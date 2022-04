Tout savoir sur les Championnats d’Europe de badminton, du 25 au 30 avril

Initialement prévus en Finlande, les Championnats d’Europe de badminton 2022 auront finalement lieu à Madrid, du 25 au 30 avril. Avec certains des plus grands noms de la discipline, comme l’Espagnole Carolina Marin, qui reviendra à la compétition dans son pays, ainsi que le champion olympique en titre danois Viktor Axelsen, du grand spectacle est attendu.

Côté français, la nouvelle génération de badistes, représentée par Toma Junior Popov et la paire de double mixte Thom Gicquel et Delphine Delrue, pourra prétendre à une médaille, d'autant plus que l'équipe de France est désormais entraînée par Fernando Rivas, l'entraîneur de Carolina Marin.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Championnats d’Europe de badminton 2022.

Simples : le top des badistes des Championnats d’Europe de badminton 2022

Si la discipline est majoritairement dominée par les pays asiatiques, l’Europe dispose également de grands noms du badminton international.

Dans le tableau hommes, le Danois Viktor Axelsen, champion olympique à Tokyo 2020, sera sans surprise la tête de série numéro 1. C’est le seul badiste non-Asiatique à avoir décroché une médaille lors des derniers Jeux. Il tentera de remporter un troisième titre continental, après 2016 et 2018. En 2021, il avait perdu en finale contre son compatriote Anders Antonsen, 24 ans, qui sera tête de série numéro 2 à Madrid. Une nouvelle finale 100% danoise pourra donc être de nouveau au programme.

Mais l’équipe de France pourra également prétendre à une médaille, qui serait la première depuis l’édition 2018, déjà organisée en Espagne, à Huelva, où la paire de doubles femmes Émilie Lefel et Anne Tran avait décroché l’argent, et Brice Leverdez le bronze.

Le badiste français de 36 ans sera de nouveau présent, (39e mondial, tête de série n°7). Le jeune Toma Junior Popov, 26 ans et 28e mondial, aura quant à lui le statut de tête de série n°6. Récent vainqueur du Masters d’Orléans (29 mars - 3 avril), il tentera de poursuivre sur sa lancée. Thomas Rouxel (41e mondial), sera tête de série n°7.

Le tableau femmes sera rythmé par le retour de Carolina Marin. Absente des Jeux de Tokyo 2020 en raison d’une rupture des ligaments d’un genou, la championne olympique de Rio 2016 effectuera sa première compétition depuis les Championnats d’Europe 2021, où elle avait remporté un cinquième titre. L’une de ses plus grandes concurrentes sera danoise : Mia Blichfeldt. Classée au quatorzième rang mondial, elle sera tête de série n°2. Les trois Françaises, Qi Xuefei (45e mondial), Léonice Huet (55e) et Marie Batomene (64e), n’ont pas le statut de tête de série.

LIRE AUSSI : Fernando Rivas, l'entraîneur de Carolina Marin, pour hisser le badminton français vers les sommets à Paris 2024

Doubles : le top des badistes des Championnats d’Europe de badminton 2022

Toma Junior Popov sera présent au côté de son petit frère Christo Popov (20 ans). Les deux badistes de Fos-sur-Mer seront tête de série n°4, et pourront rencontrer les favoris danois, Kim Astrup et Anders Skaarup Rasmusen (10e mondiaux) en demi-finales. Fabien Delrue, le frère de Delphine, sera associé à William Villeger, et bénéficieront du statut de tête de série n°7.

Chez les dames, les sœurs bulgares Gabriela et Stefani Stoeva, 9e mondiales, seront tête de série n°1. Le Danemark sera également bien représenté avec la paire composée de Sara Thygesen et Maiken Fruergaard, têtes de séries n°2 et 16e mondiales. Anne Tran tentera de remporter une nouvelle médaille européenne dans ce tableau, associée à Margot Lambert. Elles sont classées au 63e rang mondial.

C’est en double mixte que la France aura les plus grandes chances de médailles, avec Thom Gicquel et Delphine Delrue, têtes de série n°2 et 11e mondiaux. Les autres favoris seront les Britanniques Marcus Ellis et Lauren Smith, têtes de série n°1 et 10e mondiaux. La deuxième paire française, composée de Anne Tran et William Villeger, sera opposée à la paire anglaise dès le deuxième match, si elle remporte son premier tour.

Le programme des Championnats d’Europe de badminton 2022

Lundi 25 avril : 1ers tours simples hommes et femmes

Mardi 26 avril : 2e tours simples hommes et femmes, 1ers tours doubles hommes, femmes et mixtes

Mercredi 27 avril : 3e tours simples hommes et femmes, 2e tours doubles hommes, femmes et mixtes

Jeudi 28 avril : quarts de finales

Vendredi 29 avril : demi-finales

Samedi 30 avril : finales

Voir les tableaux des Championnats d'Europe de badminton 2022

Sur quelle chaîne regarder les Championnats d’Europe de badminton 2022

Les Championnats d’Europe de badminton 2022 seront retransmis sur la chaîne de la Confédération européenne de badminton.