Tout ce que vous devez savoir sur la Coupe du monde de ski slopestyle de Silvaplana

Après la grande fête des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, où le freestyle aura offert certaines des plus belles images de la quinzaine, place à la dernière Coupe du monde de la saison.

Les 24 et 25 mars à Silvaplana, les freestyleurs se défieront en slopestyle sur la neige suisse, et les enjeux seront nombreux.

Olympics.com fait le point, et vous délivre tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde de slopestyle de Silvaplana.

Les meilleurs athlètes de la Coupe du monde de slopestyle à Silvaplana

L’ultime Coupe du monde de slopestyle sera l’occasion de retrouver la championne olympique de la discipline de Beijing 2022. Sur ses terres, la Suissesse Mathilde Gremaud, également médaillée de bronze olympique en big air, pourra se faire plaisir et tenter de remporter un nouveau titre. À 22 ans seulement, la native de Fribourg aura à cœur de de bien faire devant son public, où elle avait pris la troisième place la saison passée.

Elle sera bien sûr accompagnée de sa compatriote et amie Sarah Hoefflin, qui avait remporté l’or olympique à PyeongChang 2018. Avec 33 départs en Coupe du monde, 13 podiums et 3 victoires, elle est toujours en lice pour remporter le globe de cristal de slopestyle. Contrairement à Gremaud (40 points), Hoefflin compte 160 points grâce à ses deux médailles d’argent cette saison (Stubai et Bakuriani), et pointe à la deuxième place du général.

Elle tentera de dépasser la star estonienne Kelly Sildaru, médaillée de bronze en slopestyle aux JO de Beijing 2022, qui occupe la première place avec 200 points, grâce à ses deux victoires (Stubai et Mammoth Mountain). La freestyleuse de 20 ans tentera d’ajouter une sixième victoire à son palmarès.

Côté français, Tess Ledeux sera également présente. Malgré une déception en slopestyle à Beijing 2022 (7e), la médaillée d’argent olympique en big air compte 104 points et reste sur une victoire à Font Romeu en janvier dernier. L’année dernière, la skieuse de La Plagne avait remporté l’étape de Silvaplana. Déjà lauréate du globe de cristal en big air 2021/22 et tenante du titre en slopestyle, Ledeux peut mathématiquement conserver le trophée, en cas de contre performance de Kelly Sildaru notamment.

Chez les hommes, la lutte pour le globe sera également disputée. Le Suisse Andri Ragettli pointe à la première place avec 250 points (victoires à Font Romeu et Bakuriani, 4e place à Tignes). Après une quatrième place à Pékin lors de l’épreuve de slopestyle, il voudra conclure sa saison sur une bonne note, d’autant plus à la maison.

Derrière lui, le champion olympique de big air Birk Ruud compte 200 points (victoires à Stubai et Tignes). Le Norvégien de 21 ans peut encore décrocher le globe, lui qui a terminé 5e de l’épreuve en République populaire de Chine.

Le Canadien Max Moffatt pourra également prétendre à la victoire au général. Avant Silvaplana, il occupe la troisième place avec 175 points.

Blessé au genou, le Français Antoine Adelisse ne sera pas présent en Suisse.

La Coupe du monde de snowboard slopestyle aura également lieu ces 21 et 25 mars sur la neige de Silvaplana, avec notamment les Suisses Nicolas Huber, Ariane Burri et Bianca Gisler.

Le format de la Coupe du monde de slopestyle de Silvaplana

Comme les autres étapes de la saison, la Coupe du monde de Silvaplana se déroulera en deux temps : les qualifications et la finale, où les athlètes disputent deux manches à chaque stade de la compétition.

Les 16 premiers des qualifications se hissent en finale, et le meilleur score des deux runs est utilisé pour établir le classement.

Le premier remporte 100 points, le deuxième 80, le troisième 60, et le quatrième 50. Des points sont ensuite reversés jusqu’à la 30e place.

