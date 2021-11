Tout ce que vous devez savoir sur la saison de combiné nordique 2021/22

Existe-t-il un sport qui demande un aussi grand panel de compétences que le combiné nordique ? Alors que la nouvelle saison de Coupe du monde attend les meilleurs athlètes internationaux qui espèrent décrocher l’or olympique à Beijing 2022, il est temps de faire le tour d’horizon des sportifs à suivre cette saison.

La première étape de Coupe du monde de l’année se déroulera le 26 novembre à Ruka, en Finlande, une ville habituée à recevoir les compétitions internationales de combiné nordique depuis de nombreuses années.

Olympics.com vous présente les athlètes à suivre lors de la saison à venir.

L’Allemagne dominera-t-elle encore la compétition masculine ?

Il n’est pas exagéré d’affirmer que les skieurs allemands ont dominé le combiné nordique durant les quatre dernières années. Au classement général de la saison 2020/21, trois Allemands pointaient dans le top 5 : Vinzenz Geiger (2e), Fabian Rießle (4e) et Eric Frenzel (5e).

En plus de cela, l’Allemagne a surclassé la Norvège de 470 points pour s’adjuger la première place du classement de Coupe des nations, confirmant ainsi sa domination sur tous les tableaux.

Frenzel est l’un des athlètes de combiné nordique les plus décorés de tous les temps avec ses trois médailles d’or olympiques. Il espère remporter la couronne olympique pour la troisième édition consécutive lors des Jeux Olympiques d’hiver qui se dérouleront dans la capitale chinoise en février 2022.

Les Allemands Terence Weber, Vinzenz Geiger, Fabian Riessle et Eric Frenzel médaillés d'argent de combiné nordique par équipes lors des Championnats du monde 2021 à Oberstdorf en Allemagne. Photo de 2021 Getty Images

Son jeune coéquipier, Geiger, cherchera à décrocher sa première médaille olympique en individuel, après avoir remporté l’or olympique par équipes sur grand tremplin à PyeongChang 2018. Le vice-champion du monde par équipes en petit tremplin 2021 sera donc à suivre de près lors de cette nouvelle saison et surtout lors des JO de Beijing 2022.

La Norvège est la nation la plus décorée de l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver en combiné nordique. Pourtant, les skieurs norvégiens n’ont pas réussi à remporté une seule médaille d’or olympique durant les Jeux en République de Corée. Mais la Norvège peut compter sur sa jeune star de 24 ans, le champion du monde Jarl Magnus Riiber, qui tentera de bousculer l’ordre établi par l’Allemagne cette saison.

Riiber, qui a remporté deux médailles d’or et deux médailles d’argent lors des Championnats du monde 2021, a battu Geiger et le Japonais Watabe Akito pour s’offrir le gros globe de cristal l’année dernière. Le battre sera assurément une mission compliquée pour les autres athlètes, tant son expérience du haut niveau et sa jeunesse font de lui le favori de cette nouvelle saison.

Gardez un œil également sur le Japonais Watabe qui sera l’un des athlètes avec le plus de participations olympiques cet hiver. Préparez-vous à un choc des titans durant la compétition individuelle sur grand tremplin, aussi bien pour la saison 2021/22 que pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

L’épreuve par équipes promet aussi une belle bataille entre les deux nations les plus décorées du combiné nordique aux JO : la Norvège et l’Allemagne. Si la Norvège peut se vanter d’avoir plus de gros globes de cristal, ce sont bien leurs rivaux européens qui ont remporté l’or à PyeongChang 2018. Avec Riiber dans leur rang, les Norvégiens comptent bien reprendre cette couronne olympique au clan allemand lors des Jeux Olympiques d’hiver.

L’Autriche et le Japon auront aussi leur mot à dire par équipes et tenteront de bousculer les nations fortes du combiné nordique.

Jarl Magnus Riiber (Norvège) et Watabe Akito (Japon) aux Championnats du monde de combiné nordique 2021. Photo de 2021 Getty Images

Geraghty-Moats et Hansen, les favorites féminines

La toute première saison de Coupe du monde de combiné nordique féminine s’est déroulée la saison passée. Elle a offert un spectacle trépidant de ski de fond et de saut à ski par les meilleures athlètes du monde.

Bien que la compétition féminine ne figure pas au programme des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, la bataille en Coupe du monde et aux Championnats du monde sera de nouveau au rendez-vous cette saison. L’Américaine Tara Geraghty-Moats est l’une des skieuse les plus talentueuses du monde et sa montée en puissance durant les deux dernières années à été fulgurante.

Elle a pris part à des épreuves internationales de biathlon, cross-country, saut à ski, et elle a particulièrement brillé en combiné nordique. La toute première vainqueur de Coupe du monde de combiné nordique féminin sera l'une des grandes favorites lors de cette nouvelle saison.

Les Norvégiennes Gyda Westvold Hansen, Mari Leinan Lund et Marte Leinan Lund sur le podium des Mondiaux 2021 de combiné nordique. Photo de 2021 Getty Images

La jeune étoile montante Gyda Westvold Hansen a surpris le monde entier avec sa victoire aux Championnats du monde en Allemagne en 2021, devenant ainsi la toute première championne du monde de combiné nordique, devant ses compatriotes Mari Leinan Lund et Marte Leinan Lund.

Les trois Norvégiennes seront les principales adversaires de Geraghty-Moats, qui cherchera à remporter sa toute première médaille aux Mondiaux cette année.

Championnats du monde de combiné nordique féminin 2021 à Oberstdorf, en Allemagne. Photo de 2021 Getty Images

Calendrier de la saison de combiné nordique 2021/2022