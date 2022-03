Thomas Walsh et Mikaela Shiffrin : l’histoire d’une réelle amitié

Le ski alpin fait partie intégrante de la vie du para athlète Thomas Walsh. Mais il y a environ de 12 ans, le temps qu'il accordait à son sport favori a été largement chamboulé.

« J’avais des chimiothérapies, des séances de rayons, des opérations et tout ce qui va avec… Et en plus de tout cela, on m'a dit que je ne pourrais plus jamais skier », expliquait-il à Olympics.com.

Mais contre toutes attentes, il est aujourd'hui double médaillé aux Championnats du monde de para ski alpin et a remporté le très convoité globe de cristal de slalom.

Il prendra le départ du super-G dimanche 6 mars, ainsi que trois autres épreuves de para ski alpin lors de ses deuxièmes Jeux Paralympiques d’hiver à Beijing 2022.

Après tout ce qu'il a traversé, l'Américain remercie son sport pour toutes les émotions et opportunités que sa carrière lui a permis de vivre.

« J'aime tellement ce sport, je l'aime toujours et je ne prendrai jamais, jamais, le ski pour acquis. Cela m'a vraiment sauvé la vie... C'est ce pour quoi je suis ici et c'est ce que je vais continuer de faire aussi longtemps que je le pourrai. »

Thomas Walsh durant le slalom hommes à PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

Walsh avait 14 ans lorsque les médecins lui ont annoncé qu’il avait un cancer nommé « le sarcome d’Ewing ». Une tumeur qui grandit dans et à la surface des os. Durant cette période, son amie d’enfance l’a soutenu dans cette épreuve. Cette amie n’est autre que Mikaela Shiffrin. La double championne olympique lui avait même promis d’aller au bal de fin d’année avec lui, dès qu’il serait de nouveau sur pied.

« La manière dont il s’est battu est tellement inspirante », relatait Shiffrin à Olympics.com en 2018. « Ça relevait presque du miracle qu’il survive à cela, mais en même temps, ce n’était pas un miracle du tout, parce que le connaissant, c’est le genre de chose qu’il est capable de faire. »

Thomas Walsh et Mikaela Shiffrin : un lien familial

Walsh et Shiffrin étaient un excellent divertissement pour les personnes qui prenaient le télésiège à Vail, dans le Colorado. À seulement 5/6 ans, les deux bambins dévalaient déjà les pistes ensemble, offrant un spectacle splendide à quiconque passait par là.

Leurs familles étaient fortement impliquées dans la vie de la station. Ils ont tous les deux progressé et démontré leur immense talent dès l’adolescence. Leur lien était fort, si bien que Shiffrin a été bouleversée lorsqu’elle a appris que la vie de son ami Walsh était en danger.

« C’était un énorme coup de massue. C’est l’une des choses les plus inattendues que j’ai vécue par rapport à un proche », expliquait Shiffrin à Team USA. « C’était inimaginable. »

Son père, Jeff Shiffrin, était l’un des anesthésistes de Walsh.

« Son rôle a été plus qu’important durant mes traitements et ma capacité à survivre », continuait Walsh à Team USA. « Il était dans le bloc opératoire durant ma plus grosse intervention. Il a vraiment pris tout le temps qu'il fallait pour être certain que j’allais bien, m’apporter tous les soins nécessaires et les traitements dont j’avais besoin. »

Le père de Mikaela Shiffrin est décédé brutalement en février 2020. Cet événement fut terrible pour Mikaela et ce fut au tour de Walsh de la soutenir dans cette épreuve. Le skieur a même pris un logement à 10 minutes de chez elle pour être présent.

Ce lien continue aujourd’hui.

« Nous sommes tous les deux sur la route dans des endroits différents, sur des fuseaux horaires décalés, dans des pays et des continents éloignés. Mais, parce que j'aime le ski et que je sais qu'elle aime le ski elle aussi, nous sommes constamment en train de regarder les résultats de l'autre, de nous soutenir et de nous envoyer des messages. »

La carrière sportive de Thomas Walsh

Le palmarès de Thomas Walsh est déjà bien rempli. L’Américain a gagné deux médailles aux Championnats du monde et le globe de cristal de slalom en 2019. Mais au milieu de toutes ces réussites sportives, le meilleur souvenir de sa carrière est beaucoup plus personnel.

Durant sa période de traitement, il a chaussé les skis pour aller se confronter aux pistes enneigées, sans vraiment d’objectif si ce n’est de faire quelque chose qu’il aime.

« C'était lui des moments les plus importants pour moi. Celui où j'ai pu me prouver à moi-même que je pouvais skier, même à ce moment-là. Je n'avais aucune idée que j'allais pouvoir refaire des compétitions un jour. Je n'avais aucune idée que j'allais faire partie de l'équipe nationale ou même participer aux Jeux Paralympiques, gagner un globe de cristal ou des médailles aux Mondiaux. Mais, c'était la première étape. »

Les objectifs de Walsh à Beijing 2022

Walsh ne le cache pas, les Jeux de Beijing 2022 seront le point d’orgue de sa saison 2021/22.

Bien qu’il ait eu des petites blessures et des coups durs psychologiquement depuis PyeongChang 2018, il affirme qu’il a de bonnes chances de faire de jolies performances en République populaire de Chine.

« Je n’ai jamais vraiment été obnubilé par les résultats… mais je pense que j’ai mes chances de monter sur le podium et je veux vraiment montrer que je fais partie des meilleurs. C’est pour cela que nous sommes tous ici. C’est ce que tout le monde veux… »

« Je sais que j’arrive sur ces Jeux avec plus d’expériences, plus de compréhensions de ce à quoi mon environnement va ressembler et en sachant mieux gérer la pression. »

Thomas Walsh prend part au Super-G masculin à PyeongChang 2018 Photo de 2018 Getty Images

Thomas Walsh : « Je suis surtout reconnaissant d’être en vie »

Avec ses résultats passés, Walsh a une vision de l’avenir très terre à terre. Mais ses objectifs et ses ambitions élevées sont nuancés par une réflexion plus profonde.

« Je suis surtout reconnaissant d'être en vie. Je suis reconnaissant de pouvoir me réveiller le matin, de pouvoir marcher, chausser mes skis, profiter du monde et des opportunités qui me sont offertes… »

« Tout le monde peut faire du sport en compétition. Cela peut paraître différent, mais on fait exactement la même chose. »