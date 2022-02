Tess Ledeux, Mathilde Gremaud et Ailing (Eileen) Gu en finale de ski slopestyle, la championne en titre Sarah Hoefflin éliminée

Surprise en slopestyle !

Les skieuses acrobatiques ont dû attendre une journée de plus pour participer aux qualifications du slopestyle des Jeux Olympiques de Beijing 2022 en raison de conditions météo difficiles dimanche 13 février. Et cela n’a pas réussi à la Suissesse Sarah Hoefflin.

La championne olympique de la discipline à PyeongChang 2018 a chuté sur ses deux runs et créé la grosse surprise de la matinée du lundi 14 février : elle n’as pas réussi à se qualifier pour la finale. Elle est détentrice de deux petits globes de cristal en slopestyle en 2017 et 2020, et, en tant que championne en titre, elle était l’une des favorites.

Sa compatriote Mathilde Gremaud, en argent il y a quatre ans, a dû attendre le passage de la dernière concurrente pour enfin souffler : elle s’était placée 12e après son deuxième run (63,46 points) et seules les 12 premières étaient qualifiées pour la finale. Elle y sera bien !

Dans un grand froid, Tess Ledeux a également éprouvé des difficultés, mais a réussi à se qualifier en terminant 8e des qualifications, avec un score de 68,13 points sur son deuxième run. Elle a déjà remporté une médaille à Beijing 2022, l’argent en big air.

La star chinoise des Jeux Olympiques de Beijing 2022 Ailing (Eileen) Gu, championne olympique de big air à Pékin il y a quelques jours, a posé un bon deuxième run pour obtenir 79,38 points et finir 3e. Après avoir validé sa qualification, elle a rapidement quitté la piste pour partir à l’entraînement de halfpipe, une épreuve où elle espère là aussi être couronnée.

L’Estonienne Kelly Sildaru, qui n’avait pas réussi à se qualifier pour la finale du big air, a réalisé deux runs impeccables, avec notamment deux 1080 dans le deuxième, qui lui a valu la note de 86,15 points. La multiple vainqueur des X Games en slopestyle a fini en tête des qualifications.

« Ça s’est hyper bien passé, c’est super de se qualifier pour la finale », a déclaré l’Estonienne. « Je suis légèrement déçue avec mon élimination en big air. Donc là, je suis contente que ça se soit bien passé. »

La Norvégienne Johanne Killi a terminé à la deuxième place avec un 86,00 sur son deuxième run. La jeune Britannique Kirsty Muir, 17 ans, s’est elle aussi qualifiée avec la 5e place. Aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020, la prometteuse skieuse d’Aberdeen avait fini 4e du slopestyle et avait remporté l’argent au big air. À Pékin, elle a fini 5e du big air !

Les 12 qualifiées pour la finale de mardi

Kelly Sildaru (EST) Johanne Killi (NOR) Ailing (Eileen) Gu (CHN) Maggie Voisin (USA) Anastasia Tatalina (ROC) Kirsty Muir (GBR) Marin Hamill (USA) Silvia Bertagna (ITA) Tess Ledeux (FRA) Katie Summerhayes (GBR) Olivia Asselin (CAN) Mathilde Gremaud (SUI)

Le programme de la finale de ski slopestyle

Mardi 15 février