Finlande en demi-finale. La joueuse de 32 ans dispute ses quatrièmes JO. Elle a décroché l’argent à Vancouver 2010 et à Sotchi 2014, ainsi que l’or à PyeongChang.

Kendall Coyne Schofield (USA) : la capitaine américaine dispute ses troisièmes Jeux à l’âge de 29 ans. Elle était du titre à PyeongChang, quatre ans après l’argent de Sotchi. Elle a marqué trois buts et offert deux passes décisives en cinq matches avec les USA.

Leurs mots

Marie-Philip Poulin : « Le match de 2018 sera dans nos têtes, mais il faut passer à autre chose et se concentrer sur le prochain match. »

Claire Thompson : « Il nous reste un match et on espère se battre jusqu’au bout. On veut juste continuer sur notre lancée. On a juste hâte de jouer la finale. »

Hilary Knight, après le quart de finale contre la République tchèque : « Les situations haute-tension sont funs à vivre. Quand ça fait longtemps que vous jouez, vous comprenez à quel point ces moments sont rares donc c’est très bien de pouvoir les aborder correctement. »