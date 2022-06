Coupe du monde de basketball 3x3 à Anvers du 21 au 26 juin : Programme, athlètes à suivre, où et comment regarder

Moins d'un an après ses débuts remarqués aux Jeux Olympiques, le basketball 3x3 organise la septième Coupe du monde de son histoire.

Les meilleurs joueurs de la planète ont rendez-vous à Anvers pour s'affronter sur la Groenplats. Les joueuses de la République populaire de Chine et les représentants des États-Unis vont remettre leurs titres en jeu du 21 au 26 juin au cours d'une semaine qui s'annonce spectaculaire.

Programme, favoris, format, palmarès et diffuseurs : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du monde de basketball 3x3, une épreuve que vous pouvez suivre en direct sur Olympic Channel.

Les équipes à suivre à la Coupe du monde de basketball 3x3

La Lettonie va tenter de décrocher le premier titre mondial de son histoire chez les hommes. L'équipe emmenée par Nauris Miezis reste sur une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, et avait été battue en finale de la Coupe du Monde 2019 par les États-Unis.

Ce sont donc les Américains qui vont arriver à Anvers pour défendre le titre remporté à Amsterdam il y a trois ans. Les joueurs retenus pour permettre à Team USA de viser le doublé sont : Kidani Brutus, Khalil Iverson, Dominique Jones et James Parrott. C'est une équipe totalement remaniée par rapport à la Coupe du monde 2019.

La Serbie, qui a remporté le titre mondial à quatre reprises et occupe actuellement la première place du classement mondial, sera particulièrement attendue. Elle pourra notamment compter sur Strahinja Stojacic, le joueur numéro 1 au classement FIBA.

La Belgique à domicile ou la France qui est dans le top 10 mondial font partie des outsiders.

Chez les femmes, c'est la République populaire de Chine qui va tenter de conserver son titre. Les coéquipières de Wang Lili, co-meilleure marqueuse de Tokyo 2020, sont favorites à leur propre succession. Elles restent sur une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

Les basketteuses chinoises avaient battu la France en petite finale. Les Tricolores sont attendues et peuvent espérer décrocher le titre qui s'est toujours refuser à elle jusque-là. Elles sont montées à trois reprises sur le podium planétaire mais jamais sur la plus haute marche du podium. Et si c'était pour cette année ?

Pour y arriver, Laëtitia Guapo & co vont notamment devoir venir à bout des Américaines, championnes olympiques en titre. Comme chez les hommes, la Team USA a été fortement remaniée et se présentera sans les joueuses qui ont été sacrées à Tokyo 2020. La joueuse américaine la plus attendue sera Hailey van Lith, MVP de la Coupe du monde U18 en 2019.

L'Allemagne, en tête du classement mondial, et l'Espagne, championne d'Europe en titre, pourraient aussi être redoutables avec des joueuses comme Sonja Greinacher ou Sandra Ygueravide.

À domicile, l'équipe belge pourra compter sur Julie Vanloo qui avait participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en basketball.

Les cinq derniers vainqueurs de la Coupe du monde de basketball 3x3

Femmes

2019 : République populaire de Chine

2018 : Italie

2017 : ROC

2016 : République tchèque

2015 : États-Unis

Hommes

2019 : États-Unis

2018 : Serbie

2017 : Serbie

2016 : Serbie

2015 : Qatar

Le format de la Coupe du monde de basketball 3x3

Vingt équipes sont qualifiées pour le tournoi femmes et autant dans le tournoi hommes. Elles ont été réparties en quatre groupes de cinq.

À l’issue de la phase de poules, le premier de chaque groupe accède directement aux quarts de finales. Les deuxièmes et les troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

La compétition se poursuit avec une phase à élimination directe jusqu’à la finale qui sacrera le vainqueur de la Coupe du monde de basketball 3x3 2022.

Le programme de la Coupe du monde de basketball 3x3

Mardi 21 au vendredi 24 juin : phase de poules

: phase de poules Samedi 25 juin : huitièmes de finale et quarts de finale

: huitièmes de finale et quarts de finale Dimanche 26 juin : demi-finales et finales

Le calendrier de l'équipe de France femmes pour la phase de poules

22 juin - 12h50 : France - Brésil

: France - Brésil 22 juin - 14h25 : Nouvelle Zélande - France

: Nouvelle Zélande - France 24 juin - 12h50 : Autriche - France

: Autriche - France 24 juin - 15h55 : France - États-Unis

Le calendrier de l'équipe de France hommes pour la phase de poules

21 juin - 14h25 : France - Nouvelle Zélande

: France - Nouvelle Zélande 21 juin - 15h55 : Brésil - France

: Brésil - France 23 juin - 14h00 : Serbie - France

: Serbie - France 23 juin - 15h55 : France - Porto Rico

Sur quelle chaîne regarder la Coupe du monde de basketball 3x3

L'intégralité de la Coupe du monde de basketball 3x3 sera retransmise sur Olympic Channel. En France, les matchs seront également diffusés sur la plateforme Live de L’Équipe.