Thomas Bach sur l’attractivité des JO : « Mbappé qui parle des Jeux comme le Graal du sport, tout est dit »

Avec deux Jeux Olympiques organisés en l’espace de sept mois, en raison du report d’un an de Tokyo 2020 et des Jeux d’hiver de Beijing 2022 qui ont suivi, le monde entier a pu profiter des meilleurs athlètes internationaux qui donnent le meilleur d’eux même pour décrocher la médaille d’or.

Que ce soit sur la neige ou sur une piste d’athlétisme, les plus grands sportifs veulent un jour vivre cette expérience olympique.

Le président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach, en visite dans les bureaux d’Olympic Channel à Madrid, a évoqué certaines des raisons qui attirent les athlètes.

« Ce sont les émotions et les valeurs des JO », explique le champion olympique de fleuret par équipes avec l’Allemagne en 1976. « Et tout d’abord, l’universalité. Dans le sport, il y a de la diversité. Il y a également les valeurs olympiques : le fair play, le respect et la solidarité. Au final, c’est ce qui attire les grandes stars. »

« Nous avons pu entendre Kylian Mbappé parler des Jeux Olympiques comme le Graal du sport. Tout est dit. »

Mbappé veut disputer les Jeux de Paris 2024

Le champion du monde français, qui a réitéré son désir de participer aux JO de Paris 2024 après s’être engagé pour trois années supplémentaires avec le Paris Saint-Germain, avait écrit une lettre à L’Équipe à l’occasion des 1 000 jours avant Paris 2024.

« C'est en regardant les Jeux Olympiques de Londres en 2012 que j'ai pris conscience de l'importance de cette compétition planétaire. »

« Les Jeux, c'est “LA” référence du sport, le Graal absolu que tous les sportifs et sportives du monde veulent disputer et vivre au moins une fois dans leur vie. C'est le moment où l'on peut donner le plus de plaisir aux gens, transmettre des émotions et en vivre en retour », avait notamment écrit le footballeur de 23 ans.

Les Jeux de Paris 2024 seront uniques

Dans un peu plus de deux ans, la capitale française accueillera de nouveau les JO, 100 ans après avoir organisé les Jeux de 1924. Un événement qui n’aura pas d’égal, selon le président du CIO.

« Les Jeux de Paris 2024 seront les premiers à avoir été planifiés du début à la fin après les réformes de l’agenda olympique. Vous assisterez donc à des Jeux jeunes, durables, inclusifs, équilibrés en terme de parité hommes-femmes, et urbains. »

« Tout cela avec la magnifique ville olympique de Paris comme toile de fond, où est né notre fondateur Pierre de Coubertin, produira une plateforme olympique unique. Je pense que le monde entier sera très enthousiasmé par cette expérience. »