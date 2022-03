Tessa Worley, le globe du slalom géant cinq ans après ?

Et si le temps d’un nouveau sacre était venu ?

Cinq ans après son premier et unique petit globe de slalom géant, Tessa Worley a l’occasion de rééditer l’exploit. Avant la dernière course de la saison, la Française pointe à la deuxième position du classement général de la spécialité, derrière la championne olympique de Beijing 2022 Sara Hector.

Tout se jouera donc à la maison, lors des Finales de Coupe du monde à Courchevel/Méribel. Pour sa première course le 17 mars, Worley a pris la 4e place du super-G. Son meilleur résultat de la discipline depuis 2017. L'année de son sacre.

Samedi 20 mars, la skieuse aux 16 victoires en Coupe du monde tentera de reproduire une performance de haut rang lors du dernier géant de la saison, afin de passer devant Hector (voir les scénarii possible plus bas).

« Si je peux doubler la mise dans quelques jours, on ne va évidemment pas se priver ! », confiait-elle à l’Équipe le 10 mars dernier, avant le géant de Are en Suède. La porte-drapeau française des Jeux de Beijing 2022 venait alors de remporter son deuxième géant de l’année à Lenzerheide en Suisse, où sa compatriote Romane Miradoli avait gagné le super-G. Worley comptait 55 points de retard sur Hector, qui s’apprêtait à skier à domicile.

Mais en Suède, Hector partait à la faute en seconde manche et ne récoltait aucun point, alors que Worley prenait la 4e place, récompensée de 50 points.

Tout était relancé.

Tessa Worley : « Il a fallu digérer les JO »

Malgré une saison pendant laquelle la skieuse du Grand-Bornand n’a fait que monter en puissance, ce scénario était difficilement imaginable après les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 (4-20 février). Après une chute lors de la seconde manche du géant en République populaire de Chine, remporté par sa rivale suédoise, Worley avait terminé 19e du super-G et 5e du parallèle par équipes mixtes. Elle concluait ses troisièmes Jeux Olympiques sans médaille, comme à Vancouver 2010 et PyeongChang 2018.

Mais près d’un mois plus tard, sur les pistes suisses de Lenzerheide, La Puce remportait le géant alors qu'Hector terminait troisième. De bonnes sensations de fin de saison confirmées la semaine suivante en Scandinavie.

En véritable championne, la skieuse de 32 ans a su oublier ses déboires olympiques pour terminer sa 17e saison de Coupe du monde sur une bonne note.

« Il ne fallait pas rester sur ce qu'il s'est passé en Chine », assurait la double championne du monde de géant (2013, 2017), toujours à l’Équipe. « J'ai quand même eu pas mal de temps entre le géant des JO et celui de Lenzerheide, un mois. C'est derrière moi. C'est vrai qu'il a fallu digérer le voyage, la récupération, se remettre dans un rythme de voyages, d'entraînements en Coupe du monde. [Aux] JO, on avait pris un peu racine sur place pendant trois semaines ! Mais j'ai réussi à me remobiliser pour la fin de saison. »

Une montée en puissance constante

À Sölden en Autriche, pour le premier géant de la saison en octobre 2021, Worley avait terminé à la huitième place. Une mise en jambe honorable avant de retrouver des sensations et des résultats. Ensuite, elle n'a plus quitté le top 5 lors de ses 7 géants suivants, avec une première victoire à Lienz en Autriche, fin décembre.

« Je sentais à Sölden en ouverture que je n'étais pas encore dans le match, un peu comme l'hiver précédent », se souvient la Française, qui avait terminé 3e du général en géant la saison passée après une entame compliquée. « J'avais du mal à jouer devant sur les deux manches. Petit à petit, en novembre puis décembre, j'ai en quelque sorte "fini" le boulot. Avec les années qui s'enchaînent, il me faut peut-être plus de temps qu'avant pour être prête physiquement, pour digérer la saison précédente. Mon pic de forme arrive plus tard dans l'hiver, mais ce n'est pas plus mal, car je me sens très bien depuis décembre. »

Rendez-vous le 20 mars à 9h

Il lui faudra réaliser une nouvelle performance de haut niveau devant son public, le 20 mars, lors des Championnats du monde de ski alpin 2023. D’autant plus que l’Américaine Mikaela Shiffrin, qui s'est assurée le gros globe de cristal pour la quatrième fois après sa deuxième place en géant le 17 mars, ainsi que la Slovaque Petra Vlhova, peuvent encore remporter le globe de géant. Il faudra donc sortir une grande course, mais également terminer devant Sara Hector (voir plus bas).

« Je sais que sur quelques manches je peux rivaliser avec elle, même si parfois il me manque des petites choses. À Lenzerheide, j'ai réussi une course presque parfaite, avec une première manche au contact des meilleures, et une deuxième où tout s'est bien enchaîné. C'est dur d'être à la hauteur de Sara, mais c'est hyper satisfaisant quand j'y arrive. »

Ce samedi, dès 9h pour la première manche du géant et à 12h pour la seconde, la skieuse aux 235 départs en Coupe du monde tentera de transformer la satisfaction d’une victoire en célébration d’un nouveau globe.

Ce qu’il faut à Tessa Worley pour remporter le globe de géant

Une victoire rapporte 100 points. Une deuxième place en rapporte 80, une troisième 60, une quatrième 50 et une cinquième 45. Seuls les 15 premiers obtiennent des points lors des finales, contrairement aux Coupes du monde régulières, où les 30 premiers sont récompensés.

Actuellement, Sara Hector compte 522 points en géant, cinq de plus que Tessa Worley (517 points). Derrière, Mikaela Shiffrin est troisième avec 471 points, devant Petra Vhlova (431 points). Ces quatre skieuses peuvent encore remporter le globe de géant.

Voici les résultats qui offriraient le sacre à Tessa Worley :

Tessa Worley remporte le géant de Courchevel/Méribel

Tessa Worley termine deuxième ou troisième, devant Sara Hector

Tessa Worley termine entre la 4e et 6e place, avec Sara Hector deux places derrière, et Mikaela Shiffrin ne gagne pas

Tessa Worley termine entre la 6e et la 15e place, Sara Hector trois places derrière ou ne termine pas, et Mikaela Shiffrin au-delà de la 2e place

Si Tessa Worley termine 4e et Sara Hector 5e et que Mikaela Shiffrin ne gagne pas, la Française et la Suédoise seraient à égalité de points (567). Le globe reviendrait alors à Hector en raison du plus grand nombre de victoires cette saison (3 contre 2 pour Worley).

