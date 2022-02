Le long et sinueux chemin de Sui Wenjing et Han Cong vers l'or olympique : « Sortez et soyez courageux »

Sui Wenjing et Han Cong ont fait face à la pression dans toute sa splendeur.

Dernière équipe à entrer en lice dans l’épreuve de patinage artistique en couple, le duo chinois s’est élancé sur la glace sous les yeux de toute une nation. Pour l’avant-dernière nuit des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, les attentes d’une médaille d’or étaient énormes.

L’épreuve de patinage en couple, d’habitude programmée au début du programme olympique de la discipline, avait été décalée à la fin. Tout cela pour eux.

« Avant de rentrer sur la glace, nous savions que nos adversaires avaient été très bons », a relaté ce soir là Han à des journalistes en mandarin. « Pour être honnête, nous ressentions une énorme pression ».

Au cours des quatre minutes qui ont suivi, ils ont réussi à faire face à cette pression et à s'emparer de l'or olympique quatre ans après être reparti de PyeongChang 2018 avec l’argent - deux résultats qui se sont décidés par moins d’un point d’écart.

Les doubles champions du monde, ensemble depuis plus de 15 ans, étaient désormais médaillés d’or olympique, à leur tour.

« C’est une nuit inoubliable », a déclaré Sui, également en chinois. « Nous avons réalisé notre rêve dans notre pays natal. Nous avons mis une magnifique cerise sur le gâteau et nous en sommes très fiers. Par rapport à PyeongChang, il y a quatre ans, nous avons changé de couleur (de médaille). Nous avons atteint ce grand objectif. Nous avons traversé tellement de choses, nous avons subi tellement de blessures ».

Les blessures et les opérations chirurgicales, subies par les deux patineurs, ont été nombreuses. Mais pour Han, leur motivation vient surtout du doute et des opposants auxquels ils ont dû faire face depuis qu’ils font équipe. Pendant des années, de nombreuses personnes leur avaient assuré que Han était trop petit pour un patineur de couple, que leur duo ne pourrait jamais rivaliser avec les meilleures équipes du monde.

« Depuis très jeune, depuis que nous sommes considérés comme des outsiders, personne ne croyait que nous pouvions briller en patinage en couple à cause de nos tailles, mais nous sommes désormais champions olympiques », a ajouté Han. « C’est un parcours incroyable… Nous voulions montrer aux gens que tout est possible, quoi qu’il arrive. Il suffit vraiment de se lancer et d’être courageux ».

Suite à cette réponse, Sui a complété : « Les gens ont des doutes nous concernant car nos tailles sont similaires. Nous avons surmonté tellement de difficultés. Quand les gens disent que c’est "une impasse", n’ayez pas peur de tracer votre propre chemin. Ne cessez jamais de croire en vous, ne laissez jamais l’anxiété prendre le dessus sur vous-même ».

Sui/Han : Le quadruple twist fatidique n’a jamais fait de doute

Les représentants du ROC Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont fait monter la pression sur Sui et Han : un programme libre presque parfait leur a rapporté 155 points, portant leur total à 239,25.

Mais l’élément d’ouverture de Sui et Han allait faire toute la différence : un quadruple twist (mouvement dans lequel Han lance Sui presque à l’horizontale, celle-ci effectuant des vrilles dans les airs, puis elle retombe dans ses bras), réussi par seulement deux équipes avant ces Jeux Olympiques.

Tous les 16 autres couples du patinage libre, notamment Tarasova et Morozov, n’avaient pu réaliser qu’une triple vrille. Le différentiel de points est énorme entre les deux figures, Sui et Han décrochant une note de 10,42 pour leur quadruple vrille, Tarasova et Morozov n’obtenant qu’un 9,00 pour leur triple vrille.

Avec un total de 239,88 points au compteur, soit seulement 0,63 d’avance sur le duo du ROC, le jeu en valait largement la chandelle.

« Dès notre enfance, nous pouvions réaliser cette figure, mais en grandissant, de plus en plus de blessures sont apparues et le quadruple est devenu de plus en plus difficile à exécuter en raison de nos morphologies », a commenté Sui. « Mais je pense que c’est là que se trouve l’esprit olympique : peu importe que vous soyez blessé, que votre corps soit en forme, essayez la figure et réussissez la. Je pense que c’est notre manière de suivre l’esprit olympique ».

Alors que cette figure compliquée donnait le ton d’un programme envoutant, Sui a peiné lors de la seconde séquence de saut de l’équipe, un triple Salchow côte à côte, pour lequel elle a été déclassée.

Mais pour une équipe qui a enchaîné les problèmes de saut suite aux nombreuses blessures au pied de Sui, les compétitions manquées et les opérations successives, un plan était en place : peu importe l’erreur, il faut continuer.

« Nous avions préparé des solutions si des erreurs se produisaient durant le programme », a confirmé Sui après-coup. « Quand j’ai fait cette erreur, Han m’a dit "Pas de problème, continuons". Lors des compétitions précédentes nous avions également commis des erreurs, il faut juste s’adapter rapidement et ne jamais abandonner. C’est aussi notre façon de suivre l’esprit olympique ».

L’héritage se perpétue : la Chine remporte sa seconde médaille d’or en couple

L’attente de leurs résultats dans le kiss and cry était interminable, même en compagnie de Zhao Hongbo qui, avec Shen Xue, était le seul patineur chinois à avoir remporté l’or en patinage artistique, leader d’une renaissance pour la nation chinoise, qui a remporté six médailles olympiques dans cette épreuve depuis 2002.

Mais ils en ont fait suffisamment et sont tombés ivres de joie après la découverte de leurs résultats, Han poussant un rugissement, leur groupe se perdant en accolades, le tout dans un Capital Indoor Stadium atteignant un niveau de décibels jamais égalé depuis le début de ces Jeux.

Sui et Han ont finalement remporté l’or olympique devant leur public.

« Je pense que cette médaille est la médaille de toute l’équipe et qu’elle a été gagnée grâce à nos efforts conjoints », a déclaré Sui.

Elle poursuit : « Nous sommes ensemble depuis 15 ans. Nous avons connu toutes les émotions. Même hier, avant de patiner, les mots de Han m’ont presque fait pleurer. Il m’a dit "Allez, peu importe si nous gagnons ou perdons, on s’en sortira ensemble" ».

« Il y a une expression qui dit "peut-être que je ne peux pas y arriver tout seul, mais si nous le faisons ensemble, nous pouvons y arriver" ».

Ce que Han confirme : « Je lui ai dit : "Faisons-nous confiance et nous pouvons gagner." Puis, nous sommes entrés sur la patinoire main dans la main ».