Dès la deuxième course de la Coupe du monde de ski alpin, un petit globe de cristal sera attribué.

Du 13 au 14 novembre 2021, la station autrichienne de Lech/Zürs accueille le seul slalom parallèle de la saison. Le vainqueur de cette course sera donc assuré de terminer l'hiver en tête du classement de la spécialité.

Dans cette discipline, qui succédera à Petra Vlhova chez les femmes et Alexis Pinturault chez les hommes ? Réponse avant même les premières épreuves de vitesse prévues au Canada et aux États-Unis au début du mois de décembre.

Les skieurs à suivre au slalom parallèle de Lech/Zürs

L'an passé, le slalom parallèle de Lech/Zürs avait couronné les futurs vainqueurs du grand globe de cristal avec Petra Vlhova et Alexis Pinturault qui avaient remporté leur première victoire de la saison.

Cette année, seul le Français peut espérer conserver son petit globe de la spécialité. La Slovaque a préféré renoncer à cette épreuve comme plusieurs autres grands noms du ski mondial. Sur blessure ou pour se concentrer sur les épreuves à venir, Mikaela Shiffrin, Federica Brignone, Sofia Goggia ou Tessa Worley manqueront à l'appel chez les femmes. Du côté des hommes, Mathieu Faivre, Marco Odermatt, Loïc Meillard, Justin Murisier, Aleksander Aamodt Kilde et Marco Schwarz seront également absents dans le Vorarlberg.

Les skieurs polyvalents et les spécialistes des épreuves techniques sont attendus sur cette épreuve. La délégation française sera composée d'Alexis Pinturault, Thibaut Favrot, Victor Muffat-Jeandet, Clément Noël et Cyprien Sarrazin chez les hommes et Clara Direz et Coralie Frasse Sombet chez les femmes.

Championne du monde en titre de parallèle, Marta Bassino sera la favorite ce samedi 13 novembre. Mais Lara Gut-Behrami pourrait être redoutable après sa belle performance à Sölden en ouverture de la saison. Dans l'équipe suisse, Amélie Klopfenstein participera à sa première Coupe du monde. La skieuse de 19 ans avait remporté trois médailles aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Lausanne 2020.

Deuxième à onze centièmes d'Alexis Pinturault sur cette piste l'an passé, Henrik Kristoffersen peut espérer prendre sa revanche ce dimanche 14 novembre. Gino Caviezel ou Filip Zubcic feront aussi partie des prétendants dans la course masculine.

Le format du slalom parallèle de Lech/Zürs

Le slalom parallèle de Lech/Zürs va commencer avec une course matinale de qualification pour tous les concurrents. Les 32 meilleurs temps de cette manche seront qualifiés pour la phase finale. En fonction de ce classement, ils sont répartis par paires dans un tableau à élimination directe avec le dossard numéro 1 pour le plus rapide et le dossard numéro 32 pour le dernier qualifié.

La phase finale débutera en fin d'après-midi avec les seizièmes de finale. Les deux skieurs qui sont opposés s'élancent en même temps sur deux pistes identiques situées l'une à côté de l'autre. Chaque duel est composé de deux manches, une sur chaque piste. Les deux temps sont additionnés et le plus rapide accède au tour suivant. La compétition se poursuit avec les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, la petite finale et la finale.

Calendrier du slalom parallèle de Lech/Zürs

Samedi 13 novembre : Slalom parallèle femmes

10h00 : Qualification

17h00 : Phase finale

Dimanche 14 novembre : Slalom parallèle hommes

10h00 : Qualification

16h00 : Phase finale

Comment suivre le slalom parallèle de Lech/Zürs ?

En France, le slalom parallèle de Lech/Zürs, comme le reste de la saison de Coupe du monde de ski alpin, sera diffusé sur Eurosport.

Côté suisse, le circuit international est retransmis sur la RTS.

Le ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Six épreuves de ski alpin sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le slalom géant, le super-G, le slalom, la descente, le combiné alpin et le slalom parallèle par équipes mixtes vont se dérouler du 6 au 19 février au Centre National de ski alpin dans la zone de Yanqing.