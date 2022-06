Tony Estanguet, président de Paris 2024 : « Nous devons apporter le sport sur toute la planète, partout »

Lorsque le président de Paris 2024 Tony Estanguet pense aux prochains Jeux Olympiques, il le fait avec la conviction qu’ils seront différents.

Ces Jeux, les premiers à Paris en 100 ans, ont pour but de laisser un héritage qui impacte toutes les composantes de la société française. Et cela commence avec le lieu du siège du comité d’organisation de Paris 2024, à Saint-Denis, en banlieue parisienne.

« Nous voulons un héritage différent », a déclaré Estanguet lors d’une interview avec le Time.

« Pas un héritage composé de sites fantastiques, mais comment ce projet peut aider une population. Nous avons des programmes éducatifs, une approche spécifique en termes d’emploi et d’appel d’offres, nous voulons impliquer les acteurs locaux. »

« Ici, en Seine Saint-Denis, deux tiers des employés sont locaux. Le programme de bénévoles offrira des opportunités différentes à la population locale. »

Un héritage sportif pour tout le monde, partout

La notion d’héritage est importante pour Estanguet, triple champion olympique de canoë slalom, dont la vie a été transformée par les Jeux Olympiques.

« C’est important d’avoir ce moment de rassemblement du monde entier. Un moment inspirant et positif », a-t-il confié, se réjouissant du début des Jeux de Paris 2024 après une édition à Tokyo qui a dépassé toutes les attentes avec de nombreux défis en raison du COVID-19.

« Cela a eu un grand impact dans ma vie, et je suis sûr que ça peut avoir un impact positif pour de nombreuses vies. »

L’héritage dont il parle est celui d’un sport qui touche toutes les composantes de la société.

« Nous devons apporter le sport sur toute la planète, partout. Le sport doit être spectaculaire. Il doit être partout, pas seulement dans le stade. »

« Nous serons au château de Versailles. Nous serons dans les musées. Nous serons dans les rues. Nous serons partout. C’est une vision du sport qui a un impact sur toute la société, en étant partout. »

Une vision en accord total avec la cérémonie d’ouverture des Jeux, qui n’aura pas lieu dans un stade, mais sur des bateaux qui navigueront sur la Seine.

Le sport amené à la population, littéralement.

« C’est la première fois que la cérémonie d’ouverture aura lieu en dehors d’un stade », explique Estanguet.

« C’est important car nous voulons démontrer que les Jeux seront uniques et différents. Paris 2024 doit être spectaculaire. »

Développement durable et égalité des genres : des Jeux inédits

Le développement durable est un concept essentiel des Jeux Olympiques de Paris, et Estanguet a de grandes ambitions.

« Nous avons promis de diviser par deux l’empreinte carbone par rapport à Londres 2012 : la référence, les Jeux les plus verts jusqu’aujourd’hui. »

« Nous construisons dix fois moins de nouveaux sites, nous utiliserons les transports publics, avec tous les sites olympiques dans des zones accessibles aux transports. Nous ajoutons plus de nourriture locale. Nous travaillons déjà avec différentes entreprises pour développer une nouvelle approche. Moins de viande, plus de légumes : une véritable, nouvelle approche. »

L’égalité des genres est un autre domaine dans lequel Paris 2024 veut être exemplaire.

« Pour la première fois, le nombre d’athlètes hommes et femmes sera identique. Nous atteindrons la parité. Aussi, pour la première fois, le logo des Jeux Olympiques et Paralympiques sera le même, et j’en suis très fier. »

Nul doute que Paris 2024 sera d’un nouveau genre. Ces dernières années, le monde a changé et de nombreuses leçons apprises sont transformés en exemples concrets dans la planification des prochains Jeux.

Et quand le chaudron olympique sera allumé dans deux ans, l’espoir est de voir les valeurs et la pensée positive du sport ancrées dans toute la société grâce à un événement dont l’héritage se perpétuera dans les prochaines éditions des Jeux.

« Les Jeux Olympiques sont une course en relais », estime Estanguet. « Vous construisez le succès sur celui des précédents. La force du Mouvement olympique est son universalité. Nous devons apporter le sport sur toute la planète, partout... »

« C’est une bonne chose d’avoir un nouveau chapitre en France, puis aux États-Unis et en Australie. »