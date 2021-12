Sofia Goggia : « Mon ski audacieux est comme une sonate de piano »

La championne olympique de descente Sofia Goggia est dans les starting block à l’approche des deux premières étapes de Coupe du monde de descente de la saison, qui se tiendront à Lake Louise, au Canada, les 3 et 4 décembre.

À 29 ans, Goggia a réalisé une saison impressionnante l’an dernier, avec quatre victoires et un deuxième globe de cristal. La native de Bergame totalise 32 podiums et 11 victoires et se rapproche de plus en plus du palmarès de Isolde Kostner, la skieuse italienne la plus décorée de l’histoire de la Coupe du monde de ski alpin (Kostner a 51 podiums et 15 victoires à son actif).

Goggia débute sa saison avec un objectif majeur en tête : remporter une deuxième médaille d’or olympique consécutive en descente aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Mais avant cela, elle sera en quête de quelques victoires sur les plus prestigieuses pistes européennes du circuit de Coupe du monde, avec notamment une étape à Cortina (sa préférée), à Crans-Montana, où elle a déjà gagné trois fois et sur le « Kandahar » à Garmisch, qui représente avant tout, l’ultime étape de préparation avant les Jeux à Pékin.

Goggia s’est entretenue avec Olympics.com et a dévoilé ses objectifs de la saison et bien plus encore. L’interview a été légèrement arrangée pour plus de clarté.

Une bonne équipe est primordiale pour atteindre le plus haut niveau

Olympics.com (OC) : Avec Marta Bassino et Federica Brignone, vous formez l’équipe féminine italienne la plus forte de l’histoire, qu’est-ce qu’on ressent quand on fait partie d’une équipe aussi talentueuse ?

Sofia Goggia (SG) : Je dois admettre que si je suis une skieuse avec autant de réussite aujourd’hui, c’est grâce à elles. Et c’est vrai, nous sommes une équipe vraiment forte, même si nous sommes toutes très différentes individuellement. Nous nous tirons vers le haut les unes les autres. Marta a quatre ans de moins que moi, mais nous avons fait notre entrée en Coupe du monde ensemble en 2016. Nous avions également le même technicien qui réparait nos skis, alors que nous n’avions pas le même matériel. Nous avons un lien spécial. Quant à Federica, elle était déjà presque une vétéran, compte tenu du nombre de saisons qu’elle avait fait.

Goggia, Brignone et Shiffrin sur le podium

OC : Est-ce que Federica Brignone vous aide aussi ?

SG : Je suis très reconnaissante envers mes deux coéquipières, surtout Federica qui m’a beaucoup apporté, y compris sa motivation à trouver le petit quelque chose qui a globalement fait de moi, la Sofia Goggia d’aujourd’hui.

OC : Sur ce point, vous avez récemment déclaré que vous étiez « une guitare électrique » quand Bassino était plus « un violon ». Quel serait l’instrument de Federica Brignone ?

SG : Je pense qu’elle serait une flûte, parce qu’elle ski avec une certaine fluidité et qu’en flûte, les notes sont séparées mais elles sont aussi très unies et harmonieuses.

OC : Si vous deviez voler une qualité à vos partenaires, laquelle prendriez-vous ?

SG : Je prendrais à Marta son positionnement parce qu’elle arrive toujours à avoir un super ski avec un centre de gravité parfait. Et Federica, je lui prendrais sa qualité de pied sur les pistes, je ne pense pas connaître quelqu’un aussi douée qu’elle dans ce domaine.

« Courageuse et audacieuse »

OC : Avec le nouveau format de Coupe du monde cette saison, qui semble favoriser les maitres de la vitesse, est-ce que vous visez le gros globe de cristal ?

SG : Je ne me concentre pas entièrement la-dessus [remporter le gros globe de cristal]. Je préfère avancer étape par étape. C’est bien de rêver grand, cela ne coûte rien… mais pour construire une maison, il faut assembler beaucoup de briques les unes après les autres. Le vrai grand résultat n’arrive qu’à la fin.

OC : Les Jeux de Beijing 2022 arrivent à grands pas, vous devez savoir que seule la légende allemande Katja Seizinger a remporté deux médailles d’or olympiques consécutives en descente. Est-ce que l’idée d’égaler cette performance est dans un coin de votre tête ?

Sofia Goggia durant les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

SG : Donc je pourrais être seulement la deuxième à le faire ? Ok alors tentons !

OC : En janvier dernier, peu après votre blessure à Garmisch, vous avez annoncé votre nouveau mantra « Only the brave » (seulement les courageux). Est-ce que vous en avez un nouveau ?

SG : Oui : « Brave and Bold » (Courageux et audacieux). J’aime beaucoup le mot anglais « audacieux ». La chaîne Eurosport UK m’a appelée « la plus courageuse et la plus audacieuse ». C’est un grand honneur mais attendons de voir si je peux vraiment être courageuse et audacieuse.

« Mon ski est comme une sonate de piano »

OC : Quelle est votre étape de Coupe du monde préférée ?

SG : Ma piste favorite est celle de Cortina d’Ampezzo, mais j’ai toujours aimé gagner et me surpasser sur les pistes autrichiennes qui portent les noms des grands skieurs de descente comme la piste Franz Klammer ou la piste Karl Schranz.

OC : Et après vous terminerez la saison à Garmisch…

SG : C’est vrai, Garmisch est une étape spéciale. J’ai tellement de souvenirs sur cette piste, y compris deux blessures. Celle de janvier, avant les Championnat du monde à domicile, était vraiment dure à encaisser. Mais au final, ce n’était pas à cause de la piste qu’on se blesse. Cela vient toujours de quelque chose en vous qui vous pousse à faire certaine choses, même inconsciemment. Gagner à Garmisch est un de mes rêves, je ne vais pas le nier !

OC : Vous êtes connue comme une grande lectrice. Qu’est-ce que vous lisez en ce moment ?

SG : Ah bon ? C’est vrai que je lis quand j’ai le temps. Le maire de Milan, Giuseppe Sala, m’a donné American Pastoral, le livre de Philip Roth, quand nous étions à Lausanne durant la candidature de Milano Cortina pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026. Une fois terminé, j’ai presque dû aller chez le psychologue (rire).

OC : Vous avez conscience que lorsque vous parlez de votre manière de skier, vous évoquez souvent la musique ou des métaphores artistiques ?

SG : Oui, je trouve que les métaphores sont un bon moyen de conceptualiser l’idée qu’une personne a en tête. Pourtant, quand j’y pense, je ne suis pas vraiment une guitare électrique… en fait, je me sens plus comme un piano.