Qu’est-ce que l’épreuve par équipes de patinage artistique ?

L’épreuve par équipes de patinage artistique est l’une des neuf épreuves mixtes qui figurent au programme des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, dans le cadre du plan d’action du Comité International Olympique en faveur de la parité aux Jeux Olympiques.

L’épreuve par équipes de patinage artistique a eu lieu pour la première fois à Sotchi 2014 avant d’être reconduite à PyeongChang 2018.

À Pékin, l’épreuve par équipes débutera le 4 février avant les épreuves individuelles.

Pour participer à l’épreuve par équipes, un pays doit avoir qualifié un athlète dans au moins trois des quatre disciplines : hommes, femmes, couples et danse sur glace. Dix nations participeront à l’épreuve par équipes à Beijing 2022 : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Géorgie, l’Italie, le Japon, la République populaire de Chine, la République tchèque, le ROC et l’Ukraine.

Le format de l’épreuve par équipes de patinage artistique à Beijing 2022

L’épreuve par équipes comporte une phase de qualification (le programme court) et une phase finale (le programme libre).

En qualifications, un homme, un duo de danse sur glace, un couple et une femme présentent leur programme court pour offrir des points à leur nation (leur équipe). Le patineur qui termine premier gagne dix points, le deuxième neuf points, le troisième huit points et ainsi de suite.

La phase finale regroupe les cinq meilleures équipes des qualifications. Un couple, un homme, un duo de danse sur glace et une femme présentent alors leur programme libre. Chaque nation a le droit de remplacer deux athlètes (ou duo/couple) – si elle dispose de plusieurs athlètes dans la même discipline – entre le programme court et le programme libre.

La notation est la même en phase finale : le meilleur patineur, la meilleure patineuse ou le meilleur couple ou duo remporte dix points tandis que ceux qui terminent cinquièmes empochent six points.

La nation qui compte le plus grand nombre de points au terme de l’ensemble des épreuves est couronnée championne olympique.

Dans le cas où un CNO n’a pas qualifié d’athlète dans l’une des disciplines, mais l’a fait dans les trois autres, une place de quota supplémentaire est remise à ce CNO pour qu’il puisse participer à l’épreuve par équipes. C’est le cas cette année de l’Allemagne (aucun athlète qualifié chez les hommes), l’Italie (femmes) et l’Ukraine (couples). Cet athlète ou duo/couple supplémentaire ne peut participer qu’à l’épreuve par équipes et non pas dans la compétition individuelle.

Les 10 nations qualifiées pour Beijing 2022 : Allemagne, Canada, États-Unis, Géorgie, Italie, Japon, République populaire de Chine, République tchèque, ROC et Ukraine

Comment suivre l’épreuve par équipes de patinage artistique à Beijing 2022

Le Palais omnisports de la capitale accueillera toutes les épreuves de patinage artistique à Beijing 2022, ainsi que les épreuves de patinage de vitesse sur piste courte (short-track).

L’épreuve par équipes de patinage artistique a l’honneur d’ouvrir la compétition le 4 février à 10h02 (heure de Pékin, CET+7), avec le programme court hommes qui sera suivi de la danse rythmique des danseurs sur glace à 11h41 et l’épreuve des couples à 13h22.

Deux jours plus tard, le 6 février, les femmes présenteront leur programme court à 9h37, suivi du programme libre des couples à 11h57. Le 7 février sera jour de médailles, avec le programme libre des hommes à 9h22, des danseurs sur glace à 10h31 et des femmes à partir 11h37 jusqu’à 12h16.

Pourquoi cette épreuve est si spéciale ?

Pour le triple champion du monde américain Nathan Chen, l’épreuve par équipes est un moment de camaraderie.

« Je suis ami avec tous les autres patineurs américains, il y a un très fort esprit d’équipe », expliquait-il à NBC Sports après la deuxième place de son pays aux « World Team Trophy », qui servent de Championnats du monde par équipes, en avril 2021. « C’est vraiment particulier de pouvoir patiner avec tes meilleurs amis. J’essaie de prendre le plus de plaisir possible, mais de faire le boulot aussi. »

Son homologue japonais Uno Shoma, médaillé d’argent à PyeongChang 2018, a également participé au World Team Trophy : « Le patinage artistique est un sport individuel et tout le monde fait de son mieux pour l’équipe, a-t-il expliqué à IFS Magazine.

« C’est une épreuve par équipes où je dois contribuer au total de points. Je suis heureux qu’on me donne l’opportunité de faire partie d’une équipe. Tout le monde te dit qu’il faut être content d’avoir fait de ton mieux. Mes coéquipiers sont présents à chaque étape de cette expérience et ils me soutiennent bien mieux que ce dont je suis capable. »

Quelles sont les équipes à suivre à Beijing 2022

Le Canada, le ROC et les USA ont partagé le podium à chacune des deux éditions des Jeux Olympiques où l’épreuve par équipes a été disputée. La Russie a remporté l’or à domicile en 2014, le Canada a triomphé en 2018.

L’équipe du ROC est favorite pour Beijing 2022. Dans ses rangs, on retrouve la championne du monde Anna Shcherbakova et la détentrice du record du monde Kamila Valieva, ainsi que les champions du monde en titre Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov chez les couples, et les danseurs sur glace Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov, champions d’Europe et du monde en titre.

Les USA ont terminé en bronze lors des deux éditions en 2014 et 2018. Présent en 2014, Jason Brown fera son retour après avoir raté PyeongChang. Karen Chen (femmes), Nathan Chen et Vincent Zhou (hommes), Madison Hubbell/Zachary Donohue et Madison Chock/Evan Bates (danse sur glace) et Alexa Knierim (la moitié d’un couple) ont également l’expérience de cette épreuve par équipes et seront présents à Pékin.

Le Canada a remporté le dernier titre de champion olympique, avec notamment Eric Radford – qui se présentera avec sa nouvelle partenaire Vanessa James. La médaillée d’argent à Sotchi 2014 Kirsten Moore-Towers – qui a aussi changé de partenaire pour s’associer à Michael Marinaro (couples) – Keegan Messing (hommes) et Piper Gilles/Paul Poirier (danse sur glace) ont aussi déjà participé aux Jeux, mais Marinaro, Keegan, Gilles/Poirier n’ont encore jamais pris part à l’épreuve par équipes.

Le ROC, les USA et le Japon ont fini respectivement en or, en argent et en bronze lors des derniers Championnats du monde par équipes en avril 2021. Le Japon aura un choix à faire chez les hommes, avec la présence du double champion olympique Hanyu Yuzuru, Uno Shoma et Kagiyama Yuma. Le pays peut aussi compter sur Sakamoto Kaori, sixième à PyeongChang, chez les femmes, ainsi que sur des concurrents sérieux chez les couples et en danse sur glace.

Les listes de départ des différentes équipes pour l’épreuve par équipes seront annoncées quelques jours avant le début de l’épreuve (le 4 février).