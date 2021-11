Tout ce qu'il faut savoir sur la Deutschland Cup de hockey sur glace

Sur la route des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, les hockeyeurs s'attaquent à la dernière ligne droite. Alors que trois joueurs sélectionnés sont déjà connus pour chaque équipe depuis plus d'un mois, la trêve internationale du mois de novembre va permettre aux nations de participer à des tournois de préparation.

Quatre des douze sélections attendues à Pékin vont se retrouver du 11 au 14 novembre à Krefeld dans le cadre de la Deutschland Cup : l'Allemagne, la Suisse, la Slovaquie et la Fédération de Russie de hockey sur glace. En 2017 et 2018, la FHR avait remporté ce tournoi qui existe depuis 1987 avant de décrocher le titre olympique à PyeongChang 2018.

Les hockeyeurs à suivre à la Deutschland Cup

À l'inverse des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, les joueurs évoluant en NHL ne participeront pas à la Deutschland Cup. Avec des équipes rajeunies et majoritairement composées de joueurs évoluant dans les championnats locaux, les sélectionneurs vont pouvoir essayer des choses en prévision du voyage à Pékin pour les JO d'hiver.

Quatre joueurs suisses vont découvrir le niveau international à l'occasion de ce tournoi automnal. Ils seront encadrés par huit éléments ayant participé au Championnat du monde en début d'année. Parmi eux, on retrouve d'anciens joueurs de NHL comme Sven Andrighetto (216 matchs entre 2014 et 2019), Mirco Müller (185 matchs entre 2014 et 2020) ou Joël Vermin (24 matchs entre 2015 et 2017). Avec ses 276 sélections, Andres Ambühl sera aussi de la partie. Après avoir remporté la compétition en 2019 devant l'Allemagne, les Helvétiques tenteront de réitérer l'exploit avant

À domicile, l'Allemagne va tenter de gagner ce tournoi pour la première fois depuis 2015. Marcel Nöbels sera le principal atout offensif de l'équipe entrainée par Toni Söderholm. L'attaquant des Eisbären de Berlin avait marqué huit points lors du dernier Championnat du monde. Son équipe y avait pris la quatrième place. Sous contrat avec les Vaxjö Lakers en Suède, Tobias Rieder pourra faire profiter la sélection allemande de sa longue expérience de la NHL. Outre-Atlantique, il a marqué 145 points en 478 matchs entre 2014 et 2021.

L'équipe slovaque sera fortement rajeunie pour la Deutschland Cup. Sans gardien d'expérience, le rôle de Peter Ceresnak sera important. Avec 83 capes, le défenseur qui avait marqué quatre points aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 sera le joueur avec le plus de vécu international.

L'équipe de la Fédération de Russie de hockey sur glace va faire la part belle aux joueurs issus de la KHL. Parmi ses représentants, on retrouve Artyom Minulin. Le défenseur de 23 ans porte les couleurs du Metallurg Magnitogorsk, l'actuel leader du puissant championnat russe.

Hockeyeurs suisse, slovaques et membres de la Fédération nationale de hockey russe se retrouveront encore avant les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Du 16 au 17 décembre, ils seront à Viège pour un dernier tournoi de préparation avant les JO en compagnie de la Lettonie.

Le format de la Deutschland Cup

La Deutschland Cup est une compétition rassemblant quatre nations dans un mini-championnat. Chaque équipe joue trois matchs, un contre chaque adversaire. Une victoire dans le temps réglementaire vaut trois points alors qu'un match qui se joue en prolongation rapporte deux points à l'équipe victorieuse et un à l'équipe perdante. En cas d'égalité, les équipes sont départagées à la différence de buts particulière.

Le calendrier de la Deutschland Cup

Jeudi 11 novembre

16h15 : Slovaquie - Suisse

19h45 : Allemagne - Fédération de Russie de hockey sur glace

Samedi 13 novembre

14h30 : Allemagne - Suisse

18h00 : Fédération de Russie de hockey sur glace - Slovaquie

Dimanche 14 novembre

11h00 : Suisse - Fédération de Russie de hockey sur glace

14h30 : Allemagne - Slovaquie

Comment suivre la Deutschland Cup

En Suisse, les rencontres de la Deutschland Cup seront diffusées sur MySports.

Le hockey sur glace masculin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Douze nations sont qualifiées pour le tournoi olympique de hockey sur glace masculin des Jeux d'hiver de Beijing 2022. La compétition se déroulera du 9 au 20 février 2022. Elle débutera avec un tour préliminaire.

Les équipes sont réparties en trois groupes de quatre. Après trois journées prévues jusqu'au 13 février, les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième seront directement qualifiés pour les quarts de finale. Les huit autres équipes vont s'affronter en barrages pour tenter de les rejoindre en phase finale. Le tournoi olympique masculin se terminera avec une phase à élimination directe classique jusqu'à la finale programmée le 20 février.

Les matchs vont se dérouler au Palais national omnisports de Wukesong.