La Suisse dévoile ses tenues pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022

Les athlètes commencent à s'habiller pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Après la France ou le Canada, la Suisse a dévoilé les tenues qui seront portées par ses athlètes à Pékin. Ce lundi 15 novembre, Swiss Olympic a présenté une collection de près de 30 pièces pour les Jeux Olympiques d'hiver et les Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022.

« On s’y sent très à l'aise, et j'aime particulièrement les couleurs des tenues », a réagi le skieur alpin Beat Feuz. Si la collection est essentiellement rouge et blanche, ce n'est pas le seul aspect sur lequel repose sa « suissitude ».

Pour la première fois de l'histoire, la délégation suisse sera équipée par une marque suisse. C'est Albright, la marque fondée par l'ancien champion du monde de super-combiné Daniel Albrecht et rachetée par Ochsner Sport, qui a été choisie par Swiss Olympic. Cette décision s'inscrit dans les directives de développement durable de l'institution helvétique. L'ensemble de la collection sera produite dans des conditions socialement acceptables et respectueuses de l’environnement.