Timothy Loubineaud vise Beijing 2022 en seulement 5 ans

« Je vis exclusivement pour le patin. »

Le postulat de départ est là, Timothy Loubineaud n’a qu’une chose en tête depuis son plus jeune âge, glisser sur des patins. Si le Girondin n’a commencé sa quête olympique en patinage de vitesse qu’en 2017, cet amoureux de la glisse a débuté le roller de vitesse à l’âge de cinq ans. Un sport dans lequel il est d’ailleurs champion de France, champion d’Europe et vice-champion du monde.

Ce n’est qu’après avoir remporté tous ses titres nationaux et internationaux en roller qu’il s’est autorisé à changer de discipline dans un seul objectif : devenir un jour champion olympique de patinage de vitesse. Un rêve qu'il partage avec son homologue belge Bart Swings.

Mais sa quête de gloire olympique n’est pas de tout repos et cela tombe bien, pour Loubineaud, « prendre une journée de repos, c’est une honte » expliquait-il en riant, bien conscient que le repos fait partie intégrante de son entrainement.

Partir seul en Allemagne pour apprendre un tout nouveau sport qui est selon lui « l’un des sports les plus difficiles techniquement », telle est la nouvelle réalité du patineur de 25 ans qui s’est fixé l’objectif de se qualifier pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 en seulement cinq ans. Les quatre Coupe du monde prévues avant les Jeux sont qualificatives, et la deuxième manche est prévue à Stavanger en Norvège, du 19 au 21 novembre.

Rencontre avec Timothy Loubineaud, 7e des derniers Mondiaux sur 10 000 m, recordman de France de l'épreuve et meilleur espoir français en patinage de vitesse aux JO d’hiver.

Les difficultés de tout ré-apprendre

« Je suis passé de sportif de très haut niveau [en roller] à débutant. Pendant 20 ans de ma vie, je me suis perfectionné en roller et je dois tout ré-apprendre en patinage de vitesse. »

Apprendre à patiner sur la glace a été le plus gros chantier de Loubineaud lorsqu’il s’est lancé dans son aventure olympique. Côté physique, la marche n’était pas trop haute puisque le roller et le patinage de vitesse sollicitent les même muscles, mais techniquement, glisser sur des roulettes et sur une lame sont des mouvements très différents.

« En roller, il y a un phénomène de double poussées lié aux roues et à l’adhérence de la gomme sur l’asphalte, ce qui permet une forme de relâchement, ce qui n’est pas le cas en patinage de vitesse. »

Et pour peaufiner cette technique il n’y a pas de secret, il faut passer du temps sur la glace. C’est d’ailleurs pour cette raison que Loubineaud s’est exilé à Inzell en Allemagne, l’un des bastions du patinage de vitesse en Europe. Avec son entraineur Alain Nègre, ancien coach du Français Alexis Contin (4e au 10 000 m à Vancouver 2010), il travaille sans relâche pour être au niveau olympique en seulement cinq ans, quand d’aucuns ont une vie de patinage de vitesse derrière eux.

« Parfois j’aimerais avoir des journées de plus de 24 heures. Je me dis toujours que je pourrai faire plus si j’avais plus de temps. Pour moi, je ne serai jamais assez prêt ni physiquement ni techniquement mais en tout cas, je m’entraîne pour essayer de gagner. »

Outre la technique de patinage, Loubineaud a dû apprendre à entretenir son matériel. Un aspect plus qu’important pour être performant et qu’il a une fois de plus appris par lui-même.

« Je n’osais pas trop demander de l’aide donc j’ai observé comment faisaient les autres en compétition, j’ai acheté des pierres d’affûtage et j’ai appris par moi-même. »

Apprendre par soi-même. Cette notion suit Loubineaud depuis des années, lui qui avoue être « 99% du temps tout seul ».

« Parfois, quand je vois des groupes d’entraînement, je me dis que cela doit être sympa d’être avec des gens, mais j’ai toujours été seul, je suis habitué. La solitude est devenue mon amie. »

Mais Loubineaud ne perd jamais son cap, il sait pourquoi il fait tous ces sacrifices.

Des efforts qui paient

« Si je devais dire quelque chose au petit Loubineaud d’il y a quatre ans, quand j’ai commencé le patinage de vitesse, je lui dirai de foncer, parce que les émotions qu’il va vivre durant cette aventure sont bien au-delà de ce qu’il peut imaginer. »

En disant cette phrase, Timothy Loubineaud repensait un à moment incroyable de sa jeune carrière de patineur.

Lors des Championnats du monde 2020 à Salt Lake City, le patineur a vécu un moment unique. Il était alors venu seul, comme souvent, et s’apprêtait à participer à son tout premier 10 000 m aux Mondiaux. Il a été le dernier à se qualifier pour la finale et il savait qu’il n’était pas au top physiquement, à cause d'une surcharge d’entraînement.

« Je me suis dit, "tu y vas et tu fais ce que tu peux et ce que tu sais faire." Je n’avais jamais été aussi stressé par une course. Je me souviens même avoir vomi avant la course tellement j’étais stressé. Pendant ce 10 000 m, tous les athlètes étrangers et leur staff m’ont encouragé. Cela m’a motivé comme jamais. »

« Au final, j’ai battu le record de France de 10 000 en 12 min 58 s 975. »

Une émotion intense pour Loubineaud qui, en plus d’avoir effacé le record d’Alexis Contin et s’être classé 7e des Mondiaux, est devenu le premier français à passer sous la barre des 13 minutes au 10 000 m.

La quête de gloire olympique

« Je m’entraîne pour devenir champion olympique. »

Timothy Loubineaud ne le cache pas, il veut participer aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 et donner le meilleur de lui-même là-bas, même s’il est conscient que le niveau n’a jamais été aussi relevé dans sa discipline.

« Les JO à Pékin seront probablement les plus difficiles de l’histoire des JO en patinage de vitesse. En deux ans, énormément de records sont tombés, ce qui est assez rare dans notre sport. Les gars sont à point, il va falloir tout donner. »

Mais cela n’effraie pas Loubineaud. Il sait pourquoi il se bat tous les jours contre la douleur à l’entraînement.

« Un champion olympique, personne ne l’oublie. Quelle que soit la discipline, il n’y a pas mieux que devenir champion olympique. »

Mais il ne le fait pas que pour lui. Sa famille se sacrifie beaucoup pour qu’il vive son rêve à fond et pour lui, une médaille olympique serait un excellent moyen de les remercier.

Et même plus largement, une performance aux JO en patinage de vitesse serait une opportunité unique de faire connaître son sport et d’inspirer les jeunes générations à se lancer dans sa discipline qu’il affectionne tout particulièrement.

Mais avant de parler de Jeux Olympiques, Loubineaud doit se qualifier et son chemin passera par les Coupes du monde, es quatre manches précédant les Jeux étant qualificatives. À Tomaszów Mazowiecki, en Pologne (12-14 novembre), il a termine 7e de la division B sur 5 000 m, devant notamment la légende néerlandaise Sven Kramer aux quatre médailles d'or olympiques (9e). La prochaine étape a lieu du 19 au 21 novembre à Stavanger en Norvège.

Pour décrocher son billet pour Pékin en 5 000 m et 10 000 m, Loubineaud doit faire partie des 12 meilleurs mondiaux à l’issue de ces rencontres.