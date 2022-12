Johannes Boe gagne le sprint de biathlon au Grand-Bornand, top 10 pour Claude et Fillon-Maillet | Compte-rendu et Résultats

Johannes Thingnes Boe enchaîne à Annecy - Le Grand-Bornand.

Le Norvégien a remporté le sprint hommes de ce jeudi 15 septembre qui lance le week-end de Coupe du monde organisé en France. C'est sa septième victoire consécutive de la saison. Ce succès conforte sa place en tête du classement général mais aussi dans le classement de la Coupe du monde de sprint. Dans cette spécialité, il a remporté les trois courses disputées depuis le début de l'hiver.

En Savoie, il a bouclé les 10 kilomètres en 22 min 52 s 2 grâce à un 10/10 sur le pas de tir, avec 17,6 s d'avance sur son compatriote Sturla Holm Laegreid. L'Allemand Benedikt Doll a complété le podium à 38,8 s du vainqueur du jour.

Johannes Thingnes Boe, champion olympique en titre du sprint, s'élancera donc dans une position idéale sur la poursuite prévue ce samedi. Le Suédois Martin Ponsiluoma (4e) et Timofei Lapshin (5e) de la République de Corée ont terminé dans le top 5 du sprint et prendront le départ de la poursuite avec moins d'une minute de retard sur Johannes Thingnes Boe.

Deux biathlètes français seront en embuscade pour cette épreuve : Fabien Claude (7e) et Quentin Fillon-Maillet (8e), qui ont tous les deux fait une faute au tir debout en sprint. Ils ont terminé dans le top 10 et s'élanceront avec respectivement 1 min 02 s 1 et 1 min 10 s 2 de retard sur le Norvégien.

Émilien Jacquelin a pris la 13e place à 1 min 29 s 6 du vainqueur.

« Je suis bien rentré dans la course, sans trop d’appréhension. Sur le premier tir, la première balle que je rate est lâchée dans l’engouement de la course, trop rapidement. Debout, ça tremblait un peu mais j’ai eu le calme nécéssaire pour mettre les trois première et après j’ai mal respiré entre les balles pour me relâcher, et quand on ne respire pas en plein effort, on tremble encore plus », a réagi ce dernier au micro de La Chaîne L'Équipe.

Émilien Claude (24e en 24 min 31 s 3) et Antonin Guigonnat (25e en 24 min 33 s 7) sont aussi qualifiés pour la poursuite.

