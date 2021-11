Tout ce qu’il faut savoir sur le Grand Prix de patinage artistique de Turin

Initialement, les patineurs du monde entier devaient se rejoindre à Pékin pour une épreuve test de Beijing 2022, dans le Palais omnisports de la Capitale qui accueillera les épreuves de patinage artistique lors des prochains Jeux Olympiques d’hiver.

En raison des mesures anti COVID-19, l’événement se tiendra finalement à Turin, dans le Torino Palavela, l’ancien site olympique des JO de Turin 2006.

Ce Gran Premio d’Italie est la troisième étape de la nouvelle saison de Grand Prix de l’Union Internationale de Patinage (ISU) et se déroulera du 5 au 7 novembre

Les Grands Prix Skate America et Patinage Canada ont eu lieux les semaines précédentes et le week-end prochain se tiendra le NHK Trophy au Japon. Les patineurs sont tous en quête d’une place pour la prestigieuse Finale du Grand Prix qui se déroulera mi-décembre et verra les six meilleurs patineurs individuels (hommes et femmes) et les six meilleurs équipes (patinage et danse sur glace) s’affronter avant les JO d’hiver de Beijing 2022.

Un trio de champions du monde est attendu à Turin ce week-end avec notamment la patineuse de la Fédération de patinage artistique russe (FFKKR) Anna Shcherbakova, qui débutera sa saison de Grand Prix après avoir remporté le titre mondial en avril 2021. Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, doubles champions du monde, enchaîneront leur deuxième Grand Prix après s’être imposé à Patinage Canada.

Le duo français de danse sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruple champion du monde, sera de retour sur le circuit après près de deux ans sans Grand Prix. Le dernier événement majeur auquel les vice-champions olympiques en titre ont participé était les Championnats d’Europe en janvier 2020. Une compétition durant laquelle ils ont remporté la médaille d’argent.

Découvrez tous ce que vous devez savoir sur ce Grand Prix de Turin.

Papadakis/Cizeron de retour après une longue absence

Les quadruple champions du monde et vice-champions olympiques en titre de danse sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, ont dévoilé leurs deux nouveaux programmes en ce début de saison lors du Finlandia Trophy. Le duo français n’avait plus participé à un Grand Prix depuis 2019.

Le binôme, qui est reparti avec la médaille d’argent européenne lors de sa dernière participation à une compétition majeure, a fait l’impasse sur la totalité de la saison 2020/2021. Ils auront donc une saison complète pour peaufiner leurs programmes afin d’être prêts pour les très attendus Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 et tenter de décrocher le seul titre qui manque à leur palmarès.

Leurs anciens partenaires d’entrainement de Montréal, Wang Shiyue et Liu Xinyu, représenteront la République populaire de Chine tandis que les vice-champions du monde Madison Hubbell et Zachary Donohue, qui s’entraînent actuellement avec les Français, seront de retour sur la glace, deux semaines seulement après avoir remporté leur quatrième médaille d’or consécutive lors des internationaux de Skate America.

Le face-à-face Kagiyama/Kolyada

Après la première participation à un Grand Prix 2021-22 du triple champion du monde Nathan Chen, c'est au tour d'un autre jeune prodige du patinage d'entrer en compétition. À seulement 18 ans, Kagiyama Yuma, médaillé d'argent aux Mondiaux de Stockholm, sera à Turin en individuel homme face notamment au patineur de la FFKKR, Mikhail Kolyada.

Kagiyama, médaillé d'or des Jeux Olympiques d'hiver de la Jeunesse, a remporté l'or de l'Asian Trophy en octobre 2021 et cherchera à conserver ses bonnes performances depuis les Mondiaux, durant lesquels Kolyoda s'était classé cinquième. Le jeune Japonais et l'expérimenté Russe espèrent bien faire partie des meilleurs patineurs de la saison.

Les espoirs chinois seront placés en Jin Boyang qui voudra commencer sa saison du bon pied, tandis que le patineur de République de Corée Cha Jun-Hwan, de la FFKKR Dmitri Aliev et le Letton Deniss Vasiljevs seront à surveiller de près durant cette compétition.

Début de la saison de Grands Prix pour la championne du monde Shcherbakova

Après les deux médailles d'or des premiers GP de la saison décrochées par la FFKKR avec Alexandra Trusova et Kamila Valieva, c’est au tour de Shcherbakova d’aider l’équipe d'Eteri Tutberidze à décocher une troisième victoire en Grand Prix.

La Belge Loena Hendrickx s’est classée cinquième durant les Championnats du monde 2021, alors que Maiia Khromykh, la jeune coéquipière de Shcherbakova, tentera de réitérer la performance du Budapest Trophy qui s’est déroulé quelques semaines auparavant, en battant sa compatriote Shcherbakova.

La Japonaise Mihara Mai a réalisé un splendide programme libre à Vancouver. Elle sera à Turin tout comme sa compatriote Mayahara Satoko, l’une des patineuse les plus prometteuses de sa génération.

Gardez un œil sur les Sud-coréennes Yelim Kim et Eunsoo Lim. Blessée au pied, la double championne américaine Bradie Tennell sera une fois de plus absente lors de ce Grand Prix, son deuxième depuis le début de la saison.

Sui/Han en quête d’un doublé en or en deux semaines

Après avoir remporté le Grand Prix de Patinage Canada, avec une avance de 30 points sur leurs poursuivants, les médaillés d’argent de PyeongChang 2018 Sui et Han chercheront le doublé lors de ce Grand Prix en Italie. Leurs principaux concurrents seront leurs compatriotes Peng Cheng et Jin Yang, cinquièmes durant les derniers Championnats du monde.

Les Italiens Nicole Della Monica et Matteo Guarise ont déjà prouvé par le passé qu’ils faisaient partie de l’élite mondiale. Ils tenteront de briller à domicile devant leur public tout comme Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini.

Le Grand Prix d’Italie en détails

Les entraînements débuteront un jour avant la compétition, qui commencera officiellement vendredi 5 novembre à 15h, heure locale. Le Grand Prix s’achèvera samedi 6 novembre après le programme libre masculin en individuel. Un gala sera présenté le dimanche 7 novembre à partir de 15h.

Cette rencontre est la troisième étape du circuit de Grand Prix de patinage artistique ISU de la saison 2021/2022 et tous les patineurs visent la finale du Grand Prix qui se tiendra en décembre avant de s’attaquer aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Les étapes de Grands Prix ISU sont des événements clés dans la quête de sélection olympique. Chaque nation détermine individuellement qui seront les patineurs présents aux Jeux Olympiques en fonction du nombre de quota que le pays a remporté pour les JO. La plupart des équipes sont sélectionnées vers la fin du mois de décembre ou au début du mois de janvier, à la suite des Championnats nationaux et avant les Jeux. Le parcours international des patineurs ou des couples durant la saison est également très regardé pour sélectionner les athlètes qui iront aux JO. Chaque étape est donc crucial en vue des sélections olympiques.

Programme du Grand Prix de Turin 2021

Vendredi 5 novembre (heure locale)

15h : Iindividuel femme – programme court

17h : Danse sur glace – danse rythmique

18h45 : Patinage couple – programme court

20h20 : Individuel homme – programme court

Samedi 6 novembre

15h : Individuel femme – programme libre

17h10 : Danse sur glace – danse libre

19h05 : Patinage couple – programme libre

20h45 : Individuel homme – programme libre

Dimanche 7 novembre

15h : Gala

