Tout ce qu'il faut savoir sur les Championnats d'Afrique d'athlétisme

Plus de 500 athlètes participent aux Championnats d’Afrique d’athlétisme à l’Île Maurice du 8 au 12 juin. Parmi eux, on retrouve notamment les champions olympiques Caster Semenya et Conseslus Kipruto. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce rendez-vous à ne pas manquer.