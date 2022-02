StrongerTogether : Comment les sauteurs à ski japonais ont fait de l’or par équipes une réalité

L’histoire est racontée tous les quatre ans, sans exception, comme un conte populaire transmis de générations en générations.

Et voici comment elle commence :

Aux Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer 1994, l’équipe de saut à ski japonaise était sur le point de décrocher la médaille d’or.

Avant le dernier passage, le champion du monde Harada Masahiko attendait son tour en haut du tremplin. Le Japon disposait alors d’une avance confortable sur l’Allemagne. L’affaire semblait pliée.

Mais Jens Weissflog a réussi un énorme saut qui a permis aux Allemands de faire monter la pression sur Harada.

Harada s’est alors effondré, ne parvenant même pas à atteindre le point critique et obligeant le Japon à se contenter de l’argent.

Harada Masahiko après avoir échoué à Lillehammer 1994

Quatre ans plus tard, sur son propre sol, à Nagano, Harada était de nouveau présent et plus déterminé que jamais à décrocher cette impossible médaille d'or. Mais après le premier tour, les Japonais pointaient à la quatrième place.

C'est alors que le blizzard a commencé à souffler et a suspendu la compétition. En cas d’annulation, les résultats du premier tour devraient être conservés.

Les officiels ont finalement établi les conditions de reprise de la compétition : 25 sauteurs ont été désignés pour tester et valider la faisabilité de la compétition. En cas de réussite, la manche finale pouvait avoir lieu.

Parmi ces sauteurs "tests", il y avait Nishikata Jinya, coéquipier d’Harada à Lillehammer, qui ne faisait alors plus partie de l’escouade japonaise sélectionnée pour Nagano à cause d’une blessure.

Et comme un coup du destin, les chances du Japon reposaient désormais sur les épaules de Nishikata, dont les espoirs de médaille d’or avaient été anéantis quatre ans auparavant, par l’échec d’Harada, ainsi que sur celles des 24 autres sauteurs, qui devaient à tout prix réussir leurs sauts.

Tous ont réussi. La compétition a pu reprendre et le Japon a remporté la médaille d’or après qu’Harada se soit surpasser cette fois-ci.

Nishikata Jinya s'envole pour l'équipe du Japon

Harada, actuellement coordinateur en chef de la délégation japonaise à Beijing 2022, et Nishikata sont dorénavant liés à vie.

Leur histoire, racontée à travers les yeux de Nishikata et de ses coéquipiers, héros méconnus, a fait l’objet d’un film l’an dernier, dont le titre est : Hinomaru Soul.

Cette histoire a inspiré l’actuelle génération de sauteurs à ski japonais, dont font partie Takanashi Sara et Kobayashi Ryoyu, favoris pour une médaille à Pékin.

C’est l’histoire de chaque prouesse, de chaque chute, de chaque victoire, de la façon dont nous nous comportons lorsque nous sommes dans le même bateau.

« Depuis les Jeux Olympiques de Nagano 1998, cette histoire est racontée tous les quatre ans », témoigne Tishikata.

« On me demande souvent comment c’était à l’époque et c’est même un film aujourd’hui. Mais si j’avais remporté la médaille d’or (à Lillehammer), l’histoire ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. »

« Quand j'y pense, je suis en paix avec la tournure des événements. J'en suis même reconnaissant aujourd’hui ».

« Je n’ai peut-être pas remporté de médaille d’or, mais je veux vraiment dire "merci". »