Tournée des sites de Paris 2024 : tous sur la ligne de départ au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines

Ce jeudi entre 9h30 et 13h30, la visite était celle du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’ouest de Paris, où se dérouleront les épreuves de cyclisme sur piste.

Organisé par Paris 2024 et la Fédération française de cyclisme, l’événement a permis aux heureux élus de tester les installations en compagnie de champions comme Florian Grengbo, membre de l’Équipe de France de cyclisme sur piste, médaillé de bronze en vitesse par équipes à Tokyo 2020 et Alexandre Léauté, champion paralympique en poursuite C2 à Tokyo 2020.

« La piste est très belle, très rapide, elle a un mètre de plus en hauteur que la plupart des autres pistes et son dessin est très spécifique avec des virages très longs qui permettent d'avoir de beaux chronos. La plupart des gens ne connaissent pas la discipline, c'est très confidentiel. Pouvoir faire découvrir mon sport, c'est important », a déclaré Florian Grengbo après la session.

Florian Grengbo Photo de Paris 2024

Michel Callot, Président de la FFC et ancien coureur amateur et Tony Estanguet, Président de Paris 2024, étaient également présents. « Le vélodrome national est l’un des fleurons du sport français, c’est un élément incroyable qui allie des performances de très haut niveau mais aussi comme aujourd’hui un moment d’initiation et de pratique », a relevé le triple champion olympique de canoë slalom désormais à la tête du comité d'organisation des prochains Jeux d'été.

Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines était le premier site de la tournée de visite prévue jusqu’en 2024. Parmi les prochaines visites, on notera le Golf national ou Roland Garros, entre autres. Pour avoir la chance d’être tirés au sort, il suffit de s’inscrire ici.