Snowboard, slopestyle - Max Parrot - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Le snowboardeur canadien Max Parrot avait remporté l’argent en slopestyle à PyeongChang 2018, ratant de peu l’or derrière l’Américain Red Gerard. À Beijing 2022, le Québécois de 27 ans n’a pas manqué l’occasion et a été sacré champion olympique dans cette même épreuve, devant le Chinois Su Yiming et le Canadien Mark McMorris.

Il a aussi décroché le bronze en big air, derrière ce même Su et le Norvégien Mons Roisland. Cet exploit est d’autant plus incroyable qu’en 2019, Parrot a survécu à un cancer nommé lymphome de Hodgkin.

« Vous savez, il s’est passé tant de choses ces quatre dernières années depuis ma dernière participation aux Jeux », a expliqué Parrot. « Il y a trois ans, à ce moment précis, j’étais allongé sur un lit d’hôpital et je faisais 12 minutes de chimiothérapie. Je n’avais aucune énergie. Je n’avais plus de muscles, plus de cardio. J’étais en train de vivre un cauchemar. Alors être ici trois ans plus tard, c’est formidable. Je suis encore là, à vivre ma passion. Aujourd’hui, j’ai posé le meilleur run de toute ma carrière. Et en plus, j’ai pris la médaille d’or. C’est irréel. »

Revivez ses runs de slopestyle à Beijing 2022.